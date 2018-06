Iron Mountain steigt mit der Übernahme von Arhiv Trezor in den kroatischen Markt ein

„Die Übernahme von Arhiv Trezor ist ein wichtiger Schritt bei unserem Vorhaben, unsere Präsenz in Südosteuropa auszubauen", sagte Andras Szakonyi, Senior Vice President, Nord- und Osteuropa und Indien, Iron Mountain. „Aufgrund der Möglichkeit, durch den Erwerb eines Unternehmens mit einem so guten Ruf und einem so wichtigen Kundenstamm in den Markt einzusteigen, war Arhiv Trezor ein attraktiver Kandidat für Iron Mountain. Und da Kroatien Mitglied der Europäischen Union ist, sind seine wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zu anderen mittel- und südosteuropäischen Märkten sehr stark, was uns die Möglichkeit verschafft, unsere globale Dimension zu nutzen, um lokale, regionale und multinationale Kunden bei ihren Anforderungen an das Archiv- und Informationsmanagement zu unterstützen. Wir begrüßen die Kunden und Teammitglieder von Arhiv Trezor bei Iron Mountain und freuen uns darauf, unseren Ruf als zuverlässiger Partner und Wegbereiter in unserer Branche weiter auszubauen."

Arhiv Trezor wurde 2002 gegründet und ist in seinem Land der anerkannte Marktführer für die Bereiche Dokumentenmanagement und -speicherung, Digitalisierung, sichere Datenvernichtung sowie sicherer Transport. Das Unternehmen ist auch das erste private Archiv in Kroatien, das die Akkreditierung des kroatischen Staatsarchivs und die Zertifizierung nach ISO 9001: 2015 für die Archivierung von Akten und Geschäftsunterlagen in Europa erhalten hat.

„Die Übernahme eines bekannten Marktführers wie Arhiv Trezor passt zu unserer Strategie, etablierte lokale Anbieter zu suchen, die unser Engagement für Servicebereitstellung, Vertrauen und Sicherheit in Märkten mit starken Wachstumstrends im Bereich Informationsmanagement-Outsourcing teilen", sagte Ernest Cloutier, Executive Vice President und General Manager, International bei Iron Mountain. „Mit der jüngsten Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union benötigen Kunden zusehends einen Partner wie Iron Mountain, der sie bei der Entwicklung ihrer Prozesse unterstützt, um die strengen Anforderungen der Verordnung an den Datenschutz zu erfüllen. Dieser Einstieg in den kroatischen Markt ermöglicht es uns, die wachsenden Möglichkeiten des Records- und Informationsmanagements zu nutzen und bestehende und neue Kunden mit unseren umfangreichen und vielfältigen Lösungen bei der Bewältigung dieser immer komplexer werdenden Herausforderungen im Bereich Informationsmanagement zu unterstützen."

Informationen zu Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), gegründet 1951, ist der weltweit führende Anbieter von Speicher- und Informationsmanagement-Dienstleistungen. Mehr als 225.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Lösungen von Iron Mountain. Das Unternehmen verfügt über ein Immobilien-Netzwerk von fast 85 Millionen Quadratmetern in mehr als 1.400 Einrichtungen in über 50 Ländern und archiviert und schützt Milliarden von Wertgegenständen, darunter wichtige Geschäftsinformationen, hochsensible Daten sowie kulturelle und historische Artefakte. Mit Lösungen für die Bereiche Informationsmanagement, digitale Transformation, sicheres Archivieren, sichere Vernichtung sowie Rechenzentren, Cloud-Services und Kunstlagerung und -logistik hilft Iron Mountain seinen Kunden, Kosten und Risiken zu senken, Vorschriften einzuhalten, sich nach einer Katastrophe zu erholen und eine digitalere Arbeitsweise zu ermöglichen. Besuchen Sie www.ironmountain.com für weitere Informationen.

Pressekontakt:

Christian T. Potts

Iron Mountain Incorporated

(617) 535-8721

christian.potts@ironmountain.com

SOURCE Iron Mountain Incorporated

Related Links

http://www.ironmountain.com