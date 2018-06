Iron Mountain treedt toe tot de Kroatische markt met de overname van Arhiv Trezor

"De overname van Arhiv Trezor is een belangrijke stap in onze inspanningen om onze aanwezigheid in Zuidoost-Europa te laten groeien," aldus Andras Szakonyi, Senior Vice President, Noord- en Oost-Europa en India, Iron Mountain. "Arhiv Trezor was een aantrekkelijke optie voor Iron Mountain omdat het de mogelijkheid bood om de markt te betreden door middel van een bedrijf met een solide reputatie en een belangrijke klantenkring. En, omdat Kroatië lid is van de Europese Unie, zijn de economische en culturele banden met de andere Centraal- en Zuidoost-Europese markten zeer sterk, waardoor we de gelegenheid hebben om gebruik te maken van ons wereldwijde bereik om plaatselijke, regionale en multinationale klanten te helpen met hun behoeften voor archief- en informatiebeheer. Wij verwelkomen de klanten en teamleden van Arhiv Trezor, en kijk ernaar uit om onze reputatie als vertrouwde partner en innovator in onze branche verder uit te bouwen."

Arhiv Trezor, opgericht in 2002, is de erkende nationale leider op het gebied van archiefbeheer en opslag, digitalisering, veilige vernietiging van informatie, en veilig transport. Het bedrijf is ook het eerste privéarchief in Kroatië dat de accreditatie van de Kroatische Nationale accreditatiedienst heeft ontvangen, en het bedrijf heeft tevens ISO 9001 gerealiseerd: 2015 Certificering voor archivering van dossiers en zakelijke documenten in Europa.

"Het overnemen van een bekende marktleider zoals Arhiv Trezor past bij onze strategie om gevestigde plaatselijke leveranciers te vinden die onze inzet delen om levering, vertrouwen en veiligheid te bieden in markten met sterke groeitrends in de outsourcing van informatiebeheer," aldus Ernest Cloutier, Executive Vice President en General Manager, International voor Iron Mountain. "Met de recente invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie, hebben klanten steeds vaker een partner zoals Iron Mountain nodig om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun processen zodat voldaan wordt aan de strenge eisen van de verordening voor gegevensprivacy en -bescherming. Deze toetreding tot de Kroatische markt stelt ons in staat om te profiteren van de groeiende mogelijkheden met betrekking tot archief- en informatiebeheer en om de bestaande en nieuwe klanten te ondersteunen met onze geschaalde en diverse oplossingen zodat deze steeds complexere uitdagingen op het gebied van informatiebeheer aangepakt kunnen worden."

Over Iron Mountain

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), opgericht in 1951, is de wereldwijd leider in informatiebeheer- en opslagdiensten. Het bedrijf heeft het vertrouwen van meer dan 225.000 organisaties over de gehele wereld. Met een vastgoednetwerk van meer dan 7.8 miljoen vierkante meter in meer dan 1.400 faciliteiten in meer dan 50 landen, biedt Iron Mountain opslag en bescherming voor miljarden aan waardevolle activa, waaronder bedrijfs-kritische informatie, uiterst gevoelige data, alsmede culturele en historische artefacten. Iron Mountain helpt klanten om kosten en risico's te verlagen, om compliant te zijn met voorschriften, om te herstellen van een ramp, en om een meer digitale manier van werken mogelijk te maken. Dit doet Iron Mountain door oplossingen aan te bieden waaronder informatiebeheer, digitale transformatie, veilige opslag, veilige vernietiging, alsmede datacenters, cloud services, en kunst opslag & logistiek. Ga voor meer informatie naar www.ironmountain.com.

