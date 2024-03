Targi IT Partners 2024: Pantum prezentuje najnowsze produkty, dynamizując rozwój europejskiego rynku

PARYŻ, 13 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Pantum, czołowy dostawca urządzeń drukujących, zaprezentuje swoje najnowsze produkty na targach IT Partners 2024, które odbędą się w paryskim Disneylandzie w dniach 13-14 marca. Udostępnione zostaną między innymi nowe serie monochromatycznych drukarek laserowych A4 22PPM, kolorowych drukarek laserowych A4 20PPM oraz kolorowych drukarek LED A3 30PPM.

Pantum at IT PARTNER Pantum at IT PARTNER(2)

Celem wydarzenia jest zgromadzenie społeczności z branży informatycznej, telekomunikacyjnej i audiowizualnej oraz wymiana doświadczeń. Firma Pantum, uczestnicząc w tych najważniejszych targach branży IT, planuje nawiązać kontakty z wieloma różnymi grupami klientów i wykorzystać nowe możliwości rynkowe z zamiarem zwiększenia rozpoznawalności swojej marki w całej Europie i w szerszym sektorze. „To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy być częścią wystawy IT Partners 2024 i zaprezentować nasze najnowsze produkty i nowatorskie rozwiązania na rynku europejskim. Pantum konsekwentnie stawia na innowacyjność, doskonałość i koncentrację na kliencie, a także zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju poprzez projektowanie i innowacje technologiczne, aby zaoferować użytkownikom wydajne i niezawodne produkty oraz usługi związane z drukowaniem" - powiedział Jose Ballesteros, zastępca dyrektora oddziału Pantum Holland.

Seria Smart Classic: oszczędne, kompaktowe i wygodne rozwiązania drukarskie

Na konferencji IT Partners 2024 firma Pantum zaprezentuje serię Smart Classic, ekonomiczne i kompaktowe drukarki, dostosowane do każdego biurka i aranżacji biura.

Wysoka jakość druku z prędkością 22 stron na minutę (ppm) na papierze formatu A4 (monochromatycznie);

Bezsterownikowa konfiguracja dla Windows 10/11 oraz instalacja sterowników przy pomocy jednego kliknięcia dla pozostałych systemów operacyjnych;

Szereg opcji łączności, w tym USB, połączenia przewodowe, dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 Ghz/5 Ghz i Bluetooth;

Aplikacja mobilna Pantum zapewniająca doskonałą łączność;

Funkcja automatycznej korekty przy kopiowaniu dokumentów tożsamości;

Możliwość wyboru modeli wyposażonych w automatyczny podajnik dokumentów (ADF) zwiększający funkcjonalność i produktywność.

Seria Vibrant 20: szybkość drukowania z zaawansowanymi funkcjami i udoskonaloną łącznością

Seria Vibrant 20 spełnia wymagania szerokiej gamy użytkowników. Znakomicie sprawdza się w niewielkich biurach lub biurach domowych, oferując szybkość drukowania i wszechstronne funkcje, które zwiększają produktywność pracy biurowej.

Wysoka prędkość drukowania 20 str./min zarówno w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym;

Ceramiczna technologia grzewcza zgodna z ENERGY STAR® 3.0;

Dostępność wkładów o wydajności do 3000 stron w trybie monochromatycznym i 2500 stron w trybie kolorowym;

Zaawansowane opcje łączności: sieci przewodowe i bezprzewodowe, Bluetooth, USB i współdzielone drukarki;

Instalacja sterownika jednym kliknięciem pozwalająca na szybką i łatwą konfigurację;

Funkcja automatycznej korekty przy kopiowaniu dokumentów tożsamości;

Model CM2100ADW charakteryzujący się eleganckim wzornictwem i 3,5-calowym ekranem dotykowym;

Zaawansowane funkcje: drukowanie bez obramowania, znak wodny i obsługa dokumentów wielostronicowych;

Drukarki o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa z funkcją testowania Nessus i AWVS w celu ochrony dokumentów.

Wyczekiwana seria Ultra 330: Wysoce wydajna kolorowa drukarka LED A3

Seria Ultra 330 wyróżnia się natomiast jako wysoce zaawansowany model do zastosowań biurowych, łączący w sobie najwyższą jakość druku, rozbudowane funkcje i solidne zabezpieczenia.

Krótki czas rozruchu i funkcja podgrzewania;

Szybkość drukowania na poziomie 30 stron na minutę zarówno w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym;

Wydajność skanowania 55 str./min i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o pojemności 110 stron;

Możliwość drukowania LED przy wysokiej rozdzielczości do 1200x2400 dpi (kolor) i 1200x1200 dpi (monochromatyczny);

Intuicyjny 7-calowy ekran dotykowy i zróżnicowane opcje wykończenia;

Funkcje bezpieczeństwa: ochrona hasłem, uwierzytelnianie użytkownika i opcje szyfrowania;

Kompleksowe zarządzanie dokumentami ze znakami wodnymi, tworzeniem broszur i wszechstronnymi opcjami dostarczania skanów.

Dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu w innowacje, zorientowaniu na klienta i zrównoważonemu rozwojowi firma Pantum zobowiązuje się do dalszego poszerzania swojego portfolio produktów, jednocześnie nawiązując coraz liczniejsze relacje partnerskie skoncentrowane na stałym wzroście. „Z biegiem czasu Pantum zamierza wprowadzać coraz bardziej innowacyjne produkty i dostarczać swoim klientom drukarki z serii premium, jednocześnie gwarantując, że oferowane produkty będą idealnie dopasowane do zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów" - powiedział Jose Ballesteros.

Pantum

Założona w 2010 r. firma Pantum to producent drukarek, którego działalność obejmuje drukarki, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz rozwiązania i usługi do drukowania. Pantum rozpoczął zagraniczną ekspansję w 2011 r. i dziś jest obecny w ponad 110 krajach. Dzięki opatentowanej technologii Pantum wciąż dąży do spełniania zmieniających się potrzeb w zakresie druku, oferując ekonomiczne, przyjazne dla użytkownika i efektywne energetycznie produkty i niezawodne rozwiązania do drukowania. Dziś Pantum daje swoim klientom jeszcze więcej dzięki ofercie produktów i usług premium.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej, Facebooku , Instagramie i YouTube .

Kontakt dla mediów: [email protected] .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2361583/Pantum_IT_PARTNER.jpg