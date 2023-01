Společnost JA Solar dodá všechny vysoce účinné moduly pro největší fotovoltaický projekt v Egyptě

PEKING, 17. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost JA Solar uzavřela partnerství se společností AMEA Power, jedním z největších developerů ve Spojených arabských emirátech, a spojí se s konsorciem složeným ze společností China Energy Engineering Group, China Energy International Group a Zhejiang Thermal Power Construction, aby poskytla integrované řešení pro chystané projekty větrných a fotovoltaických elektráren, které budou dosahovat výkonu v řádu gigawattů. Mezi nimi je i projekt Kom Ombo Abydos v Egyptě, který bude po svém dokončení s kapacitou 560 MW největší samostatnou fotovoltaickou elektrárnou v zemi. Společnost JA Solar dodá pro tento projekt všechny moduly DeepBlue 3.0 Pro s vysokou účinností. Výstavba projektu byla zahájena na začátku ledna 2023 a očekává se, že bude dokončena do 19 měsíců.

Fotovoltaický projekt Kom Ombo Abydos v Egyptě vyvíjí, vlastní a provozuje společnost AMEA Power a na jeho financování se podílí Mezinárodní finanční korporace (IFC), Japonská agentura pro mezinárodní spolupráci (JICA) a Nizozemská rozvojová banka (FMO). Po dokončení bude projekt poskytovat čistou elektřinu téměř milionu obyvatel Egypta.

Tento projekt využívá moduly DeepBlue 3.0 Pro s patentovanou technologii pro bezespárové flexibilní propojení solárních článků GFI (Gapless Flexible Interconnection) společnosti JA Solar. Díky vysoké účinnosti konverze 21,7 %, vynikajícímu výkonu a vysoké spolehlivosti nabízí moduly DeepBlue 3.0 Pro dokonalou kombinaci kvality, účinnosti a nákladové efektivity, a umožňují tak zákazníkům dosáhnout nižší sdružené ceny energie, přičemž zajišťují konstantně vysoký výkon po celou dobu životnosti fotovoltaické elektrárny.

V současné době v egyptském energetickém systému stále dominuje energie získávaná pomocí fosilních paliv, která tvoří až 90 % celkové spotřeby. V souladu s celosvětovým trendem směřujícím k uhlíkové neutralitě Egypt v posledních letech aktivně podporuje rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie a stanovil si cíl zvýšit do roku 2035 dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 42 %. V listopadu 2022 hostil Egypt 27. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP27). Společnost JA Solar se jako výrobce technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie aktivně účastnila této konference a souvisejících aktivit a neustále uplatňuje svou strategii udržitelného rozvoje s heslem „Green to Green, Green to Grow, and Green to Great".

Yang Aiqing, člen a aktuální předseda představenstva společnosti JA Solar, uvedl, že je pro společnost JA Solar ctí spolupracovat na výstavbě projektu Kom Ombo Abydos, a podílet se tak na zpřístupnění fotovoltaické energie místním obyvatelům. Afrika má špatný přístup k elektřině, ale je bohatá na sluneční světlo a má jedinečné předpoklady pro rozvoj solární energie. Společnost JA Solar aktivně podporuje rozvoj afrického trhu s fotovoltaikou, aby více lidí získalo přístup k účinné a spolehlivé zelené elektřině. Od svého založení má společnost JA Solar cíl „rozvíjet solární energii ve prospěch celého lidstva". Zavázala se, že se bude neustále snažit podporovat rozvoj fotovoltaických technologií a jejich využívání po celém světě.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.