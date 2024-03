IT Partners 2024: Pantum predstavuje najnovšie produkty so zameraním urýchlenie vývoja európskeho trhu

PARÍŽ, 14. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Pantum, popredný poskytovateľ tlačových riešení prináša svoje najnovšie produkty na veľtrh IT Partners 2024, ktorý sa uskutoční v parížskom Disneylande od 13. do 14. marca. Medzi vystavenými produktmi sa predstaví nová séria čiernobielych laserových tlačiarní A4 22PPM, farebných laserových tlačiarní A4 20PPM a farebných LED tlačiarní A3 30PPM.

Obchodné podujatie združuje komunity z odvetvia IT, telekomunikácií a audiovizuálnych kanálov so zámerom rozsiahlej výmeny skúseností. Počas popredného IT veľtrhu nadviaže spoločnosť Pantum kontakt so širokou škálou zákazníckych skupín a využije nové trhové príležitosti s cieľom zvýšiť povedomie o svojej značke v celej Európe a širšom sektore. „Je nám veľkou cťou zúčastniť sa na výstave IT Partners 2024 a odprezentovať naše najnovšie produkty a inovácie na európskom trhu. Pantum vždy kladie dôraz na to, aby boli inovácia, excelentnosť a zameranie na zákazníka jadrom značky, a zaväzuje sa k udržateľnému rozvoju prostredníctvom dizajnových a technologických inovácií, aby používateľom priniesli efektívne a spoľahlivé tlačové produkty a služby," povedal Jose Ballesteros, zástupca manažéra pobočky Pantum Holland.

Séria Smart Classic: Ekonomické, kompaktné a bezproblémové tlačové riešenie

Na výstave IT Partners 2024 predstaví Pantum sériu Smart Classic, ekonomické tlačové riešenie s kompaktným dizajnom, ktoré je vhodné pre váš pracovný stôl a kanceláriu.

Vysoká kvalita tlače pri 22 stranách za minútu (ppm) pre papier formátu A4 (čiernobiela tlač)

Nastavenie bez ovládačov pre systém Windows 10/11 nastavenie s ovládačom jedným kliknutím pre iné operačné systémy

Všestranné možnosti pripojenia vrátane USB, káblových pripojení, dvojpásmového Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz/5 GHz a Bluetooth,

Mobilná aplikácia Pantum pre hladké pripojenie

Funkcia automatickej korekcie kopírovania dokladu totožnosti

Vybrané modely vybavené automatickým podávačom dokumentov (ADF) pre lepšiu funkčnosť a produktivitu

Séria Vibrant 20: Vysokorýchlostná tlač s pokročilými funkciami a vylepšenou konektivitou

Séria Pantum Vibrant 20 je určená pre širokú škálu používateľských scenárov. Je vhodná pre malé kancelárie alebo domáce kancelárie, ponúka vysokú rýchlosť tlače a všestranné funkcie, ktoré zvyšujú produktivitu práce.

Vysoká rýchlosť tlače pri 20 str./min. pre čiernobielu aj farebnú tlač

Technológia keramického ohrevu podľa ENERGY Star ® 3.0

3.0 Možnosti kaziet až do 3000 strán pre čiernobielu a 2500 strán pre farebnú tlač

Rozšírené možnosti pripojenia: káblové a bezdrôtové siete, Bluetooth, USB a zdieľané tlačiarne

Inštalácia ovládača jedným kliknutím pre rýchle a jednoduché nastavenie

Funkcia automatickej korekcie kopírovania dokladu totožnosti

Model CM2100ADW s elegantným dizajnom a 3,5-palcovou dotykovou obrazovkou

Pokročilé funkcie: bezokrajová tlač, vodoznak a manipulácia s viacstranovými dokumentmi

Vysoko bezpečné tlačiarne s testovaním ochrany dokumentov Nessus a AWVS

Dlho očakávaná séria Ultra 330: Vysoko efektívna farebná LED tlačiareň formátu A3

Séria Ultra 330 na druhej strane vyniká ako vysoko efektívny model pre kancelárske využitie, ktorý kombinuje vysokokvalitnú tlač, pokročilé funkcie a stabilné bezpečnostné opatrenia.

Rýchly spúšťanie a funkcia predohrevu

Vysokorýchlostná tlač rýchlosťou 30 str./min. pre čiernobielu aj farebnú tlač

Rýchlosť skenovania 55 str./min. a 110-stranový automatický podávač dokumentov (ADF)

LED tlač s vysokým rozlíšením až 1200 x 2400 dpi (farebná) a 1200 x 1200 dpi (čiernobiela)

Užívateľsky prívetivá 7-palcová dotyková obrazovka a rôzne možnosti dokončovania

Bezpečnostné prvky: ochrana heslom, overenie používateľa a možnosti šifrovania

Pokročilá správa dokumentov s vodoznakom, tvorba brožúr a všestranné možnosti doručenia skenovaných materiálov

Vďaka silnému záväzku k inováciám, zameraniu na zákazníka a udržateľnému rozvoju bude spoločnosť Pantum neustále rozširovať svoje rozsiahle portfólio produktov a zároveň nadväzovať rozsiahlejšie partnerstvá zamerané na trvalý rast. „V budúcnosti prinesie Pantum ďalšie inovatívne produkty, dodá svojim zákazníkom tlačiarne prémiových sérií a zároveň zabezpečí, aby naša ponuka zodpovedala vyvíjajúcim sa potrebám a očakávaniam spotrebiteľov," povedal Jose Ballesteros.

O spoločnosti Pantum

Spoločnosť Pantum, založená v roku 2010, je výrobcom tlačiarní a jej činnosť zahŕňa tlačiarne, tlačové materiály a tlačové riešenia a služby. V roku 2011 spoločnosť Pantum začala svoju zámorskú expanziu a v súčastnosti pôsobí globálne vo viac ako 110 krajinách. Vďaka svojej patentovanej technológii je spoločnosť Pantum odhodlaná uspokojovať vyvíjajúce sa potreby tlače tým, že ponúka ekonomické, užívateľsky prívetivé a energeticky efektívne produkty, ako aj spoľahlivé tlačové riešenia. V súčasnosti prináša Pantum svojim zákazníkom aj vyššou hodnotu prostredníctvom svojich ekonomických produktov a prémiových služieb.

