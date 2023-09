Infosys tekee yhteistyötä STARK Groupin kanssa vauhdittaakseen digitaalista transformaatiotaan hyödyntämällä Infosys Topazia

BENGALURU, Intia, 12. syyskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), maailmanlaajuinen edelläkävijä seuraavan sukupolven digitaalisissa palveluissa ja konsultoinnissa, ilmoitti tänään strategisesta monivuotisesta yhteistyöstä STARK Group in kanssa, joka on Euroopan suurin rakennustarvikkeiden vähittäiskauppias ja jakelija, voimistaakseen digitaalista transformaatiotaan hyödyntämällä äskettäin lanseerattua Infosys Topaz -ratkaisua. Topaz on tekoälypohjainen palvelujen, ratkaisujen ja alustojen kokonaisuus, joka käyttää generatiivista tekoälyä. Tämän yhteistyön osana Infosys ja STARK Group perustavat huippuluokan tietokeskuksen Tanskaan, joka toimii perustana teknologisen kehityksen edistämiselle ja saumattomien palvelujen tarjoamiselle STARK Groupin toimistoille eri puolilla Eurooppaa.

Infosys omaksuu "tekoäly ensin" -lähestymistavan, joka perustuu Infosys Topaz -ratkaisuun, voimaannuttaakseen STARK Groupin tekoälyn ohjaamilla toiminnallisilla tehokkuuksilla ja palvelun laadulla. Lisäksi Infosys hyödyntää Live Enterprise Application Management Platformiaan (LEAP) , joka on pilvipohjainen alusta ja osa Infosys Cobalt -ratkaisua, tarjotakseen seuraavan sukupolven sovellustenhallintapalveluita ja auttaakseen automatisoimaan STARK Groupin IT-infrastruktuuria tavoitteenaan jatkuvasti parantaa ja innovoida heidän IT-toimintojaan. Infosys pyrkii myös mahdollistamaan STARK Groupin parantamaan kustannus- ja toimintatehokkuutta sekä auttamaan heitä laajentumaan useille maantieteellisille alueille.

Pernille Geneser, STARK Groupin konsernin CIO, totesi: "Olemme STARK Groupissa innoissamme ilmoittaessamme yhteistyöstämme Infosisen kanssa, kun aloitamme muutosmatkamme tarjotaksemme huippuluokan ja tulevaisuuteen sopivia IT-palveluita kollegoillemme Pohjoismaissa, Itävallassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa." Infosysin asiantuntemuksen avulla odotamme voivamme parantaa tarjontaamme ja käynnistää monia uusia innovaatioita."

Karmesh Vaswani, Infosysin varatoimitusjohtaja ja maailmanlaajuinen johtaja vähittäiskauppa-, kulutustavarat- ja logistiikka-alueilla, sanoi: "Olemme innoissamme aloittaessamme tämän monivuotisen muutosyhteistyön STARK Groupin kanssa, joka tähtää digitaaliseen transformaatioon. Hyödyntäen huipputeknologiaamme, mukaan lukien Infosys Topaz ja pilvipohjainen LEAP-alustamme, olemme vakuuttuneita siitä, että tämä yhteistyö tuo STARK Groupille vertaansa vailla olevaa arvoa ja innovaatiota. Yhdessä odotamme voivamme muokata tulevaisuutta, joka on täynnä menestystä, kasvua ja jaettuja saavutuksia digitaalisessa maisemassa. Tämä yhteistyö vahvistaa Infosysin asemaa entisestään Pohjoismaissa."

Äskettäin Infosys ilmoitti strategisesta yhteistyöstä Danske Bank in kanssa voimistaakseen pankin digitaalista transformaatiota, mikä edelleen vahvisti Infosysin paikallistamisstrategiaa Pohjoismaissa. Aiemmin Infosys hankki BASE Life Science -yrityksen Tanskasta ja Fluido -yrityksen Suomesta. Tämä suhde STARK Groupin kanssa korostaa entisestään Infosysin kasvavaa merkitystä Pohjoismaissa ja osoittaa sen sitoutumisen auttaa alueen asiakkaita kiihdyttämään digitaalista transformaatiotaan.

