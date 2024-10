Itaipu participe au lancement des cuisines solidaires durables

FOZ DO IGUAÇU, Brésil, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les autorités du gouvernement fédéral et Itaipu Binacional ont signé un protocole d'accord pour l'initiative des cuisines solidaires durables, qui prévoit la fourniture d'équipements de « cuisine propre » pour la préparation des repas et l'installation de biodigesteurs. L'équipement transformera les déchets organiques en biogaz, qui sera utilisé pour la cuisson des aliments, favorisant ainsi un cycle d'utilisation durable. L'événement s'est déroulé parallèlement à la réunion du groupe de travail du G20 sur les transitions énergétiques, à Foz do Iguaçu (PR).

Brazilian director of Itaipu, Enio Verri, speaks during the launch of the program

L'initiative a été créée dans le cadre du programme de cuisine solidaire du gouvernement fédéral, sur la base d'un partenariat entre le ministère du développement et de l'assistance sociale, de la famille et de la lutte contre la faim, le ministère des mines et de l'énergie et le secrétariat général de la présidence brésilienne. L'action, qui est liée à l'objectif de développement durable n° 7 des Nations unies (énergie propre et abordable) et à l'objectif de développement durable n° 2 (faim zéro et agriculture durable), bénéficie du soutien d'Itaipu Binacional.

« Ce projet est extrêmement important, car il aborde un sujet qui figure à l'ordre du jour du G20 : la transition énergétique. Le nombre de femmes blessées est extrêmement élevé. L'existence du projet d'économie solidaire est cruciale pour la socialisation de l'alimentation. Nous commencerons avec sept cuisines, mais nous avons l'intention d'en atteindre 100 », a déclaré M. Verri.

La première dame, Janja Lula da Silva, qui a proposé l'initiative, n'a pas pu être présente mais a envoyé un message. Le texte souligne l'importance du projet. « Il est inacceptable que les femmes et les jeunes filles risquent des brûlures, des maladies pulmonaires et un travail épuisant dans la recherche de fournitures, qu'il s'agisse de nourriture ou de carburant. En outre, elles sont plus vulnérables aux violences sexuelles, car beaucoup d'entre elles doivent parcourir de longues distances pour obtenir, en plus de la nourriture et de l'eau, des matériaux tels que du bois de chauffage et du charbon de bois ».

Plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des sources d'énergie propres. Le projet donne la priorité aux cuisines gérées par des femmes, en particulier des femmes noires. Les sept unités sélectionnées pour recevoir les biodigesteurs ont été choisies en fonction de leur capacité à offrir des repas et de l'espace disponible pour installer le biodigesteur. « Les cuisines solidaires ont le pouvoir de transformer des vies, en libérant les femmes de la pauvreté et du suicide et en leur apprenant leur valeur et leurs droits. Ce projet n'est pas seulement une question d'alimentation, mais aussi d'éducation, de solidarité et d'autonomisation », a déclaré Andréa Elias de Sousa Alves, représentante de la cuisine solidaire Sol Nascente.

