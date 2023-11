L'INITIATIVE SMIRNOFF RAVIVE LES LIENS SOCIAUX EN MENANT DES ACTIVITÉS CULTURELLES DANS LE MONDE ENTIER

LONDRES, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Smirnoff, la première vodka au monde[1], dévoile aujourd'hui des activations multimarchés pour promouvoir avec audace le pouvoir du collectif et raviver les liens sociaux dans le monde entier. Par ces efforts, la marque cherche à célébrer l'étincelle qui jaillit lorsque se rencontrent différentes personnes, différentes saveurs et différents ingrédients.

Atomic Smirnoff launches new global digital first creative, Atomic Sinead Burke, CEO of Tilting The Lens and Drag Syndrome at Smirnoff event to launch new global initiative to drive social connections.

Selon un récent rapport, 79 % des personnes âgées de 18 à 29 ans estiment que leurs liens émotionnels sont plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé[2]. C'est pourquoi cette nouvelle initiative vise à lutter contre les sentiments de déconnexion et d'isolement ressentis dans le monde entier. Déployée dans plus de 20 pays, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Amérique du Nord, le Mexique, le Brésil, l'Irlande, l'Inde et l'Australie, l'initiative rassemblera les communautés locales par le biais d'activités, de partenariats et d'événements qui s'appuient sur la culture et les centres d'intérêt locaux tels que la musique, le sport et la danse.

Ces activations seront soutenues par une nouvelle annonce créative mondiale, Atomic, qui donne vie à cette philosophie inclusive en établissant une analogie amusante entre la vie et un cocktail. Incarnant l'esprit d'unité, l'annonce initialement lancée au Royaume-Uni met en scène un groupe diversifié de personnes qui se transforment spontanément en bulles et se mélangent, avant de redevenir humaines et de nouer des liens les uns avec les autres.

Au Royaume-Uni, Smirnoff ravive les liens sociaux en mettant l'accent sur la réduction des obstacles sociaux. En effet, la marque a établi un nouveau partenariat à long terme avec le nouveau cabinet-conseil en accessibilité et inclusion de Sinead Burke, Tilting the Lens, et Stonegate, un des plus grands groupes d'hôtellerie britannique, afin de rendre la socialisation plus accessible.

Le lancement londonien de la campagne a eu lieu hier soir, le mercredi 29 novembre, animé les artistes nocturnes légendaires Sink The Pink, l'humoriste Fats Timbo et l'acteur Layton Williams. Lors de l'événement, le collectif de magnifiques Kings et Queens avec le syndrome de Down, Drag Syndrome, est monté sur scène aux côtés d'un éventail d'artistes, y compris l'ancienne Spice Girl Mel C.

À cette occasion, l'établissement a été transformé pour mettre en lumière certaines mesures qui peuvent être prises pour éliminer les obstacles physiques présents l'environnement bâti des lieux de rassemblement social. La présence d'un bar bas, de plateformes d'observation accessibles aux personnes à mobilité réduite, d'une salle silencieuse, d'interprètes en langue des signes britannique et d'outils d'interprétation visuelle a permis aux clients ayant un handicap de profiter de la soirée en étant pleinement eux-mêmes.

Le partenariat de la marque avec Stonegate et Tilting the Lens a comme objectif d'induire un changement positif pour la communauté des personnes handicapées au cours des prochains mois, en examinant les lieux dans lesquels les gens se rassemblent et consomment des produits Smirnoff.

Lady Mercury et Lady Francesca, membres de Drag Syndrome, ont déclaré :

« En tant que collectif de fabuleux artistes de drag, nous adorons nous produire sur scène et avons passé un excellent moment aux côtés de tous les autres artistes talentueux. Nous espérons que les nouveaux partenariats annoncés par Smirnoff hier soir donneront lieu à plus d'événements comme celui-ci au Royaume-Uni, tout en favorisant une meilleure accessibilité et représentation pour les membres du public qui ont un handicap. »

Sinéad Burke, PDG et fondatrice de Tilting the Lens, a affirmé :

