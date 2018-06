JA Solar costituisce una nuova società affiliata nella Corea del Sud per ampliare la propria presenza nel mercato sudcoreano

Nel 2001 JA Solar ha fatto il proprio ingresso nel mercato sudcoreano fornendo celle solari ai propri clienti. Grazie alla eccellente qualità dei prodotti, JA Solar si è guadagnata la stima dei clienti e ha costruita una solida base di clienti negli anni. A novembre 2016, JA Solar ha ricevuto la certificazione KS (Korean Industrial Standards - Norme Industriali Coreane) per la certificazione dei moduli, che ha convalidato che i suoi prodotti sono pienamente conformi con le norme nazionali per la certificazione della Corea del Sud. Subito dopo JA Solar ha fatto il proprio ingresso ufficiale nel mercato sudcoreano fornendo moduli solari ai clienti locali. Con la costituzione della propria società affiliata nella Corea del Sud, JA Solar può fornire ai clienti della regione servizi e supporto tempestivi ed efficaci, può migliorare la sua influenza nel mercato sudcoreano, e inoltre potrà ampliare la propria presenza globale.

I prodotti per energia solare a elevata efficienza sono bene accolti nel mercato sudcoreano. JA Solar è impegnata a condurre ricerca e sviluppo per produrre moduli per energia solare a elevate prestazioni, per ottimizzare il ritorno sugli investimenti dei clienti e per soddisfare la domanda di prodotti di alta qualità. JA Solar ha fatto leva sulla ottima reputazione di cui gode nel mercato per costruire rapporti commerciali stretti con una serie di società note, tra cui KT, GS Group, Hyundai Group, SK Group, Posco Group, ETA Solar, ecc.

Baofang Jin, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di JA Solar, ha commentato, "JA Solar ha più di 20 filiali nel mondo. Siamo ottimisti rispetto ai clienti potenziali e alle previsioni aziendali nel mercato solare della Corea del Sud, e riteniamo che la nostra nuova società affiliata potenzierà la nostra capacità di offrire servizi personalizzati e di alta qualità e tempestivi ai nostri clienti della regione. Inoltre, la nuova società affiliata ci consentirà di potenziare la nostra consapevolezza del marchio e di diventare un fornitore leader di moduli solari, e di contribuire ulteriormente allo sviluppo dell'energia rinnovabile nella Corea del Sud."

Xiaorui Sun

+86-10-6361-1888 int.1698

bj.sunxr@jasolar.com

SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.