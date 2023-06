JA Solar nominata da PVEL per l'ottava volta fornitore di moduli "Top Performer"

PECHINO, 7 giugno 2023 /PRNewswire/ - Recentemente, l'autorevole laboratorio indipendente di terze parti di test fotovoltaici (PV) PVEL (PV Evolution Labs), il principale laboratorio di test indipendente per l'industria fotovoltaica, ha pubblicato la "2023 PV Module Reliability Scorecard". Grazie ai suoi prodotti di alta qualità, la JA Solar è stata premiata per l'ottava volta come fornitore di moduli "Top Performer".

Nell'ambito della valutazione dei moduli "Top Performer", basata sul Photovoltaic Module Qualification Program (PQP)" negli ultimi 18 mesi, PVEL ha condotto test rigorosi, superiori allo standard di certificazione IEC, con una serie di sei rigorosi test di affidabilità, tra cui il test dei cicli termici (TC600), il test del calore umido (DH2000), la sequenza di test delle sollecitazioni meccaniche (MSS), il degrado indotto dalla luce (LID)+ il degrado indotto dalla luce e dalle alte temperature (LeTID) e le prestazioni PAN, al fine di valutare in modo completo l'affidabilità e le prestazioni di generazione di energia dei moduli fotovoltaici. Rispetto ai test di base, il test PQP è più rigoroso in termini di condizioni e di procedure di prova. Ogni test ha un forte significato di riferimento per l'affidabilità dei moduli in scenari pratici di applicazione. I risultati dei test, professionali, imparziali e pubblici, non solo forniscono solidi riferimenti ai finanziatori e agli sviluppatori nella scelta di moduli di alta qualità, ma offrono anche un'importante base di riferimento agli operatori per garantire l'affidabilità a lungo termine dei moduli.

JA Solar continua a concentrarsi sull'innovazione e sulla ricerca e sviluppo della tecnologia dei prodotti fotovoltaici. Grazie alle eccellenti prestazioni e alla qualità affidabile del prodotto, è particolarmente apprezzata dagli utenti di tutto il mondo. Per molti anni è stato riconosciuto come uno dei principali marchi fotovoltaici da EUPD Research in diverse regioni e paesi, come Europa, America Latina, Medio Oriente, Asia sudorientale e Africa. Questa volta ha ricevuto ancora una volta il premio di fornitore di moduli "Top Performer", che dimostra ulteriormente i vantaggi tecnici e la qualità dei suoi prodotti e conferma le eccellenti prestazioni affidabili a lungo termine e le prestazioni di generazione di energia dei suoi moduli.

