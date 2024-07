Jack and Jill of America, Inc. 2024年7月23日至28日在明尼阿波利斯舉行第46屆全國大會

華盛頓2024年7月1日 /美通社/ -- Jack and Jill of America, Incorporated 是最著名的非裔美國家庭組織,該組織很高興宣佈在7月23日至7月28日在美國明尼蘇達州(Minnesota)明尼阿波利斯(Minneapolis)舉行的第46屆全國大會。主題為「慶祝生命、愛、領導力和傳承的傑作」(Celebrating A Masterpiece of Life, Love, Leadership, & Legacy)。

Jack and Jill of America, Inc. 每兩年舉行一次全國大會。2024 年全國大會將舉辦特色活動,表揚 Jack and Jill 的著名前成員,並與組織的合作夥伴提供參與的機會。主要活動包括青少年領導高峰會、社區健康博覽會、全國立法午餐會、節目午餐會、體育主題家庭之夜、特別閉幕晚會和全國大會前紀念午餐——「倡導正義,激發變革:紀念 George Floyd 的傳奇故事」(Advocating For Justice, Inspiring Change: Remembering the Legacy of George Floyd)。民權活動家兼律師 Benjamin Crump 將成為紀念午餐會主題演講者。「您的健康,您的遺產——賦予您改變的健康博覽會」(Your Health, Your Legacy – A Health Fair Empowering You To Make A Difference)對公眾開放,並將於7月23日(星期二)北美中部夏令時間(CDT)下午12時30分至下午3時在明尼阿波利斯會議中心(Minneapolis Convention Center)舉行。

第46屆全國大會藝人和特別嘉賓包括著名鼓手兼打擊樂手 Shelia E.、DJ Vince Adams、開創音樂團 Bell Biv DeVoe、音樂家 Gritz 和 Jelly Butter、福音唱片藝術家 Tramaine Hawkins 和演員 Jay Ellis。

全國主席 Kornisha McGill Brown 表示:「我們非常感謝這個機會,讓我們的 Jack and Jill Families 一眾家庭聚在明尼蘇達州明尼阿波利斯舉行的第46屆全國大會。」「這個大會承諾將是一場難忘的聚會,我們將慶祝我們豐富的歷史,加強我們的聯繫,並為我們組織的未來制定路線。」

有關詳情,請參閱詳盡的 第46屆全國大會新聞稿。

關於 Jack and Jill of America, Inc.

Jack and Jill of America, Inc. 成立於 1938 年,旨在透過受母親啟發的教育、文化、公民、康樂、健康和社會計劃來激發兒童的成長和發展,培育未來的非裔美國領袖。Jack and Jill 在美國七個地區設有 262 個分會,Jack and Jill 被認為是美國最大的非裔美國家庭組織,代表 70,000 名家庭會員,其中包括母親、父親和年齡介乎2至19歲的兒童會員。有關 Jack and Jill of America, Inc. 的更多資訊,請瀏覽 jackandjillinc.org 或在 Facebook、 Instagram、 X、 TikTok追蹤 @jackandjillinc,或是 LinkedIn:Jack and Jill of America, Inc.

傳媒聯絡:

Candace Moore

[email protected]

Jack and Jill of America, Inc.