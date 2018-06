JA Solar crée une nouvelle filiale en Corée du Sud pour étendre sa présence sur le marché sud-coréen

JA Solar est entré, en 2001, sur le marché sud-coréen en fournissant des cellules solaires à ses clients. JA Solar, qui offre une excellente qualité de produit, a acquis une reconnaissance significative auprès de clients et a construit une base de clientèle solide au fil des ans. En novembre 2016, JA Solar a reçu avec succès la certification de module KS (normes industrielles coréennes) qui a confirmé que ses produits étaient entièrement conformes aux normes nationales de certification en Corée du Sud. Par la suite, JA Solar est officiellement entré sur le marché sud-coréen et a fourni des modules solaires aux clients locaux. Grâce à la création de sa filiale en Corée du Sud, JA Solar peut fournir aux clients de la région un soutien et des services efficaces et opportuns, renforcer son influence sur le marché sud-coréen et étendre sa présence mondiale.

Les produits solaires à haut rendement sont bien accueillis sur le marché sud-coréen. JA Solar s'engage à mener des activités de recherche et développement afin de produire des modules solaires performants qui optimisent le retour sur investissement des clients et répondent à leur demande de produits de haute qualité. JA Solar a mis à profit sa solide réputation sur le marché pour établir des relations d'affaires étroites avec un certain nombre de sociétés reconnues, notamment KT, GS Group, Hyundai Group, SK Group, Posco Group, ETA Solar, etc.

M. Baofang Jin, président-directeur général de JA Solar, a déclaré : « JA Solar compte plus de 20 succursales à travers le monde. Nous sommes optimistes quant aux perspectives et aux prévisions commerciales du marché sud-coréen de l'énergie solaire et nous sommes convaincus que notre nouvelle filiale améliorera notre capacité à fournir des services personnalisés opportuns et de qualité supérieure à nos clients de la région. De plus, la nouvelle filiale nous permettra de renforcer la notoriété de notre marque et de devenir un fournisseur leader de modules solaires et de contribuer davantage au développement des énergies renouvelables en Corée du Sud. »

