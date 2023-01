Inovácie, vysoký pomer nákladov a výkonnosti a špičkové služby - kľúč k celosvetovému úspechu spoločnosti SANY

PEKING, 13. januára 2023 /PRNewswire/ -- Xu Ming, vyšší viceprezident skupiny SANY, („SANY"), popredného svetového podniku v oblasti výroby špičkových zariadení, nedávno vystúpil s hlavným prejavom pred vedúcimi predstaviteľmi odvetvia v nemeckom Mníchove, v ktorom zopakoval tri kľúčové faktory úspechu spoločnosti: rast spoločnosti SANY založený na inováciách, dôraz na nákladovú efektívnosť projektov (čím získava konkurenčnú výhodu na globálnom trhu) a zameranie sa na služby orientované na zákazníka.

Highlights of the Keynote Speech "Innovation, High Cost-Performance Ratio and Premium Service - the keys to SANY’s Global Success"

V prejave Xu vyzdvihol úspech, ktorý spoločnosť SANY zaznamenala v posledných rokoch, vrátane dosiahnutia 330-násobného rastu za posledné dve desaťročia, zaradenia do zoznamu časopisu Forbes Global 2000 , vybudovania dvoch oficiálne certifikovaných vzorových tovární (v rámci siete Global Lighthouse Network Svetového ekonomického fóra), ktoré sú v súčasnosti jediné dve svojho druhu v globálnom ťažkom priemysle, a zaradenia medzi 5 najlepších čínskych a 80 najinovatívnejších spoločností na svete. Xu potom poukázal na jeden z hlavných dôvodov tohto úspechu: pevnú vieru vedenia v inovácie a trvalé investície spoločnosti do výskumu a vývoja spojené s otvorením najmodernejšieho globálneho výskumného a vývojového centra pre stavebné stroje SANY Global Construction Machinery R&D Center v čínskom meste Kun-šan v januári 2022.

Globálnym zákazníkom a predajcom spoločnosti SANY odovzdal jasný odkaz, že byť špičkovou značkou svetovej triedy si vyžaduje trhom a časom overenú kvalitu výrobkov a zároveň dostupnú cenu, ktorá prináša výhody čo najväčšiemu počtu zákazníkov. „Najlepší pomer ceny a kvality je našou najdôležitejšou konkurenčnou výhodou," povedal Xu, „pomáhame našim klientom ušetriť najmenej 30 % prevádzkových nákladov."

V súvislosti s výzvou, ako sa vyrovnať so zložitým a premenlivým globálnym hospodárskym prostredím v období po epidémii, Xu povedal: „Krízy sú často plné príležitostí a výziev. Ak by sme pri pohľade na krízu použili myslenie s nulovým súčtom, konečná bilancia by bola nulová, akceptovanie reality a uskutočnenie zmien je voľbou víťaza. Prečo máme byť tými porazenými, nie víťazmi?"

V záujme udržateľného a nepretržitého rozvoja Xu prisľúbil, že spoločnosť SANY bude vždy považovať za najvyššiu prioritu služby pri vytváraní maximálnej hodnoty pre zákazníkov: „Zákazníci spoločnosti SANY by sa nikdy nemali obávať o služby alebo dostupnosť zariadení. Všetky naše zariadenia musia byť správne servisované a obsluhované." Minulý rok bola okrem pravidelnej a bežnej údržby strojových zariadení celosvetovo spustená servisná kampaň s názvom „Green Action", ktorá zahŕňala bezplatnú službu generálnej opravy vyradeného a zabudnutého zariadenia. Xu tiež dodal, že spoločnosť SANY zriadila 8 regionálnych logistických centier pre náhradné diely na celom svete, ktoré sú pripravené uspokojiť všetky naliehavé potreby klientov na celom svete.

Ak si chcete pozrieť najdôležitejšie body prejavu Xu, kliknite na: https://www.youtube.com/watch?v=_nxT5_mTEl8&t=170s

Woody Wu, [email protected]

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1982386/1.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group