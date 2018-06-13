JA Solar учредила новое дочернее предприятие в Южной Корее с целью расширения своего присутствия на региональном рынке

Компания JA Solar вышла на южнокорейский рынок в 2001 году в качестве поставщика солнечных элементов. Благодаря высочайшему качеству своей продукции, компания завоевала высокую репутацию у заказчиков и смогла за эти годы аккумулировать стабильную клиентскую базу. В ноябре 2016 года модули JA Solar успешно прошли сертификацию на соответствие требованиям южнокорейской системы KS (Корейские промышленные стандарты). После этого компания начала поставки солнечных модулей региональным потребителям. Учреждение собственного дочернего предприятия в Южной Корее позволит JA Solar предоставлять местным клиентам оперативную и эффективную поддержку и сервисы, повысить свое влияние на южнокорейском рынке и расширить глобальное присутствие.

Высокоэффективные солнечные продукты пользуются спросом среди потребителей в Южной Корее. JA Solar прилагает все усилия для осуществления проектно-конструкторских разработок с целью производства высокопроизводительных фотоэлектрических модулей, способных оптимизировать коэффициент окупаемости клиентских инвестиций и удовлетворяющих все их ожидания. Компания использовала свою высокую репутацию на рынке для создания тесных партнерских связей с рядом широко известных корейских компаний, включая KT, GS Group, Hyundai Group, SK Group, Posco Group, ETA Solar и др.

Глава правления и исполнительный директор JA Solar г-н Цзинь Баофан (Baofang Jin) прокомментировал: «Наша компания располагает 20 филиалами по всему миру. Мы с большим оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса на южнокорейском рынке солнечных продуктов и уверены, что наше дочернее предприятие повысит нашу способность предоставлять своевременные и высококачественные услуги клиентам в этом регионе. Кроме того, новый филиал обеспечит дополнительную огласку нашему бренду и позволит добиться статуса ведущего поставщика солнечных модулей, а также внесет значимый вклад в дальнейшее развитие отрасли возобновляемой энергетики в Южной Корее».

Сунь Сяожуй (Sun Xiaorui) +86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.