« L'engagement de Smirnoff à mettre en œuvre des changements tangibles en matière d'accessibilité, en travaillant avec les personnes handicapées, est une approche indispensable dans ce secteur qui exclut depuis trop longtemps les personnes handicapées en tant que clients et talents. Le fait de considérer l'accessibilité non seulement comme une mesure de conformité, mais aussi comme une façon de rassembler la communauté et de favoriser la créativité par l'installation de salles silencieuses et de mobilier inclusif, ou encore l'utilisation d'interprètes en langue des signes britannique et de personnel formé, permet aux personnes handicapées d'être pleinement elles-mêmes, chaque soirée. »

Au-delà du Royaume-Uni, Smirnoff a utilisé la danse pour raviver les liens sociaux d'un bout à l'autre du Brésil, tirant parti de son partenariat avec la star de la pop IZA pour lancer un défi de danse « track and dance » unique qui a fait bouger tout le monde à l'unisson. L'initiative a traversé les frontières, la marque ayant affiché des panneaux interactifs dans les plus grandes villes du monde pour encourager les passants à y participer.

Aux États-Unis, Smirnoff a utilisé le pouvoir du sport pour raviver les liens sociaux, établissant un partenariat avec la NFL pour encourager tous les fans à se réunir et à célébrer ensemble leurs traditions uniques et leur passion des journées de match. La marque a lancé une nouvelle campagne publicitaire télévisée nationale, avec des annonces personnalisées qui mettent en avant la culture de chaque groupe de fans. Parallèlement, Smirnoff a aussi rassemblé les gens en proposant une activité de pile ou face, laquelle a permis aux fans de gagner de délicieux cocktails de jour de match.

Stephanie Jacoby, directrice mondiale de la marque Smirnoff, a déclaré :

« Bien qu'il existe plus de moyens que jamais de nous connecter les uns aux autres, nous savons que les sentiments de solitude et d'isolement augmentent partout dans le monde. Chez Smirnoff, nous croyons fondamentalement que nous sommes meilleurs quand nous sommes ensemble, c'est pourquoi ces initiatives sont si importantes et pertinentes aujourd'hui. En renforçant les liens sociaux ainsi que notre engagement de longue date envers la diversité et l'inclusivité, nous voulons faciliter le plus possible le rassemblement du plus grand nombre de personnes. »

D'autres activités sont prévues dans les marchés du monde entier au cours des prochains mois, y compris de nouveaux partenariats et de nouvelles initiatives axés sur la saison des festivals et de la Fierté. Ces activités, qui s'appuient sur l'engagement bien établi de Smirnoff envers la communauté LGBTQIA+, continueront de raviver les liens sociaux et de rassembler les gens comme jamais auparavant.

NOTES À L'INTENTION DE L'ÉDITEUR

Pour toute demande de renseignements ou d'entrevue, veuillez contacter [email protected]

L'annonce créative Atomic peut être visionnée ici et les coulisses de la production sont disponibles ici.

À propos de Smirnoff Vodka

Smirnoff est la première vodka au monde[3] et la marque de spiritueux la plus populaire de Diageo en volume[4]. Smirnoff est une marque pour tous et est appréciée depuis plus de 150 ans. Pour en savoir plus sur Smirnoff et toute nouvelle à venir, rendez-vous sur www.smirnoff.com.

À propos de Diageo

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux et de la bière. Parmi ces marques figurent Johnnie Walker, Crown Royal, JεB and Buchanan's whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est une entreprise mondiale, et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. La société est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour plus d'informations sur Diageo, notre personnel, nos marques et nos performances, rendez-vous sur www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour, partout.

[1]Rapport Brand Champions de Spirits Business 2023

[2] Raport Truth Central Truth About Youth de McCann Worldgroup 2023

[3] Rapport Brand Champions de Spirits Business 2023

[4] Résultats financiers de Diageo pour l'exercice 2023

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2288566/ATOMIC_60.mp4

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2286956/Smirnoff_Atomic.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2289377/Smirnoff_Global_Initiative.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2286954/Smirnoff_Logo.jpg