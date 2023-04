JA Solar mantém classificação AAA no relatório de bancabilidade 'PV ModuleTech'

PEQUIM, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/-- A JA Solar obteve, mais uma vez, a classificação AAA no relatório de bancabilidade 'PV ModuleTech' da PV Tech para o 1º trimestre de 2023, o que comprova a robustez geral da empresa.

O relatório da PV Tech oferece uma análise abrangente do desempenho de um fabricante com base em métricas como suas remessas, capacidade de fabricação, tecnologia e posição financeira, sendo que a JA Solar teve alta pontuação em cada uma dessas áreas.

JA Solar mantém classificação AAA no relatório de bancabilidade da PV ModuleTech (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

De acordo com o relatório anual de 2022, a receita total da JA Solar foi de CNY 72,989 bilhões, um aumento de 76,72% em relação ao ano anterior, com um lucro líquido atribuível à empresa matriz de CNY 5,533 bilhões, o que representa um aumento de 171,4% em relação a 2021.

No final de 2022, a empresa possuía 1260 patentes desenvolvidas de forma independente. Além disso, a JA Solar é amplamente reconhecida como um dos principais atores do setor, estando classificada há vários anos na Fortune China 500, entre as 500 maiores empresas privadas chinesas e entre as 500 maiores empresas globais de novas energias. Entre 2014 e 2022, em nada menos do que sete ocasiões, a JA Solar foi classificada como uma 'Top Performer' pela PVEL, uma das principais organizações do mundo para testes fotovoltaicos independentes.

A JA Solar tem uma estratégia global, várias unidades de produção em todo o mundo e treze empresas de vendas no exterior. A rede de serviços e venda de produtos da empresa abrange 135 países e regiões em todo o mundo.

No final de 2022, as remessas cumulativas globais da JA Solar haviam atingido 128 GW, sendo que as remessas para o exterior respondiam por aproximadamente 60% do valor total. A JA Solar fortalece continuamente sua cadeia industrial verticalmente integrada e formulou um plano de longo prazo para expandir sua capacidade de produção e melhorar a cadeia de suprimentos nos principais mercados fotovoltaicos do mundo, promovendo a estratégia global da empresa e oferecendo serviços aprimorados a seus clientes de uma forma contínua.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057840/image1.jpg

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.