Esta alianza optimizada expande la presencia de Lowe's y respalda la construcción de Miami Freedom Park, el desarrollo de los jugadores, la experiencia de los fanáticos y los programas comunitarios

MIAMI, 18 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Inter Miami CF anunció hoy la renovación y la expansión de su alianza estratégica con Lowe's, lo que posiciona oficialmente al líder de mejoras en el hogar como socio principal del Club. A partir de una colaboración que comenzó en abril de 2024, la renovación del acuerdo llega en un momento transformador para el Club. Luego de ganar la MLS Cup 2025, Inter Miami entra en una nueva era de su corta pero definitoria historia, mientras se prepara para inaugurar su nuevo estadio de clase mundial en Miami Freedom Park en 2026.

Inter Miami CF y Lowe's renuevan su alianza, ya que Lowe's se convierte en socio principal, patrocinador oficial de la manga y socio fundador de Miami Freedom Park (PRNewsfoto/Lowe's Companies, Inc.)

Como parte de la alianza ampliada, el socio oficial y exclusivo de mejoras para el hogar de Inter Miami CF asumirá el rol de patrocinador oficial de la manga en el primer equipo de Inter Miami CF, el equipo de MLS Next Pro y los equipos de la Academia, llevando la marca Lowe's en toda la trayectoria de desarrollo de jugadores del Club. La posición elevada destaca el compromiso de Lowe's y su conexión con la pasión, la cultura y la comunidad de los fieles fanáticos del fútbol.

Como socio fundador de Miami Freedom Park, Lowe's respaldará la construcción a lo largo del desarrollo con Miami Freedom Park y sus constructores, actuando como un recurso clave de mejoras en el hogar para necesidades de construcción específicas, incluyendo el estadio, el distrito de entretenimiento, las plazas, los espacios verdes y mucho más.

Además, Inter Miami CF anunció recientemente a Lowe's como patrocinador principal de la Dreams Cup, profundizando el compromiso compartido de generar oportunidades y acompañar a los jóvenes atletas en la búsqueda de sus sueños, dentro y fuera del campo. Lowe's continuará impulsando los grandes sueños a través del trabajo duro y las oportunidades mediante el respaldo de uno de los eventos de fútbol juvenil con mayor crecimiento en América del Norte. Como marca comprometida con resolver problemas y hacer realidad los sueños en el hogar, Lowe's reconoce a la Dreams Cup como una extensión natural de su misión de fortalecer a la próxima generación.

Además, Lowe's continuará con muchos de los elementos distintivos de la alianza original, entre ellos un evento comunitario anual personalizado, activaciones en el lugar e integraciones digitales y en redes sociales que destacan el compromiso de Lowe's con los fanáticos a nivel nacional y con la comunidad del sur de Florida.

"A medida que entramos en este nuevo capítulo de la historia de nuestro Club, luego de consagrarnos campeones de la MLS Cup 2025 y de cara a la apertura de nuestro nuevo estadio en Miami Freedom Park, estamos orgullosos de fortalecer nuestra alianza con Lowe's", señaló Xavier Asensi, presidente de Operaciones Comerciales de Inter Miami CF. "Nuestra alianza renovada refleja la fortaleza de nuestra relación y una visión compartida para generar un impacto duradero, tanto en el campo como en nuestro estadio de clase mundial y en toda la comunidad del sur de Florida".

"Nuestro trabajo expandido con Inter Miami CF es un reflejo de nuestro compromiso con el fútbol y con la creación de puntos de conexión con fanáticos de todas las edades que aman el deporte y adoran nuestra marca", expresó Jen Wilson, directora de Marketing y vicepresidenta sénior. "Lowe's reconoce la huella y la visión a nivel nacional de lo que Inter Miami CF está construyendo; queremos que la marca sea el centro de esa visión. Desde el estadio hasta la manga y la conexión con los atletas jóvenes y sus familias a través del patrocinio de nuestra Dreams Cup, nos emociona fortalecer nuestra alianza y continuar conectando nuestra marca con los fanáticos del fútbol en todo el mundo de manera significativa".

Ayer, ejecutivos de Inter Miami, Lowe's y Miami Freedom Park se reunieron para una recepción especial en el lugar de construcción de Miami Freedom Park para celebrar la alianza. Inter Miami CF y Lowe's se proyectan a futuro con el objetivo de seguir inspirando a la próxima generación, mejorar la experiencia de los días de partido y generar un impacto duradero durante todo el año en el sur de Florida.

