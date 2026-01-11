ITE Hong Kong 2026: czołowe międzynarodowe targi zaopatrzenia dla azjatyckiej branży turystycznej oraz segmentu podróży indywidualnych premium
Jan 11, 2026, 13:55 ET
HONGKONG, 11 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Doroczne targi ITE 2026, obejmujące 40. edycję ITE Leisure oraz 21. edycję ITE MICE, które w 2026 roku będą obchodzić 40-lecie istnienia, odbędą się w Halach 1 Centrum Kongresowo-Wystawienniczego Hong Kong Convention and Exhibition Centre w dniach 11-14 czerwca. Wydarzenie obejmie dwa dni branżowe oraz dwa dni otwarte, a także specjalne programy B2B i B2C. Stacjonarne targi ITE, będące sprawdzoną platformą targową, są organizowane nieprzerwanie co roku od 2021 r.
ITE zapewnia bezprecedensowy dostęp do kluczowych azjatyckich rynków zaopatrzeniowych - 67% odwiedzających z branży pochodzi z Obszaru Wielkiej Zatoki (GBA) w Chinach, który stanowi potężne centrum gospodarcze obejmujące Hongkong, Shenzhen i Guangzhou, o łącznym PKB wynoszącym w 2024 r. 2,1 bln USD.
Przy populacji wynoszącej zaledwie 7,5 mln mieszkańców, Hongkong odnotował 104,7 mln wyjazdów, wydatki w wysokości 28,9 mld USD w 2024 r. oraz uplasował się na 14. miejscu na świecie wśród największych rynków zaopatrzeniowych. Co więcej, w okresie 24-28 grudnia 2025 r. zarejestrowano 2,32 mln wyjazdów, a w samym dniu 1 stycznia - 0,24 mln wyjazdów.
Organizatorem targów ITE jest TKS Exhibition Services Ltd. Wydarzenie cieszy się zdecydowanym wsparciem Ministerstwa Kultury i Turystyki Chin, które przygotowało również największy pawilon, a także Hong Kong Tourism Board i innych instytucji wspierających.
Targi ITE 2025, uznane przez rząd za MEGA WYDARZENIE, obejmowały:
a. 502 wystawców (z czego 88% spoza Hongkongu) z 64 krajów i regionów wystawienniczych (w tym 22 spoza Azji, m.in. z Afryki i Europy)
b. 7627 regionalnych kupców i odwiedzających branżowych
- 46% agentów turystycznych oraz 15% z sektora MICE (spotkań, wyjazdów integracyjnych, konferencji i wystaw)
- 47% z Hongkongu
- 33% z Chin kontynentalnych, w tym osoby indywidualne i delegacje branżowe
- 20% z innych części Azji
c. 70 212 odwiedzających indywidualnych. Badanie ankietowe, w którym zebrano 4242 odpowiedzi, wykazało, że:
- większość respondentów posiada wykształcenie wyższe
- 72% preferuje podróże indywidualne do odległych miejsc
- 48% odbyło 3 lub więcej wyjazdów w okresie od stycznia do czerwca 2025 r.
- respondenci są zamożni - 91% utrzymuje lub zwiększa wydatki na podróże
- 32% jest zainteresowanych podróżami do miejsc docelowych poza Azją w ciągu najbliższych 6 miesięcy
Programy B2B i B2C targów ITE obejmują m.in. nawiązywanie kontaktów biznesowych, możliwość wystąpień podczas seminariów branżowych i otwartych, networking z wystawcami z udziałem ponad 50 liderów opinii, promocję przedtargową oraz ekspozycję w strefach tematycznych, takich jak młodzież, rodzina, ekologiczne podróże i inne.
W ramach ITE 2025 zorganizowano 135 seminariów (w tym około 100 dla odwiedzających indywidualnych), które przyciągnęły 9224 uczestników zajmujących miejsca na widowni, co świadczy o wysokim poziomie.
Dni otwarte targów ITE stanowią doskonałą okazję do bezpośredniej promocji oraz rezerwacji w segmencie podróży indywidualnych premium, ponieważ 43% odwiedzających indywidualnych jest zainteresowanych dokonywaniem rezerwacji na miejscu, a wielu z nich korzysta z urządzeń mobilnych w celu rezerwacji i płatności online.
Jako organizator dbający o wystawców, ITE 2026 oferuje koszt wynajmu samej powierzchni na poziomie 470 USD za m², co oznacza wzrost jedynie o 2,2% w porównaniu z 2019 r. Nadal dostępne są zniżki za wcześniejszą płatność.
KONTAKT: e-mail [email protected], WhatsApp: +852 94008444, Strona internetowa: https://www.itehk.com
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2855664/ITEHK.jpg
