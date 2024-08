Un mouvement de médias sociaux en vogue, piloté par des athlètes, met en lumière les challengers de la SLA

#HONORtheChallenger explore le potentiel de l'IA multimodale dans le soutien aux personnes à mobilité réduite

SHENZHEN, Chine, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Un défi social en vogue a permis de sensibiliser de manière significative la communauté de la SLA, servant de catalyseur pour l'avancement de la technologie accessible. Rendant hommage au courage discret de ceux qui luttent quotidiennement, le hashtag #HONORtheChallenger a suscité une grande attention sur les médias sociaux au cours des dernières semaines, célébrant l'esprit des challengers de la SLA qui défient les limites, tout en sensibilisant la communauté de la SLA.

Les participants au défi social doivent prendre une pose athlétique, la poster avec le hashtag #HONORtheChallengeret désigner d'autres personnes pour y participer. Plus de 4 000 personnes à travers le monde ont rejoint le mouvement en ligne, et des athlètes comme la gymnaste britannique Nile Wilson ont manifesté leur soutien. Le hashtag viral a recueilli 85 000 000 de vues et généré un engagement mondial total de 11 000 000, attirantl'attention du monde entier sur cette cause importante.

« J'ai été inspiré par l'esprit de défi qui sous-tend ce projet et par la façon dont il met en lumière la résilience et la force d'âme de la communauté de la SLA », a déclaré Nile Wilson, un gymnaste britannique primé. « J'espère que cela encouragera d'autres entreprises à créer des technologies d'IA accessibles qui aideront les athlètes blessés ou handicapés.

HONOR rend la technologie multimodale de suivi oculaire de l'IA accessible à tous

Lors du développement de nouvelles technologies, les besoins des personnes handicapées sont parfois négligés. Les fondations internationales de la SLA ont défendu cette cause, en essayant de sensibiliser le public pour encourager l'innovation qui améliore la situation de ces communautés. Conformément à l'engagement de HONOR en faveur d'une innovation centrée sur l'humain, l'entreprise est la première marque de smartphone à introduire une technologie de suivi oculaire basée sur l'intention grâce à son système d'exploitation MagicOS 8.0. Cette technologie basée sur l'intelligence artificielle permet aux utilisateurs d'interagir avec leur téléphone en utilisant uniquement leurs yeux pour ouvrir des notifications et des applications. L'entreprise déploiera cette fonctionnalité sur les appareils du monde entier à partirdu 27 août 2024.

« La SLA est une maladie progressive des cellules nerveuses qui entraîne une diminution graduelle des muscles », explique Limore Noach, directeur général de la Fondation ALS Pays-Bas. « Chaque perte de fonction est définitive », ajoute-t-elle, précisant que les patients atteints de SLA ne contrôlent souvent que les mouvements de leurs yeux dans les derniers stades de la maladie. « Les personnes chez qui l'on a diagnostiqué une maladie qui change la vie retrouvent souvent un sens de l'objectif et veulent faire quelque chose de significatif. »

Déterminé à investir dans la recherche continue, HONOR développe également des technologies d'interface cerveau-ordinateur (BCI) non invasives dans son laboratoire de recherche et de développement. Cette technologie permet aux personnes de communiquer avec des appareils externes à l'aide de signaux électriques cérébraux, offrant ainsi davantage de possibilités aux personnes handicapées. Wei Zhang, un Chinois de 34 ans qui vit avec la SLA depuis 26 ans, a récemment fait l'expérience de cette technologie révolutionnaire, qui lui permet d'interagir avec un ordinateur par le biais de signaux cérébraux. HONOR vise à inspirer un avenir technologique qui crée de nouveaux supports pour les interactions IA entre les smartphones et d'autres appareils, au profit des personnes handicapées ou de celles qui ont besoin d'une assistance supplémentaire.

HONOR, le défi : Promouvoir la sensibilisation mondiale par l'engagement social

Pour attirer l'attention sur la communauté de la SLA tout en rendant hommage aux personnes qui vivent avec cette maladie, BBC StoryWorks Commercial Productions a produit un court métrage présentant l'histoire puissante de l'artiste Bernard Muller, qui a lutté contre la SLA. Le film montre comment Bernard Muller utilise la technologie d'oculométrie pour s'exprimer à travers ses œuvres d'art, démontrant ainsi le pouvoir de l'IA pour rendre la vie plus agréable aux personnes vivant avec un handicap.

« Les challengers de la SLA témoignent de la résilience humaine, et je suis fier de participer à une initiative qui sensibilise à la détermination tranquille de ma communauté », a déclaré Bernard Muller, artiste assisté par l'IA et challengers de la SLA. « J'espère que le pouvoir de transformation de la technologie de l'IA encouragera davantage de personnes handicapées à s'exprimer à travers l'art, la communication et les mouvements sociaux ».

Les utilisateurs des médias sociaux sont invités à contribuer à la sensibilisation à la SLA en participant au défi #HONORtheChallenger sur les médias sociaux. Le défi peut être relevé sur TikTok, Instagram, X et Facebook.

Pour en savoir plus sur la cause et faire une contribution, visitez le site de l'Alliance internationale des associations de la SLA.

Pour plus d'informations, visitez le site de HONOR à l'adresse www.honor.com.