Los fanáticos pueden asegurarse sus asientos para la histórica temporada inaugural del Inter Miami CF, que incluye el primer partido en casa el 4 de abril en el Miami Freedom Park, comprando un abono temporada en intermiamicf.com/tickets/mfp .

Acerca de Lowe's

Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) es una compañía de mejoras para el hogar que integra el ranking FORTUNE® 100, con aproximadamente 16 millones de transacciones semanales y ventas totales superiores a los $83.000 millones en el año fiscal 2024. Lowe's emplea aproximadamente a 300,000 trabajadores y opera más de 1,700 tiendas de mejoras para el hogar, 530 sucursales y 130 centros de distribución. Con base en Mooresville, N. C., Lowe's apoya a las comunidades donde atiende a través de programas enfocados en la creación de viviendas seguras y accesibles, el mejoramiento de los espacios comunitarios, la contribución al desarrollo de la próxima generación de profesionales calificados de los oficios y la ayuda ante desastres a las comunidades que lo necesitan. Para obtener más información, visite Lowes.com.

Acerca de Inter Miami CF y Miami Freedom Park

Club Internacional de Fútbol Miami, conocido como Inter Miami CF, es un club de fútbol profesional con sede en el sur de Florida que ha batido récords, tiene una visión global, está transformando el panorama de este deporte en Norteamérica e inspirando a fanáticos de todo el mundo. Liderado por el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, junto a talento internacional de élite y figuras locales formadas en casa, el Club ha conquistado cuatro títulos importantes en solo seis temporadas, incluida la MLS Cup 2025. El Club inicia su séptima temporada en 2026, con el histórico partido inaugural en su nuevo estadio de clase mundial en Miami Freedom Park el 4 de abril. El recinto emblemático será un distrito de entretenimiento de 131 acres orientado al deporte, el mayor del sudeste, y se convertirá en un destino abierto todo el año para gastronomía, compras, experiencias y atracciones. El Club entrena en el moderno Florida Blue Training Center, ubicado frente a la primera sede del Club en Fort Lauderdale. Un pilar fundamental de la organización es el programa de desarrollo de Inter Miami CF, que comprende el equipo de MLS NEXT Pro y la Academia de Inter Miami CF, dedicados a desarrollar la próxima generación de jugadores y líderes de clase mundial. Para obtener más información, visite www.intermiamicf.com .

Con una extensión de 131 acres, Miami Freedom Park es el desarrollo inmobiliario activo más grande de Miami y uno de los proyectos de uso mixto vinculados al deporte más relevantes que se están realizando en los Estados Unidos. Desarrollado por el grupo propietario de Inter Miami CF, el distrito está anclado por un nuevo estadio de clase mundial para 25.000 espectadores y se desarrolla como un destino por etapas, abierto todo el año, pensado para residentes de Miami, la región y visitantes por igual, tanto durante los partidos como fuera de ellos. El programa de desarrollo multifásico incluye más de 1 millón de pies cuadrados de comercios, restaurantes, entretenimiento y oficinas, además de varios hoteles con un total de 750 habitaciones y una sólida red de espacios cívicos, plazas e instalaciones recreativas diseñadas para actividades diarias y estacionales. En su núcleo, Miami Freedom Park integra deportes profesionales, entretenimiento en vivo, hotelería, comercio y vida pública en un único campus interconectado, que respalda la actividad diaria y los eventos internacionales de gran escala. Miami Freedom Park también incorpora el Parque Jorge Mas Canosa, de 58 acres, el parque público más grande planeado en la ciudad de Miami en generaciones, y campos deportivos comunitarios y amplias zonas de encuentro al aire libre. La construcción del proyecto se inició en 2023 y comenzará su apertura por fases en 2026, empezando por el estadio y componentes selectos del distrito, como campos deportivos para jóvenes, espacios cívicos y plazas destinadas a zonas para fanáticos y activaciones estacionales, además de una colección inaugural de restaurantes, atracciones y comercios.

Contacto de prensa

Amanda Caskey

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863523/LowesxIMCFJersey.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/26010/5721805/LOWES_COMPANIES_INC_LOGO.jpg

FUENTE Lowe's Companies, Inc.