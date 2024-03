IT Partners 2024 : Pantum présente ses derniers produits, accélérant le développement du marché européen

PARIS, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le principal fournisseur de solutions d'impression Pantum présentera ses derniers produits à l'exposition IT Partners 2024, qui se tiendra à Disneyland Paris du 13 au 14 mars. Parmi les produits présentés figure une nouvelle série d'imprimantes laser monochromes A4 de 22 ppm, d'imprimantes laser couleur A4 de 20 ppm et d'imprimantes LED couleur A3 de 30 ppm.

L'événement commercial rassemble les acteurs de l'industrie de l'informatique, des télécommunications et de l'audiovisuel pour des échanges approfondis. À l'occasion de ce salon informatique de premier plan, Pantum nouera des contacts avec une grande variété de groupes de clients et explorera de nouvelles opportunités de marché, dans le but d'amplifier la reconnaissance de sa marque dans toute l'Europe et dans le secteur au sens large. « Nous sommes très honorés de participer à l'exposition IT Partners 2024 et de présenter nos derniers produits et innovations sur le marché européen. Pantum insiste toujours pour placer l'innovation, l'excellence et l'orientation client au cœur de la marque, et s'engage pour le développement durable à travers la conception et l'innovation technologique, pour apporter aux utilisateurs des produits et services d'impression efficaces et fiables », a déclaré Jose Ballesteros, directeur adjoint de la succursale de Pantum aux Pays-Bas.

Série Smart Classic : solution d'impression économique, compacte et sans souci

Lors de l'IT Partners 2024, Pantum présentera la série Smart Classic, une solution d'impression économique au design compact qui s'adapte à votre bureau et à la configuration de la pièce.

Haute qualité d'impression à 22 pages par minute (ppm) pour du papier format A4 (monochrome)

Installation sans pilote pour Windows 10/11 et installation du pilote en un clic pour les autres systèmes d'exploitation

Options de connectivité polyvalentes, notamment USB, connexions filaires, Wi-Fi à double bande 2,4 GHz/5 GHz et Bluetooth,

Application mobile Pantum pour une connectivité fluide

Fonction de correction automatique de copie de carte d'identité

Certains modèles sont équipés d'un chargeur automatique de documents (ADF) pour une fonctionnalité et une productivité améliorées

Série Vibrant 20 : impression à grande vitesse avec des fonctionnalités avancées et connectivité améliorée

La série Pantum Vibrant 20 répond à un large éventail de scénarios d'utilisation. Elle convient très bien aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile, offrant une vitesse d'impression élevée et des fonctionnalités polyvalentes qui améliorent la productivité au bureau.

Vitesse d'impression élevée de 20 ppm pour le monochrome et la couleur

Technologie de chauffage céramique conforme à la norme ENERGY STAR ® 3.0

3.0 Options de cartouches avec jusqu'à 3 000 pages pour le monochrome et 2 500 pages pour la couleur

Options de connectivité améliorées : réseaux filaires et sans fil, Bluetooth, USB et imprimantes partagées

Installation du pilote en un clic pour une configuration rapide et sans effort

Fonction de correction automatique de copie de carte d'identité

Modèle CM2100ADW avec un design épuré et un écran tactile de 3,5 pouces

Fonctionnalités avancées : impression sans bordure, filigrane et traitement de documents de plusieurs pages

Imprimantes haute sécurité avec test Nessus et AWVS pour la protection des documents

Série Ultra 330 tant attendue : une imprimante LED couleur A3 très efficace

La série Ultra 330, de son côté, se distingue comme un modèle très efficace pour les applications de bureau, combinant une impression de haute qualité, des fonctionnalités avancées et des mesures de sécurité robustes.

Temps de démarrage rapide et fonction de préchauffage

Impression à grande vitesse de 30 ppm pour le monochrome et la couleur

Vitesse de numérisation de 55 ppm et chargeur automatique de documents ( ADF) de 110 pages

110 pages Capacités d'impression LED haute résolution jusqu'à 1 200 x 2 400 dpi (couleur) et 1 200 x 1 200 dpi (monochrome)

Écran tactile convivial de 7 pouces et diverses options de finition

Fonctionnalités de sécurité : protection par mot de passe, authentification de l'utilisateur et options de cryptage

Gestion avancée des documents avec filigrane, création de livrets et options polyvalentes de livraison des documents numérisés

Avec un engagement fort en faveur de l'innovation, de l'orientation client et du développement durable, Pantum continuera d'élargir son solide portefeuille de produits tout en forgeant des partenariats plus étendus axés sur une croissance constante. « À l'avenir, Pantum proposera des produits plus innovants et fournira des séries d'imprimantes haut de gamme à ses clients, tout en garantissant que nos offres s'harmonisent parfaitement avec l'évolution des besoins et des attentes des consommateurs », a déclaré Jose Ballesteros.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes, dont les activités couvrent les imprimantes, les matériaux d'impression, et les solutions et services d'impression. En 2011, Pantum a commencé son expansion vers l'étranger et dispose désormais d'une présence dans plus de 110 pays. Grâce à sa technologie brevetée, Pantum s'engage à répondre à l'évolution des besoins en matière d'impression en proposant des produits économiques, conviviaux et économes en énergie ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum apporte également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits rentables et ses services de qualité supérieure.

