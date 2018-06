JA Solar zakłada nową spółkę zależną w Korei Południowej w celu zwiększenia obecności na południowokoreańskim rynku

Firma JA Solar weszła na rynek południowokoreański w roku 2001, kiedy to rozpoczęła dostawy ogniw solarnych na potrzeby klientów. Dzięki bardzo dobrej jakości produktów firma JA Solar spotkała się ze znaczącym uznaniem ze strony klientów i przez lata zbudowała solidną bazę klientów. W listopadzie 2016 r. firmie JA Solar udało się zdobyć certyfikat Koreańskiego Standardu Przemysłowego (Korean Industrial Standards) w stosunku do modułów firmy, co potwierdziło pełną zgodność produktów z krajowymi standardami w Korei Południowej. Następnie firma JA Solar oficjalnie weszła na rynek południowokoreański i rozpoczęła dostawy modułów solarnych lokalnym klientom. Założenie spółki zależnej w Korei Południowej umożliwi JA Solar zapewnianie klientom w regionie szybkiej i skutecznej obsługi, zwiększy obecność firmy na rynku i poszerzy jej międzynarodowy zasięg.

Wysoko wydajne produkty solarne spotykają się z zainteresowaniem na rynku południowokoreańskim. Firma JA Solar z oddaniem pracuje nad badaniami i rozwojem w celu opracowania wysoko wydajnych modułów solarnych, zoptymalizowania zwrotu z inwestycji klientów i realizacji zapotrzebowania na wysokiej jakości produkty. Firma JA Solar wykorzystała swoją reputację na rynku do utworzenia bliskich relacji biznesowych z szeregiem uznanych przedsiębiorstw, w tym KT, GS Group, Hyundai Group, SK Group, Posco Group, ETA Solar itp.

– JA Solar ma ponad 20 oddziałów na świecie. Z optymizmem patrzymy na możliwości i perspektywy na rynku południowokoreańskim i jesteśmy przekonani co do tego, że nowa spółka zależna zwiększy nasze możliwości w zakresie świadczenia szybkich i dobrych usług dostosowanych do potrzeb naszych klientów w regionie. Ponadto nowa spółka zależna umożliwi nam szerzenie świadomości na temat marki i pozwoli na objęcie pozycji wiodącego dostawcy modułów solarnych. To z kolei przyczyni się do dalszego rozwoju rynku energii odnawialnej w Korei Południowej – skomentował Baofang Jin, przewodniczący i główny dyrektor wykonawczy firmy JA Solar.

