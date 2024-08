Trendové hnutie na sociálnych médiách podporované športovcami upozorňuje na vyzývateľov ALS

#HONORtheChallenger skúma potenciál multimodálnej umelej inteligencie pri podpore ľudí so zníženou mobilitou

ŠEN-ČEN, Čína, 14. augusta 2024 /PRNewswire/ – Výzva, ktorá sa stala trendom na sociálnych médiách, významne zvýšila povedomie o komunite ALS (amyotrofická laterálna skleróza), ktorá slúži ako katalyzátor pre pokrok v dostupnej technológii. Hashtag #HONORtheChallenger vzdáva hold tichej odvahe tých, ktorí zažívajú každodenný boj, a v posledných týždňoch si získal širokú pozornosť na sociálnych médiách, oslavujúc ducha vyzývateľov ALS, ktorí vzdorujú obmedzeniam, a zároveň zvyšuje povedomie o komunite ALS.

Účastníci výzvy na sociálnych sieťach majú za úlohu udržať atletickú pózu, zverejniť ju spolu s hashtagom #HONORtheChallenger a nominovať ostatných na účasť. Do online hnutia sa zapojilo viac ako 4 000 ľudí na celom svete, pričom svoju podporu prejavili športovci vrátane britského gymnastu Nila Wilsona,. Virálny hashtag získal 85 000 000 zobrazení a vygeneroval celkovú globálnu angažovanosť v počte 11 000 000, čím vzbudil celosvetovú pozornosť pre túto dôležitú vec.

„Inšpiroval ma duch vyzývateľa, ktorý stojí za týmto projektom, a to, ako zdôrazňuje odolnosť a silu komunity ALS," vyjadril sa Nile Wilson, britský ocenený gymnasta. „Dúfam, že to povzbudí viac spoločností, aby vytvorili dostupné technológie umelej inteligencie, ktoré pomáhajú zraneným alebo postihnutým športovcom."

HONOR sprístupňuje pre všetkých multimodálnu technológiu umelej inteligencie sledovania pohybu očí

Pri vývoji nových technológií sú potreby ľudí so zdravotným postihnutím niekedy prehliadané. Medzinárodné nadácie ALS bojujú za túto vec a snažia sa zvýšiť povedomie s cieľom podporiť inovácie, ktoré pozdvihnú tieto komunity. V súlade so záväzkom spoločnosti HONOR k inováciám zameraným na človeka je spoločnosť prvou značkou smartfónov, ktorá prostredníctvom svojho operačného systému MagicOS 8.0 predstavuje technológiu sledovania pohybu očí založenú na zámere. Technológia poháňaná umelou inteligenciou umožňuje používateľom interagovať so svojím telefónom iba pomocou očí na otváranie upozornení a aplikácií. Spoločnosť zavedie túto funkciu do globálnych zariadení od 27. augusta 2024.

„ALS je progresívne ochorenie nervových buniek, pri ktorom vaše svaly postupne zlyhávajú," vysvetľuje Limore Noachová, výkonná riaditeľka holandskej nadácie ALS Foundation Netherlands. „Každá strata funkcie je navždy," hovorí a dodáva, že pacienti s ALS si v neskorších štádiách ochorenia často zachovávajú kontrolu iba nad pohybom očí. „Ľudia, ktorým bola diagnostikovaná choroba, ktorá im zmenila život, často nachádzajú nový pocit zmysluplnosti a chcú robiť niečo užitočné."

Spoločnosť HONOR sa zaviazala investovať do prebiehajúceho výskumu a vo svojom výskumnom a vývojovom laboratóriu tiež vyvíja neinvazívne technológie rozhrania mozog-počítač (BCI). Táto technológia umožňuje ľuďom komunikovať s externými zariadeniami pomocou mozgových elektrických signálov, čím vytvára viac možností pre ľudí s postihnutím. Wei Zhang, 34-ročný čínsky vyzývateľ ALS, ktorý s touto chorobou žije 26 rokov, nedávno vyskúšal túto prelomovú technológiu, ktorá mu umožňuje interagovať s počítačom prostredníctvom mozgových signálov. Cieľom HONOR je inšpirovať budúcnosť technológie, ktorá vytvára nové médiá pre interakcie umelej inteligencie medzi smartfónmi a inými zariadeniami, z ktorých budú mať úžitok ľudia so zdravotným postihnutím alebo ľudia vyžadujúci ďalšiu pomoc.

Vyzývateľ HONOR: podpora globálneho povedomia prostredníctvom sociálnej angažovanosti

S cieľom pritiahnuť pozornosť späť na komunitu ALS a zároveň vzdať hold vyzývateľom, ktorí s touto chorobou žijú, spoločnosť BBC StoryWorks Commercial Productions vyrobila krátky film obsahujúci silný príbeh umelca a vyzývateľa ALS, Bernarda Mullera. Film ukazuje, ako Bernard Muller využíva technológiu sledovania pohybu očí, aby sa vyjadril prostredníctvom umeleckých diel, a demonštruje silu umelej inteligencie pri spríjemňovaní života ľuďom so zdravotným postihnutím.

„Vyzývatelia ALS sú dôkazom ľudskej odolnosti a som hrdý na to, že môžem byť súčasťou iniciatívy, ktorá zvyšuje povedomie o tichom odhodlaní mojej komunity," povedal Bernard Muller, umelec s podporou umelej inteligencie a vyzývateľ ALS. „Dúfam, že transformačná sila technológie umelej inteligencie povzbudí viac ľudí so zdravotným postihnutím, aby sa vyjadrili prostredníctvom umenia, komunikácie a hnutí na sociálnych sieťach."

Pozývame používateľov sociálnych médií, aby prispeli k zvyšovaniu povedomia o ALS účasťou na výzve #HONORtheChallenger v sociálnych médiách. Pozrite si výzvu na platformách TikTok, Instagram, X a Facebook.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto veci a prispieť, navštívte medzinárodnú alianciu asociácií ALS (International Alliance of ALS Associations).

