Itaipu beteiligt sich an der Einführung der nachhaltigen solidarischen Küchen

FOZ DO IGUAÇU, Brasilien, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Bundesbehörden und Itaipu Binacional unterzeichneten eine Absichtserklärung für die Initiative Nachhaltige Solidarische Küchen, die die Lieferung von Geräten zum „sauberen Kochen" für die Zubereitung von Mahlzeiten und die Installation von Biodigestoren vorsieht. Die Anlage wird organische Abfälle in Biogas umwandeln, das zum Kochen von Lebensmitteln verwendet wird, und so einen Kreislauf der nachhaltigen Nutzung fördern. Die Veranstaltung fand parallel zum Treffen der G20-Arbeitsgruppe für Energiewende in Foz do Iguaçu (PR) statt.

Brazilian director of Itaipu, Enio Verri, speaks during the launch of the program

Die Initiative wurde im Rahmen des Programms „Solidarische Küche" der Bundesregierung ins Leben gerufen und basiert auf einer Partnerschaft zwischen dem Ministerium für Entwicklung und Sozialhilfe, Familie und Hungerbekämpfung, dem Ministerium für Bergbau und Energie und dem Generalsekretariat der brasilianischen Präsidentschaft. Die Aktion, die mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel 7 - saubere und erschwingliche Energie - und dem SDG 2 - kein Hunger und nachhaltige Landwirtschaft - verknüpft ist, wird von Itaipu Binacional unterstützt.

„Dieses Projekt ist äußerst wichtig, da es ein Thema behandelt, das auf der Tagesordnung der G20 steht: die Energiewende. Die Zahl der verletzten Frauen ist extrem hoch. Die Existenz des Projekts der Solidarwirtschaft ist für die Vergesellschaftung von Lebensmitteln entscheidend. Wir beginnen mit sieben Küchen, aber wir wollen 100 erreichen", erklärte Verri.

Die First Lady, Janja Lula da Silva, die die Initiative vorgeschlagen hatte, konnte nicht teilnehmen, sandte aber eine Botschaft. Der Text unterstreicht die Bedeutung des Projekts. „Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen und Mädchen bei der Suche nach Vorräten, sei es Nahrung oder Brennstoff, Verbrennungen, Lungenkrankheiten und anstrengender Arbeit ausgesetzt sind. Außerdem sind sie anfälliger für sexuelle Gewalt, da viele von ihnen lange Wege zurücklegen müssen, um neben Nahrung und Wasser auch Materialien wie Brennholz und Holzkohle zu beschaffen."

Mehr als 2,3 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberen Energiequellen. Das Projekt legt den Schwerpunkt auf Küchen, die von Frauen, insbesondere von schwarzen Frauen, betrieben werden. Bei der Auswahl der sieben Einheiten, die die Biovergärungsanlagen erhalten sollen, wurde die Kapazität für die Bereitstellung von Mahlzeiten und der Platz für die Installation der Biovergärungsanlage berücksichtigt. „Solidaritätsküchen haben die Kraft, Leben zu verändern, Frauen aus Armut und Selbstmord zu befreien und sie über ihren Wert und ihre Rechte aufzuklären. Bei diesem Projekt geht es nicht nur um Ernährung, sondern auch um Bildung, Solidarität und Empowerment", so Andréa Elias de Sousa Alves, Vertreterin der Sol Nascente Solidary Kitchen.

