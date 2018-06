JA Solar estabelece nova subsidiária na Coreia do Sul para expandir presença no mercado sul-coreano

Em 2001, a JA Solar entrou no mercado sul-coreano, fornecendo células solares para seus clientes. Com excelente qualidade de produto, a JA Solar ganhou reconhecimento significativo de seus clientes e construiu uma sólida base de clientes ao longo dos anos. Em novembro de 2016, a JA Solar recebeu a certificação do módulo KS (Korean Industrial Standards), que validou que seus produtos cumpriam integralmente os padrões nacionais de certificação na Coreia do Sul. Depois disso, a JA Solar entrou no mercado sul-coreano, fornecendo células solares para clientes locais. Com o estabelecimento dessa subsidiária na Coreia do Sul, a JA Solar pode oferecer aos clientes da região serviços e suporte convenientes e eficazes, aumentar sua influência no mercado sul-coreano e expandir ainda mais sua presença global.

Os produtos solares de alta eficiência são bem recebidos no mercado sul-coreano. A JA Solar está comprometida em conduzir pesquisas e desenvolvimento para produzir módulos solares de alto desempenho, otimizando o retorno sobre o investimento dos clientes e atendendo a demanda por produtos de alta qualidade. A JA Solar alavancou sua sólida reputação no mercado ao construir relações comerciais próximas com várias empresas reconhecidas, incluindo KT, GS Group, Hyundai Group, SK Group, Posco Group, ETA Solar, etc.

O Sr. Baofang Jin, Presidente e CEO da JA Solar, comentou: "A JA Solar possui mais de 20 filiais em todo o mundo. Estamos otimistas quanto às possibilidades e perspectivas de negócios no mercado solar sul-coreano e acreditamos que nossa nova subsidiária melhorará nossa capacidade de fornecer serviços customizados convenientes e de qualidade superior a nossos clientes na região. Além disso, a nova subsidiária permitirá o aumento do conhecimento de nossa marca e nos tornará um dos líderes no fornecimento de módulos solares, além de contribuir para o desenvolvimento da energia renovável na Coreia do Sul."

