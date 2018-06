Iron Mountain pénètre sur le marché croate grâce à l'acquisition d'Arhiv Trezor

« L'acquisition d'Arhiv Trezor marque une étape importante dans nos efforts visant à accroître notre présence en Europe du Sud-Est, » a commenté Andras Szakonyi, vice-président principal pour l'Europe du Nord et de l'Est et l'Inde chez Iron Mountain. « L'occasion d'entrer sur ce marché en nous portant acquéreurs d'une société ayant une réputation aussi solide et une telle clientèle a fait d'Arhiv Trezor une option très attractive pour Iron Mountain. Et dans la mesure où la Croatie est membre de l'Union européenne, ses connexions économiques et culturelles avec d'autres marchés d'Europe centrale et du Sud-Est sont très fortes, ce qui nous offre l'opportunité de tirer parti de notre échelle planétaire pour aider des clients locaux, régionaux et multinationaux dans leurs besoins en gestion de dossiers et d'informations. Nous souhaitons la bienvenue aux clients et aux membres de l'équipe d'Arhiv Trezor. Nous avons hâte d'édifier notre réputation de partenaire de confiance et d'innovateur dans notre industrie. »

Fondée en 2002, Arhiv Trezor est le leader reconnu dans le pays pour la gestion et le stockage de dossiers, la numérisation, la destruction sécurisée d'informations, ainsi que le transport sécurisé. La Société est également la première archive privée en Croatie à recevoir l'accréditation des Archives nationales croates et à avoir obtenu l'ISO 9001 : 2015 Certification pour archivage de dossiers et documentations d'entreprises en Europe.

« L'acquisition d'un leader renommé du marché comme Arhiv Trezor s'insère dans notre stratégie de recherche de fournisseurs locaux établis partageant notre engagement envers la fourniture de services, la confiance et la sûreté sur les marchés, avec de fortes tendances de croissance dans l'externalisation de la gestion d'informations, » a ajouté Ernest Cloutier, vice-président exécutif et directeur général pour l'international chez Iron Mountain. « Avec la mise en application récente du règlement général sur la protection des données (RGPD) sur l'ensemble de l'Union européenne, les clients ont de plus en plus besoin d'un partenaire comme Iron Mountain pour les assister dans leur développement de processus les mettant en conformité avec les exigences strictes du règlement en matière de confidentialité et protection de données. Cette entrée sur le marché croate nous permet de tirer profit de perspectives croissantes dans la gestion de dossiers et d'informations, du soutien déjà existant et de nouveaux clients grâce à notre échelle et à la diversité de nos solutions. Ceci nous aidera à faire face à ce genre de défis dans la gestion d'informations, d'une complexité croissante. »

Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM), société fondée en 1951, est le leader mondial des services de stockage et de gestion d'informations. Ayant la confiance de plus de 225 000 organisations autour du globe et disposant d'une superficie immobilière dépassant 85 millions de mètres carrés sur plus de 1 400 installations dans plus de 50 pays, Iron Mountain stocke et protège des milliards de biens de valeur, en particulier des informations critiques d'entreprises, des données hautement sensibles et des artefacts culturels et historiques. Iron Mountain propose des solutions qui rassemblent la transformation numérique, la gestion d'informations, leur stockage sécurisé, leur destruction sécurisée, des centres de données, des services dans le nuage, de même que du stockage et de la logistique pour l'art. Iron Mountain aide ses clients à réduire leurs coûts et leurs risques, à se conformer aux réglementations, à se remettre de désastres et à assurer une façon de travailler plus numérique. Visitez www.ironmountain.com/ pour en savoir plus.

