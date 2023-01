Intella X, herná platforma v ekosystéme Web3 od spoločnosti Neowiz, zverejňuje svojich partnerov v ekosystéme

SEONGNAM, Južná Kórea, 30. januára 2023 /PRNewswire/ -- Po nedávnom oznámení súkromného financovania vo výške 12 miliónov USD zverejnila Intella X, herná platforma v ekosystéme Web3 od spoločnosti Neowiz, svojich prvých partnerov v ekosystéme.

Počiatočný herný ekosystém platformy pozostáva z viac ako 30 špičkových globálnych partnerov z rôznych odvetví, medzi ktoré patria hry, investície, blockchainové služby a zabezpečenie, aby sa prostredníctvom platformy Intella X urýchlili a posilnili hry v ekosystéme Web3.

Medzi partnerov Intella X patria Polygon, Animoca Brands, Magic Eden, Big Brain Holdings, Planetarium Labs, Global Coin Research (GCR), ConsenSys (Infura), Neowiz, Arumgames, Blue Potion Games, Hidea, Massive Gaming, Modori, Ozys, Web3Auth, CertiK, Haechi Labs, Theori, Block Crafters Capital, Kross Lab, Bora, Crit Ventures, JoyCity, Kaura, Kracker Labs, Mobirix, Neon Games, Pearl Abyss, Widus Partners, Wemix, Swapscanner a XL Games.

Predstaviteľ spoločnosti Intella X uviedol: „Vďaka podpore našich partnerov z najvyššej úrovne ekosystému bude platforma Intella X vybudovaná ako globálne centrum zamerané na herný ekosystém Web3, ktorý uplatňuje základné hodnoty a filozofiu ekosystému Web3 a popredných inovátorov v oblasti hier v ekosystéme Web3."

Každý partner z príslušného odvetvia je odhodlaný urýchliť masové prijatie ekosystému Web3 a dlhodobý rast herného ekosystému Intella X tým, že spojí svoje sily pri poskytovaní najvyššej kvality herného zážitku v platforme Web3.

Intella X bude mať globálny debut na Polygone v prvom štvrťroku 2023 so svojou vlastnou mobilnou peňaženkou, DEX, trhom NFT, launchpadom a hernými zostavami na rok 2023.

O spoločnosti NEOWIZ

Spoločnosť NEOWIZ (KOSDAQ:095660), založená v roku 1997, je považovaná za priekopníka a jednu z popredných kórejských herných spoločností. Spoločnosť od roku 2003 úspešne zverejnila cez https://www.pmang.com/ širokú škálu PC a mobilných hier a tiež spolupracovala na vývoji a uvedení na trh veľmi úspešných titulov, ako sú FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup a veľmi očakávaného, na veľtrhu Gamescom trojnásobne oceneného, titulu „Lies of P." (Klamstvá P.).

