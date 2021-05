Internationaler Jazztag 2021 endet mit spektakulärem All-Star Global Concert mit Auftritten aus Städten rund um den Globus

Das Global Concert 2021 bot denkwürdige Momente, die die verbindende Kraft des Jazz veranschaulichten. Aus New York eröffneten die Sängerin Veronica Swift und die Trompeterin Ingrid Jensen das Programm mit „Sing", einer aufmunternden Hommage an die positive Veränderung, die Musik in der Welt bewirken kann. Weitere herausragende Auftritte waren der Pianist und Komponist Jacob Collier in London, die beninische Sängerin Angélique Kidjo in Paris, die japanische Pianistin Junko Onishi in Tokio, Ivan Lins in Rio De Janeiro und die Sängerin und Trompeterin Mandisi Dyantyis in Kapstadt. Die Krönung der bemerkenswerten Präsentation aus Los Angeles war eine sensationelle Interpretation von „God Bless The Child" durch die Sängerin Andra Day.