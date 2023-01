JA Solar fournira tous les modules à haut rendement pour le plus grand projet d'EPV d'Égypte

PÉKIN, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar a conclu un partenariat avec AMEA Power, l'un des plus grands promoteurs des Émirats arabes unis, et rejoindra un consortium composé de China Energy Engineering Group, China Energy International Group, et Zhejiang Thermal Power Construction qui fournira une solution intégrée pour les projets éoliens et photovoltaïques (EPV) à l'échelle de gigawatts entrepris par AMEA. Parmi ces projets, celui de Kom Ombo Abydos en Égypte, d'une capacité de 560 MW, sera le plus grand projet d'EPV unique du pays une fois achevé. JA Solar fournira tous les modules à haut rendement DeepBlue 3.0 Pro pour le projet. La construction du projet a commencé début janvier 2023 et devrait être terminée dans les 19 mois.

Le projet d'EPV de Kom Ombo Abydos en Égypte est développé, détenu et exploité par AMEA Power et financé par la Société financière internationale (SFI), l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et la Société néerlandaise de financement du développement (FMO). Une fois achevé, le projet fournira de l'électricité propre à près d'un million de résidents égyptiens.

Le module DeepBlue 3.0 Pro sélectionné pour le projet utilise la technologie exclusive Gapless Flexible Interconnection (GFI) de JA Solar. Avec une efficacité de conversion de module de 21,7 % et intégrant les avantages d'une meilleure efficacité de conversion, d'une excellente capacité de production d'énergie et d'une grande fiabilité, le DeepBlue 3.0 Pro allie parfaitement qualité, efficacité et coût, offrant aux clients un coût actualisé de l'énergie (LCOE) optimal et garantissant une puissance de sortie élevée constante tout au long du cycle de vie de la centrale d'EPV.

Actuellement, l'énergie fossile traditionnelle domine encore le système énergétique égyptien, représentant jusqu'à 90% de l'ensemble du système. Suivant la tendance mondiale vers la neutralité carbone, l'Égypte a ces dernières années activement encouragé le développement et l'application des énergies renouvelables et fixé l'objectif d'augmenter l'approvisionnement en électricité à partir d'énergies renouvelables à 42 % d'ici 2035. En novembre 2022, l'Égypte a accueilli la 27e Conférence des Parties (COP27) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). En tant que fabricant du secteur des énergies renouvelables, JA Solar a participé activement à la conférence et aux activités connexes, et n'a de cesse de pratiquer le modèle de développement durable « Green to Green, Green to Grow, and Green to Great ».

Yang Aiqing, membre du Conseil d'administration et président de JA Solar, a déclaré : « C'est un honneur pour JA Solar de participer à la construction du projet Kom Ombo Abydos pour rendre l'EPV abordable et accessible aux résidents. L'Afrique dispose d'un faible taux d'accès à l'électricité, mais est riche en ensoleillement et particulièrement bien placée pour développer l'énergie solaire. Pour que davantage de personnes aient accès à une électricité verte efficace et fiable, JA Solar a activement encouragé le développement du marché africain de l'EPV. Depuis sa création, JA Solar s'est fixé une mission d'entreprise de « Développer l'énergie solaire au bénéfice de l'humanité entière ». Elle s'est engagée et continuera de s'efforcer à promouvoir le développement de la technologie et l'application de l'EPV dans le monde entier.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.