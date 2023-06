Intersolar 2023 : le premier fabricant mondial de HJT confirme son engagement à fournir des solutions d'énergie verte en Europe

Lors du salon industriel, Huasun a présenté sa dernière technologie et ses produits hautement performants à des distributeurs potentiels et à des clients de projets

La participation à Intersolar et les relations consolidées lors de l'événement ouvrent la voie à de futures collaborations pour Huasun en Europe

MUNICH, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Huasun Energy (« Huasun »), le plus grand fabricant de cellules HJT au monde, conclut avec succès sa participation au salon Intersolar Europe, où la société a eu l'occasion de rencontrer des distributeurs et des clients potentiels et actuels dans la région, contribuant ainsi à renforcer son engagement dans la région, à entamer des collaborations stratégiques et, à terme, à étendre sa présence en Europe.

Afin d'étendre activement son réseau de distribution de modules HJT en Europe, Huasun a présenté lors du salon Intersolar ses derniers produits de pointe dans le domaine de la technologie HJT, qui garantissent une puissance et un rendement de conversion élevés et sont conçus pour répondre aux besoins de projets et d'environnements à différentes échelles :

le module Himalaya M6-120 Series AC Module, d'une puissance maximale de 400 W et d'un rendement maximal de 22,0 %, idéal pour les toits résidentiels ;

la gamme Himalaya G10-108 Series noir transparent avec une puissance de module maximale de 450 W et un rendement maximal de 23,0 %, idéal pour les projets diversifiés sur les toits ;

la gamme Himalaya G10-144 Series avec une puissance de module maximale de 600 W et un rendement de module de 23,2 % idéal pour les projets de toitures commerciales et industrielles ;

le module solaire Himalaya V-Ocean HJT Solar Module d'une puissance maximale de 730,55 W et d'un rendement maximal de 23,52 %, idéal pour les projets solaires en mer.

Plus précisément, le module Himalaya V-Ocean a fait l'objet de deux certifications de produits à Intersolar, démontrant que ce module photovoltaïque a réussi les tests de résistance aux intempéries en milieu marin, certifiés respectivement par TÜV SÃD et le Bureau Veritas.

Huasun est la première entreprise à intégrer simultanément la R&D et l'industrialisation du HJT. À ce jour, Huasun a livré plus de 1,8 GW de produits HJT dans plus de 30 pays à travers le monde et, d'ici 2025, l'entreprise prévoit d'atteindre 40 GW grâce aux produits solaires HJT. Investir et consolider les collaborations en Europe est une priorité pour Huasun qui l'aidera à atteindre ses objectifs.

À cette fin, Huasun a rencontré de nombreux distributeurs et clients potentiels à Intersolar pour discuter de la prochaine coopération stratégique visant à accroître la part de marché des produits HJT afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de l'électricité propre générée par les modules HJT.

En outre, à Intersolar, Huasun a réalisé plusieurs présentations pour mieux expliquer le potentiel de la technologie HJT, l'innovation qui la sous-tend, les applications du marché et les perspectives futures. En tant que leader d'une nouvelle ère photovoltaïque, Dan Zhou, PDG de Huasun, a participé à la cérémonie de signature du protocole d'accord sur les modules HJT de 500 MW avec le directeur technique d'InnoVent, Marc Piquer Coll, indiquant que les deux parties tireront parti de leurs forces uniques dans des domaines spécialisés et collaboreront pour fournir des solutions d'énergie propre plus fiables et durables aux utilisateurs finaux du monde entier, en particulier en Afrique.

« Je suis très satisfait de notre participation cette année à Intersolar Europe. Être présent à l'un des événements les plus importants de l'industrie dans la région européenne où nous concentrons une grande partie de nos efforts a été une grande opportunité pour Huasun. Cet événement intensif de trois jours nous a permis de rencontrer de nombreux acteurs importants de notre industrie, ce qui nous permettra de développer notre réseau et de continuer à renforcer nos capacités », a déclaré Dan Zhou, PDG de Huasun.

À propos de Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co., Ltd. (ci-après dénommée « Huasun ») a été fondée en juillet 2020 à Xuancheng, en Chine. Huasun est une entreprise technologique innovante spécialisée dans le développement et la production de plaquettes solaires à hétérojonction (HJT) à base de silicium de type N à très haut rendement, de cellules et de modules, ainsi que dans la fabrication à grande échelle. En tant que pionnier industriel de la technologie HJT, Huasun a livré près de 1,5 GW de produits HJT à plus de 30 pays dans le monde et se classe comme le plus grand fabricant de systèmes HJT au monde, avec une capacité de 5,1 GW de produits solaires HJT à haut rendement. Huasun compte sur une équipe de R&D de plus de 200 professionnels chevronnés pour faire avancer la recherche et le développement de la technologie HJT à haut rendement, fabriquer des produits HJT et fournir des solutions d'énergie propre. Huasun s'efforce d'améliorer en permanence l'efficacité des cellules et des modules solaires afin de parvenir à une production de masse à faible coût des produits HJT.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.huasunsolar.com .

Suivez Huasun sur LinkedIn .

À propos de la technologie à hétérojonction (HJT)

La technologie HJT est une méthode émergente et avancée de conception et de fabrication de cellules solaires. Contrairement aux cellules solaires conventionnelles, la technologie HJT utilise des matériaux différents pour les couches supérieure et inférieure, ce qui permet de mieux capter l'énergie solaire et donc de produire de l'énergie de manière plus efficace. Les panneaux solaires HJT sont constitués de fines couches de silicium amorphe et de silicium cristallin. Les couches de silicium amorphe sont utilisées pour créer les cellules solaires, tandis que les couches de silicium cristallin servent de couches conductrices. Cette conception unique permet aux panneaux solaires HJT d'atteindre un rendement supérieur à celui des panneaux solaires conventionnels.

Plus précisément, HJT est une technologie de cellules solaires bifaces de type N. En utilisant le silicium monocristallin de type N comme substrat et en déposant des films minces à base de silicium avec des caractéristiques différentes et des films conducteurs transparents sur les surfaces avant et arrière respectivement, la technologie HJT présente d'excellentes caractéristiques d'absorption photo-électrique et de résistance à la lumière. La technologie HJT améliore le taux de conversion et la puissance de sortie au plus haut niveau et représente la nouvelle génération de technologie de plate-forme de cellules solaires.

