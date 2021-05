O International Jazz Day 2021 termina com o espetacular All-Star Global Concert com apresentações de cidades do mundo todo

O Global Concert de 2021 contou com momentos memoráveis que ilustraram o poder de união do jazz. De Nova York, a vocalista Veronica Swift e a trompetista Ingrid Jensen abriram o programa com "Sing", um tributo otimista à mudança positiva que a música pode fazer no mundo. Outras apresentações de destaque incluíram o pianista e compositor Jacob Collier, em Londres; a cantora beninense Angélique Kidjo, em Paris; o pianista japonês Junko Onishi, em Tóquio; Ivan Lins, no Rio de Janeiro; e o vocalista e trompetista Mandisi Dyantyis, na Cidade do Cabo. Para fechar a apresentação extraordinária, de Los Angeles, houve a interpretação sensacional de "God Bless the Child" pela vocalista Andra Day.

Ancorada pelo vencedor do Oscar, Michael Douglas, da sede da ONU em Nova York, o concerto de 2021 apresentou o jazz como uma forma de arte verdadeiramente global. Como o Secretário Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, observou: "Há dez anos, lançamos o primeiro International Jazz Day no plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas na iniciativa da UNESCO e do Herbie Hancock Institute of Jazz. A cada ano que passa, a celebração tem sido cada vez mais alegre – uma celebração não apenas de música, mas também de liberdade, diversidade e dignidade humana. Esses são os valores que as Nações Unidas trabalham para proteger e promover em todo o mundo."

A UNESCO e o Herbie Hancock Institute of Jazz apresentaram programações gratuitas de educação e assistência durante o dia todo. Em um dos eventos mais esperados, a diretora geral da UNESCO, Audrey Azoulay, e o embaixador da boa vontade da UNESCO, Herbie Hancock, tiveram um diálogo comovente sobre a história e o legado do International Jazz Day.

Comemorado com milhares de shows e programações relacionados ao jazz mundialmente, todos os anos, em 30 de abril, o International Jazz Day reúne países e comunidades em todos os sete continentes para honrar a forma de arte internacional do jazz, destacando seu papel importante no incentivo ao diálogo, no combate à discriminação e na promoção da dignidade humana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501515/Herbie_Hancock_and_Andra_Day.jpg

FONTE Herbie Hancock Institute of Jazz

Related Links

https://hancockinstitute.org/



SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz