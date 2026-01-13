ITE Hong Kong 2026: ведущая международная ярмарка поставщиков для азиатской туристической индустрии и независимых путешественников
Jan 13, 2026, 06:00 ET
ГОНКОНГ, 13 января 2026 г. /PRNewswire/ -- в 2026 году ежегодная выставка ITE, объединившая 40-ю выставку ITE Leisure (туризм для отдыха) и 21-ю выставку ITE MICE (бизнес-туризм), отмечает 40-летний юбилей и будет проходить в залах 1 Гонконгского выставочного центра с 11 по 14 июня, два дня для профессионалов и два дня для широкой публики. Выставка также предусматривает специализированные программы B2B и B2C. Хорошо зарекомендовавшая себя платформа Live ITE действует каждый год с 2021 года!
ITE предлагает беспрецедентный доступ к основным рынкам поставщиков Азии — 67 % посетителей выставки, работающих в отрасли, приезжают из района Большого залива (GBA) Китая, который является экономическим центром и включает Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу с совокупным ВВП в 2024 году 2,1 трлн долларов США.
В 2024 году из Гонконга с населением 7,5 млн человек состоялось 104,7 млн выездов. Расходы путешественников составили US$28,9 млрд, а туристический рынок занял 14-е место в мире; впечатляет, что с 24 по 28 декабря 2025 года из Гонконга отправились 2,32 млн пассажиров , а 1 января — 240 тысяч.
Организованная компанией TKS Exhibition Services Ltd. выставка ITE пользуется активной поддержкой Министерства культуры и туризма Китая, которое также организовало крупнейший павильон, Гонконгским советом по туризму и другими организациями.
В выставке ITE2025, названной правительством мегасобытием, приняли участие:
а. 502 участников (88 % из-за пределов Гонконга) из 64 принявших участие в выставке стран / регионов (22 из-за пределов Азии, включая Африку и Европу)
b. 7 627 региональных покупателей и профессиональных посетителей
46 % турагентов и 15 % MICE (деловой туризм)
47 % из Гонконга
33 % из материкового Китая, включая частных лиц и отраслевые делегации
20 % из других частей Азии
c. 70 212 посетителей из числа широкой публики. Опрос, в котором было собрано 4 242 ответа, показал:
большинство посетителей с высшим образованием
72 % для дальних направлений предпочитают свободные самостоятельные путешествия
48 % с января по июнь 2025 г. совершили не менее трех выездов
состоятельные путешественники — 91 % сохраняют или увеличивают уровень расходов на поездки
32 % заинтересованы в посещении в ближайшие 6 месяцев направлений за пределами Азии.
Программы B2B и B2C выставки ITE включают подбор бизнес-партнеров; возможность выступить на семинаре для специалистов отрасли / широкой публики; Общение с лидерами мнений (свыше 50) с участниками выставки; Предвыставочная реклама и представление в тематических секциях, например «Молодежь», «Семья», «Экологичные путешествия» и т. д.
В рамках ITE2025 было проведено 135 семинаров (около 100 для широкой публики), в которых приняли участие 9 224 зрителей, заполнивших зрительские залы, что является свидетельством качества аудитории!
Дни ITE для широкой публики идеальны для прямых продаж и привлечения бронирований от независимых путешественников. 43 % таких посетителей готовы бронировать на месте, и многие используют мобильные устройства для бронирования и оплаты онлайн.
Заботясь о клиентах, организатор сохраняет цену аренды сырой площади на ITE2026 на уровне 470 долларов США за кв. м. Это всего на 2,2 % выше, чем в 2019 году. При ранней оплате также предоставляются скидки.
Обращайтесь с запросами по адресу: [email protected]; по номеру в WhatsApp: +852 94008444, или ищите информацию на веб-сайте: https://www.itehk.com
