JA Solar suministrará todos los módulos de elevada eficiencia para el proyecto fotovoltaico más grande de Egipto

PEKÍN, 17 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- JA Solar se asoció con AMEA Power, uno de los desarrolladores más grandes de los Emiratos Árabes Unidos, y se unirá a un consorcio formado por China Energy Engineering Group, China Energy International Group y Zhejiang Thermal Power Construction para brindar una solución integrada para los proyectos de energía eólica y fotovoltaica (PV) a escala de gigavatios en los que AMEA se está embarcando. Entre ellos, el proyecto Kom Ombo Abydos en Egipto, con una capacidad de 560 MW, será el proyecto fotovoltaico individual más grande del país una vez que esté terminado. JA Solar suministrará todos los módulos de elevada eficiencia DeepBlue 3.0 Pro para el proyecto. La construcción del proyecto comenzó a principios de enero de 2023 y se espera que esté terminado en 19 meses.

El proyecto fotovoltaico Kom Ombo Abydos en Egipto es desarrollado, propiedad y operado por AMEA Power y financiado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) y Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO, por sus siglás en neerlandés). Una vez terminado, el proyecto brindará electricidad limpia a casi un millón de habitantes de Egipto.

Se seleccionó el módulo DeepBlue 3.0 Pro para el proyecto, que utiliza la tecnología Gapless Flexible Interconnection (GFI) propiedad de JA Solar. El DeepBlue 3.0 Pro cuenta con una eficiencia de conversión de módulo del 21,7%, que integra ventajas de mayor eficiencia de conversión, excelente capacidad de generación de energía y elevada confiabilidad. Además, equilibra a la perfección calidad, eficiencia y costo, brinda a los clientes un óptimo costo nivelado de energía (LCOE, por sus siglas en inglés) y garantiza una salida de elevada potencia constante durante el ciclo de vida de la planta fotovoltaica.

Actualmente, la energía fósil tradicional sigue dominando el sistema energético de Egipto y representa hasta el 90% del total. En los últimos años y siguiendo la tendencia mundial hacia la neutralidad de carbono, Egipto ha promovido activamente el desarrollo y la aplicación de las energías renovables y se ha fijado el objetivo de aumentar el suministro de electricidad a partir de energías renovables al 42% para el año 2035. En noviembre de 2022, Egipto acogió la 27.ª Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como fabricante en la industria de las energías renovables, JA Solar participó activamente en la conferencia y las actividades relacionadas, y practica continuamente el modelo de desarrollo sustentable de "Green to Green, Green to Grow y Green to Great".

Yang Aiqing, miembro de la junta y presidente rotativo de JA Solar, comentó que es un honor para JA Solar participar en la construcción del proyecto Kom Ombo Abydos para hacer que la energía fotovoltaica sea asequible y accesible para los residentes locales. África tiene un bajo acceso a la electricidad, pero es rica en luz solar y se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar energía solar. JA Solar ha estado promoviendo activamente el desarrollo del mercado fotovoltaico africano para que más personas tengan acceso a electricidad verde eficiente y confiable. Desde su creación, JA Solar se ha fijado la misión corporativa de "Desarrollar energía solar para beneficiar a toda la raza humana". Se ha comprometido y seguirá promoviendo el desarrollo de la tecnología fotovoltaica y su aplicación en todo el mundo.

FUENTE JA Solar Technology Co., Ltd.

