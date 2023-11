INICIATIVA DA SMIRNOFF REACENDE AS CONEXÕES SOCIAIS ATRAVÉS DE EVENTOS CULTURAIS AO REDOR DO MUNDO

LONDRES, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Smirnoff, a vodka número 1 do mundo[1], revela hoje atividades em vários mercados para defender, de forma ousada, o poder do coletivo e reacender as conexões sociais mundialmente, celebrando o brilho que é criado quando pessoas, sabores e ingredientes diferentes se reúnem.

Atomic Smirnoff launches new global digital first creative, Atomic Sinead Burke, CEO of Tilting The Lens and Drag Syndrome at Smirnoff event to launch new global initiative to drive social connections.

Com um relatório recente indicando que 79% das pessoas entre 18 e 29 anos sentem que suas conexões emocionais estão mais fracas hoje do que no passado[2], essa nova iniciativa tem o objetivo de abordar sentimentos de desconexão e isolamento ao redor do mundo. Com implementação em mais de 20 países, incluindo Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Irlanda, Índia e Austrália, a iniciativa reunirá as comunidades locais através de atividades, parcerias e eventos que envolvem a cultura local e pontos de paixão, como música, esportes e dança.

Essas atividades serão sustentadas por um novo ponto criativo global, Atomic, que dá vida a esse etos inclusivo por meio da divertida metáfora "a vida é como um coquetel". Simbolizando o espírito da conexão, o ponto, com lançamento inicial no Reino Unido, mostra um grupo diverso de pessoas se transformando espontaneamente em bolhas, que se fundem antes de voltarem à forma humana e, por fim, se conectarem uns aos outros.

No Reino Unido, a Smirnoff está reacendendo a conexão social com foco em diminuir as barreiras sociais através de uma nova parceria de longo prazo com a Tilting the Lens, consultoria de acessibilidade e inclusão de Sinéad Burke, e o Stonegate, um dos maiores grupos hoteleiros do Reino Unido, para tornar a socialização mais acessível.

Encabeçado por um evento curado pelos lendários artistas da vida noturna Sink The Pink, o lançamento em Londres aconteceu na noite passada, quarta-feira, 29 de novembro, e foi apresentado pela comediante Fats Timbo e pelo ator Layton Williams. No palco também esteve o Drag Syndrome, coletivo de fabulosos drag kings e drag queens com síndrome de Down, ao lado de uma série de artistas, incluindo a ex-Spice Girl Mel C.

O local do evento foi transformado para mostrar algumas das formas em que se pode abordar as barreiras encontradas no ambiente construído dos nossos recintos sociais. A inclusão de recursos como um bar com balcão baixo, plataformas de visualização acessíveis, uma sala do silêncio, intérpretes de línguas de sinais e ferramentas de intepretação visual significou que os participantes com deficiência puderem aproveitar a noite como pessoas completas, verdadeiras e diversas.

A ambição é que a parceria da marca com o Stonegate e com a Tilting the Lens impulsionará mudança positiva para a comunidade de pessoas com deficiência nos próximos meses, por meio de revisão dos ambientes onde as pessoas bebem e engajam com os produtos da Smirnoff.

Lady Mercury e Lady Francesca, integrantes do Drag Syndrome, comentaram:

"Como um coletivo de fabulosos artistas drag, amamos fazer shows e nos divertimos muito no palco ao lado de todos os outros artistas talentosos. Através das novas parcerias que a Smirnoff anunciou ontem à noite, esperamos ver mais eventos como este em todo o Reino Unido, com acesso mais fácil e a comunidade de deficientes representada na audiência".

Sinéad Burke, CEO e fundadora da Tilting the Lens, comentou:

"O compromisso da Smirnoff de implementar mudanças mensuráveis em termos de acessibilidade, trabalhando com pessoas deficientes, é uma abordagem muito necessária para um setor que, há muito tempo, excluiu as pessoas com deficiência como clientes e como talento. Ver a acessibilidade não só como uma medida de conformidade, mas uma de comunidade e criatividade, significa que, através da inclusão de salas do silêncio, artistas fazendo shows em línguas de sinais, móveis inclusivos e uma equipe treinada, as pessoas com deficiência podem ser quem são, como são, e não meramente por apenas uma noite".

Além do Reino Unido, a Smirnoff usou a dança como meio para reacender as conexões sociais no Brasil através de sua parceria com a estrela pop IZA, lançando uma faixa exclusiva e um desafio de dança que fez todos se mexerem juntos. A iniciativa perpassou fronteiras, com painéis interativos nas principais cidades internacionais, encorajando os passantes a se envolverem.

Nos EUA, a Smirnoff vem usando o poder dos esportes para reacender as conexões sociais, com uma parceria com a NFL que encoraja todos os fãs a se juntar e celebrar suas tradições exclusivas e seus fã-clubes nos dias de jogos. Uma nova campanha nacional da TVC lançada em locais personalizados demonstra as culturas de cada base de fãs junto com uma atividade de cara ou coroa que permite que os fãs ganhem coquetéis deliciosos nos dias de jogos, mostrando como a Smirnoff reúne as pessoas.

Stephanie Jacoby, diretora de marca global da Smirnoff, comentou:

"Apesar de haver mais maneiras do que nunca de nos conectarmos, sabemos que os sentimentos de solidão e isolamento estão subindo ao redor do mundo. Na Smirnoff, acreditamos fundamentalmente que somos melhores quando estamos juntos, e é por isso que estes eventos são tão importantes e relevantes hoje. Ao reforçar as conexões sociais e redobrar nosso compromisso duradouro com a diversidade e a inclusividade, visamos fazer com que seja o mais fácil possível para que o maior número de pessoas possível se reúna".

Mais atividades estão sendo planejadas em mercados em todo o mundo nos próximos meses, incluindo novas parcerias e iniciativas focadas nas datas de fim de ano e no Orgulho LGBTQIA+, com base no compromisso bem estabelecido da Smirnoff com essa comunidade, e garantindo que eles continuem reacendendo as conexões sociais e aproximando pessoas como nunca antes.

O ponto criativo Atomic pode ser visto aqui e os bastidores da produção está disponível aqui.

