Inspirowany przez sportowców trend w mediach społecznościowych zwraca uwagę na osoby walczące z ALS

SHENZHEN, Chiny, 14 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Zyskujące na popularności wydarzenie społecznościowe podniosło świadomość na temat ALS, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju dostępnej technologii. Wyrażając podziw dla osób codziennie niestrudzenie walczących z tą chorobą, hashtag #HONORtheChallenger wzbudził szerokie zainteresowanie w mediach społecznościowych w ostatnich tygodniach, podkreślając postawę osób zmagających nią, które pokonują ograniczenia, przy jednoczesnym poszerzaniu świadomości na temat społeczności osób chorych na ALS.

Przystępując do udziału w tym społecznym wyzwaniu, uczestnicy mają za zadanie przyjąć sportową pozę, opublikować ją wraz z hashtagiem: #HONORtheChallenger, i zachęcić innych do wzięcia w nim udziału. Ponad 4 tys. osób na całym świecie dołączyło do internetowej kampanii, a sportowcy, w tym brytyjski gimnastyk Nile Wilson, zadeklarowali swoje wsparcie. Rozprzestrzeniający się viralowo hashtag zdobył 85 mln wyświetleń i wygenerował globalne zaangażowanie na poziomie 11 mln, zwracając uwagę całego świata na tę niezwykle ważną kwestię.

„Inspiracją dla mnie był entuzjazm stojący za tym projektem oraz sposób, w jaki podkreśla on wytrwałość i hart ducha środowiska osób cierpiących na ALS" - powiedział Nile Wilson, brytyjski gimnastyk. „Mam nadzieję, że skłoni to kolejne firmy do opracowywania dostępnych technologii sztucznej inteligencji, które będą pomocne dla kontuzjowanych lub niepełnosprawnych sportowców".

HONOR udostępnia multimodalną technologię śledzenia wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Na etapie opracowywania nowoczesnych technologii potrzeby osób niepełnosprawnych są niejednokrotnie pomijane. Międzynarodowe fundacje wspierające chorych na ALS angażują się w tę sprawę, starając się podnieść świadomość, aby zachęcić do wprowadzania innowacji, które przyczynią się do podniesienia poziomu życia tych społeczności. Zgodnie z założeniami firmy HONOR dotyczącymi innowacji zorientowanych na człowieka, jest ona pierwszą marką smartfonów, która wprowadziła technologię intencjonalnego śledzenia wzroku za pośrednictwem systemu operacyjnego MagicOS 8.0. Ta oparta na sztucznej inteligencji technologia pozwala użytkownikom na interakcję z telefonem wyłącznie za pomocą oczu w celu otwierania powiadomień i aplikacji. Spółka wprowadzi tę funkcję na urządzenia na całym świecie od 27 sierpnia 2024 roku.

„ALS to postępująca choroba komórek nerwowych, w której mięśnie stopniowo ulegają uszkodzeniu" - wyjaśnia Limore Noach, dyrektor wykonawczy holenderskiej fundacji ALS Foundation. „Każda utrata sprawności jest nieodwracalna" – mówi, dodając, że w późniejszych stadiach choroby pacjenci z ALS często zachowują kontrolę jedynie nad ruchem gałek ocznych. „Osoby, u których zdiagnozowano tę zmieniającą życie chorobę, często odnajdują nowe poczucie celu i chcą zrobić coś znaczącego".

Mając na celu nieustanne inwestowanie w badania, firma HONOR w swoim laboratorium badawczo-rozwojowym opracowuje również nieinwazyjne technologie interfejsów mózg-komputer (BCI). Dzięki tym rozwiązaniom ludzie mogą komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą sygnałów elektrycznych mózgu, co stwarza jeszcze więcej możliwości dla osób niepełnosprawnych. Wei Zhang, 34-letni Chińczyk zmagający się z ALS, który żyje z chorobą od 26 lat, niedawno miał okazję zapoznać się z tą przełomową technologią, która pozwala mu na kontakt z komputerem za pomocą sygnałów mózgowych. HONOR stawia sobie za cel zainspirowanie przyszłości technologii, która tworzy nowe media dla interakcji opartych na sztucznej inteligencji między smartfonami i innymi urządzeniami z korzyścią dla osób niepełnosprawnych lub wymagających dodatkowej pomocy.

HONOR the Challenger: propagowanie międzynarodowej świadomości poprzez zaangażowanie społeczne

Z zamiarem zwrócenia uwagi na społeczność osób cierpiących na ALS, a jednocześnie wyrażenia uznania dla tych, którzy codziennie się z nią zmagają, studio BBC StoryWorks Commercial Productions wyprodukowało film krótkometrażowy przedstawiający historię artysty cierpiącego na ALS, Bernarda Mullera. Dokument pokazuje, w jaki sposób Bernard Muller wykorzystuje technologię śledzenia wzroku do wyrażania siebie poprzez dzieła sztuki, demonstrując siłę sztucznej inteligencji w poprawianiu jakości życia osób niepełnosprawnych.

„Osoby cierpiące na ALS są świadectwem ludzkiej determinacji i jestem dumny, że mogę być częścią inicjatywy, która podnosi świadomość dotychczas niewidocznej determinacji mojej społeczności" – powiedział Bernard Muller, artysta wspomagany sztuczną inteligencją i osoba cierpiąca na ALS. „Liczę na to, że rewolucyjna moc technologii SI zachęci jeszcze więcej osób niepełnosprawnych do wyrażania siebie poprzez sztukę, komunikację i działania społeczne".

Użytkownicy mediów społecznościowych mogą przyczynić się do zwiększenia wiedzy o ALS, biorąc udział w wyzwaniu #HONORtheChallenger w różnych serwisach. Wyzwanie można obserwować za pośrednictwem platform TikTok, Instagram, X oraz Facebook.

Więcej informacji na temat akcji i wsparcia można znaleźć na stronie International Alliance of ALS Associations.

