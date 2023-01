JA Solar dostarczy wszystkie wysokowydajne moduły dla największej w Egipcie inwestycji fotowoltaicznej

PEKIN, 17 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- JA Solar nawiązała współpracę z AMEA Power, jednym z największych deweloperów w ZEA, w ramach której obie spółki utworzyły konsorcjum, w którego skład wchodzą China Energy Engineering Group, China Energy International Group oraz Zhejiang Thermal Power Construction zapewniające zintegrowane rozwiązanie o gigawatowej mocy dla inwestycji AMEA w sektorze energii wiatrowej i fotowoltaiki (PV). Jedną z takich inwestycji jest egipski projekt Kom Ombo o mocy 560 MW, największy w tym kraju jednostkowy projekt PV, obecnie znajdujący się w fazie końcowej. Spółka JA Solar dostarczy wszystkie niezbędne do ukończenia inwestycji, wysokowydajne moduły typu DeepBlue 3.0 Pro. Realizację inwestycji, która ma potrwać 19 miesięcy, rozpoczęto na początku stycznia 2023 r.

Spółka AMEA Power jest projektantem, właścicielem i operatorem egipskiej inwestycji Kom Ombo Abydos PV, a za jej finansowanie odpowiadają Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC), Japońska Agencja Współpracy Międzynarodowej (Japan International Cooperation Agency, JICA) oraz Duński Bank Rozwoju Przedsiębiorczości (Dutch Entrepreneurial Development Bank, FMO). Po ukończeniu, inwestycja będzie dostarczała czystą energię elektryczną niemal milionowi mieszkańców Egiptu.

Moduł DeepBlue 3.0 Pro, wybrany dla potrzeb przedmiotowej inwestycji, opiera się na technologii obudowywania modułu o wysokiej gęstości (Gapless Flexible Interconnection, GFI) opatentowanej przez JA Solar. Moduł DeepBlue 3.0 Pro o współczynniku przekształcania energii wynoszącym 21,7%, łączący w sobie zalety wyższego przekształcania energii, doskonałą wydajność wytwarzania energii oraz wysoką niezawodność, doskonale równoważy jakość, wydajność i koszt, dzięki czemu klienci uzyskują wyrównany koszt energii elektrycznej (LCOE) oraz gwarancję stałego, wysokiego uzysku energii w całym cyklu życia instalacji fotowoltaicznej.

Dziś w egipskim systemie energetycznym nadal dominuje energia pozyskiwana z paliw kopalnych stanowiąca niespełna 90% całej energii wytwarzanej w tym kraju. Podążając za globalną tendencją osiągania neutralności emisyjnej, w ostatnich latach Egipt aktywnie promuje upowszechnienie korzystania z energii ze źródeł odnawialnych i wyznaczył sobie cel zwiększenia dostaw energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 42% do 2035 r. W listopadzie 2022 r. Egipt był gospodarzem 27. Konferencji Stron (COP27) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Spółka JA Solar aktywnie uczestniczyła w konferencji oraz towarzyszących jej wydarzeniach jako producent z sektora energii odnawialnej oraz nieprzerwanie realizowała działalność w zakresie modelu zrównoważonego rozwoju „Ekologia w służbie środowiska, ekologia w służbie wzrostu oraz ekologia w służbie doskonałości".

Yang Aiqing, członek zarządu i rotacyjny prezes spółki JA Solar oświadczył, że udział w budowie inwestycji Kom Ombo Abydos, której celem jest zagwarantowanie lokalnej ludności przystępnej i dostępnej energii fotowoltaicznej, to zaszczyt dla JA Solar. Afryka jest słabo zelektryfikowana, ale bogata w energię słoneczną i wyjątkowo korzystnie położona z punktu widzenia możliwości jej wykorzystywania. JA Solar aktywnie promuje rozwój rynku fotowoltaiki w Afryce, który zagwarantuje większej liczbie ludności dostęp do wydajnych i niezawodnych źródeł ekologicznej energii. Od chwili założenia spółka JA Solar realizuje misję „Wykorzystywania energii słonecznej dla dobra całej ludzkości". Spółka od lat angażuje się w promocje i rozwój technologii fotowoltaicznej oraz jej stosowanie na całym świecie.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.