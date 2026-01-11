ITE Hong Kong 2026: czołowe międzynarodowe targi zaopatrzenia dla azjatyckiej branży turystycznej oraz segmentu podróży indywidualnych premium

HONGKONG, 11 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Doroczne targi ITE 2026, obejmujące 40. edycję ITE Leisure oraz 21. edycję ITE MICE, które w 2026 roku będą obchodzić 40-lecie istnienia, odbędą się w Halach 1 Centrum Kongresowo-Wystawienniczego Hong Kong Convention and Exhibition Centre w dniach 11-14 czerwca. Wydarzenie obejmie dwa dni branżowe oraz dwa dni otwarte, a także specjalne programy B2B i B2C. Stacjonarne targi ITE, będące sprawdzoną platformą targową, są organizowane nieprzerwanie co roku od 2021 r.

ITE Hong Kong — Large in scale and great in variety, China Pavilion drew many visitors. Business Matching for Buyers meeting Sellers. Official Trade Delegations from various Guangdong cities. Over 50 KOLs joined tour to visit exhibitors in trade days.

ITE zapewnia bezprecedensowy dostęp do kluczowych azjatyckich rynków zaopatrzeniowych - 67% odwiedzających z branży pochodzi z Obszaru Wielkiej Zatoki (GBA) w Chinach, który stanowi potężne centrum gospodarcze obejmujące Hongkong, Shenzhen i Guangzhou, o łącznym PKB wynoszącym w 2024 r. 2,1 bln USD.

Przy populacji wynoszącej zaledwie 7,5 mln mieszkańców, Hongkong odnotował 104,7 mln wyjazdów, wydatki w wysokości 28,9 mld USD w 2024 r. oraz uplasował się na 14. miejscu na świecie wśród największych rynków zaopatrzeniowych. Co więcej, w okresie 24-28 grudnia 2025 r. zarejestrowano 2,32 mln wyjazdów, a w samym dniu 1 stycznia - 0,24 mln wyjazdów.

Organizatorem targów ITE jest TKS Exhibition Services Ltd. Wydarzenie cieszy się zdecydowanym wsparciem Ministerstwa Kultury i Turystyki Chin, które przygotowało również największy pawilon, a także Hong Kong Tourism Board i innych instytucji wspierających.

Targi ITE 2025, uznane przez rząd za MEGA WYDARZENIE, obejmowały:

a. 502 wystawców (z czego 88% spoza Hongkongu) z 64 krajów i regionów wystawienniczych (w tym 22 spoza Azji, m.in. z Afryki i Europy)

b. 7627 regionalnych kupców i odwiedzających branżowych

- 46% agentów turystycznych oraz 15% z sektora MICE (spotkań, wyjazdów integracyjnych, konferencji i wystaw)

- 47% z Hongkongu

- 33% z Chin kontynentalnych, w tym osoby indywidualne i delegacje branżowe

- 20% z innych części Azji

c. 70 212 odwiedzających indywidualnych. Badanie ankietowe, w którym zebrano 4242 odpowiedzi, wykazało, że:

- większość respondentów posiada wykształcenie wyższe

- 72% preferuje podróże indywidualne do odległych miejsc

- 48% odbyło 3 lub więcej wyjazdów w okresie od stycznia do czerwca 2025 r.

- respondenci są zamożni - 91% utrzymuje lub zwiększa wydatki na podróże

- 32% jest zainteresowanych podróżami do miejsc docelowych poza Azją w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Programy B2B i B2C targów ITE obejmują m.in. nawiązywanie kontaktów biznesowych, możliwość wystąpień podczas seminariów branżowych i otwartych, networking z wystawcami z udziałem ponad 50 liderów opinii, promocję przedtargową oraz ekspozycję w strefach tematycznych, takich jak młodzież, rodzina, ekologiczne podróże i inne.

W ramach ITE 2025 zorganizowano 135 seminariów (w tym około 100 dla odwiedzających indywidualnych), które przyciągnęły 9224 uczestników zajmujących miejsca na widowni, co świadczy o wysokim poziomie.

Dni otwarte targów ITE stanowią doskonałą okazję do bezpośredniej promocji oraz rezerwacji w segmencie podróży indywidualnych premium, ponieważ 43% odwiedzających indywidualnych jest zainteresowanych dokonywaniem rezerwacji na miejscu, a wielu z nich korzysta z urządzeń mobilnych w celu rezerwacji i płatności online.

Jako organizator dbający o wystawców, ITE 2026 oferuje koszt wynajmu samej powierzchni na poziomie 470 USD za m², co oznacza wzrost jedynie o 2,2% w porównaniu z 2019 r. Nadal dostępne są zniżki za wcześniejszą płatność.

KONTAKT: e-mail [email protected], WhatsApp: +852 94008444, Strona internetowa: https://www.itehk.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2855664/ITEHK.jpg