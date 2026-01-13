ITE Hong Kong 2026: ведущая международная ярмарка поставщиков для азиатской туристической индустрии и независимых путешественников

ГОНКОНГ, 13 января 2026 г. /PRNewswire/ -- в 2026 году ежегодная выставка ITE, объединившая 40-ю выставку ITE Leisure (туризм для отдыха) и 21-ю выставку ITE MICE (бизнес-туризм), отмечает 40-летний юбилей и будет проходить в залах 1 Гонконгского выставочного центра с 11 по 14 июня, два дня для профессионалов и два дня для широкой публики. Выставка также предусматривает специализированные программы B2B и B2C. Хорошо зарекомендовавшая себя платформа Live ITE действует каждый год с 2021 года!

ITE Hong Kong — Large in scale and great in variety, China Pavilion drew many visitors. Business Matching for Buyers meeting Sellers. Official Trade Delegations from various Guangdong cities. Over 50 KOLs joined tour to visit exhibitors in trade days.

ITE предлагает беспрецедентный доступ к основным рынкам поставщиков Азии — 67 % посетителей выставки, работающих в отрасли, приезжают из района Большого залива (GBA) Китая, который является экономическим центром и включает Гонконг, Шэньчжэнь и Гуанчжоу с совокупным ВВП в 2024 году 2,1 трлн долларов США.

В 2024 году из Гонконга с населением 7,5 млн человек состоялось 104,7 млн выездов. Расходы путешественников составили US$28,9 млрд, а туристический рынок занял 14-е место в мире; впечатляет, что с 24 по 28 декабря 2025 года из Гонконга отправились 2,32 млн пассажиров , а 1 января — 240 тысяч.

Организованная компанией TKS Exhibition Services Ltd. выставка ITE пользуется активной поддержкой Министерства культуры и туризма Китая, которое также организовало крупнейший павильон, Гонконгским советом по туризму и другими организациями.

В выставке ITE2025, названной правительством мегасобытием, приняли участие:

а. 502 участников (88 % из-за пределов Гонконга) из 64 принявших участие в выставке стран / регионов (22 из-за пределов Азии, включая Африку и Европу)

b. 7 627 региональных покупателей и профессиональных посетителей

46 % турагентов и 15 % MICE (деловой туризм)

47 % из Гонконга

33 % из материкового Китая, включая частных лиц и отраслевые делегации

20 % из других частей Азии

c. 70 212 посетителей из числа широкой публики. Опрос, в котором было собрано 4 242 ответа, показал:

большинство посетителей с высшим образованием

72 % для дальних направлений предпочитают свободные самостоятельные путешествия

48 % с января по июнь 2025 г. совершили не менее трех выездов

состоятельные путешественники — 91 % сохраняют или увеличивают уровень расходов на поездки

32 % заинтересованы в посещении в ближайшие 6 месяцев направлений за пределами Азии.

Программы B2B и B2C выставки ITE включают подбор бизнес-партнеров; возможность выступить на семинаре для специалистов отрасли / широкой публики; Общение с лидерами мнений (свыше 50) с участниками выставки; Предвыставочная реклама и представление в тематических секциях, например «Молодежь», «Семья», «Экологичные путешествия» и т. д.

В рамках ITE2025 было проведено 135 семинаров (около 100 для широкой публики), в которых приняли участие 9 224 зрителей, заполнивших зрительские залы, что является свидетельством качества аудитории!

Дни ITE для широкой публики идеальны для прямых продаж и привлечения бронирований от независимых путешественников. 43 % таких посетителей готовы бронировать на месте, и многие используют мобильные устройства для бронирования и оплаты онлайн.

Заботясь о клиентах, организатор сохраняет цену аренды сырой площади на ITE2026 на уровне 470 долларов США за кв. м. Это всего на 2,2 % выше, чем в 2019 году. При ранней оплате также предоставляются скидки.

Обращайтесь с запросами по адресу: [email protected]; по номеру в WhatsApp: +852 94008444, или ищите информацию на веб-сайте: https://www.itehk.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2855664/ITEHK.jpg