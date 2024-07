Jack and Jill of America, Inc. 将于2024年7月23日至28日在明尼阿波利斯举行第46届全国大会

华盛顿2024年7月1日 /美通社/ -- Jack and Jill of America, Incorporated 是最著名的非裔美国家庭组织,该组织很高兴宣布将于7月23日至7月28日在美国明尼苏达州(Minnesota)明尼阿波利斯(Minneapolis)举行第46届全国大会。大会主题为"庆祝生命、爱、领导力和传承的杰作"(Celebrating A Masterpiece of Life, Love, Leadership, & Legacy)。

Jack and Jill of America, Inc. 每两年举行一次全国大会。2024 年全国大会将举办特色活动,向 Jack and Jill 的著名前成员致敬,并与组织的合作伙伴提供参与的机会。主要活动包括青少年领导力峰会、社区健康博览会、全国立法午餐会、节目午餐会、体育主题家庭之夜、特别闭幕晚会和全国大会前纪念午餐——"倡导正义,激励变革:纪念 George Floyd 的传奇故事"(Advocating For Justice, Inspiring Change: Remembering the Legacy of George Floyd)。民权活动家兼律师 Benjamin Crump 将是纪念午餐会的主题演讲者。"您的健康,您的遗产——赋予您改变的健康博览会"(Your Health, Your Legacy – A Health Fair Empowering You To Make A Difference)向公众开放,并将于7月23日(星期二)北美中部夏令时间(CDT)下午12时30分至下午3时在明尼阿波利斯会议中心(Minneapolis Convention Center)举行。

第46届全国大会精选艺人和特别嘉宾包括著名鼓手兼打击乐手 Shelia E.、DJ Vince Adams、开创性音乐团 Bell Biv DeVoe、音乐家 Gritz 和 Jelly Butter、福音唱片艺术家 Tramaine Hawkins 和演员 Jay Ellis。

全国主席 Kornisha McGill Brown 表示:"我们非常感谢有机会将我们的 Jack and Jill Families 一众家庭聚在明尼苏达州明尼阿波利斯,参加我们在当地举行的第46届全国大会。" "本次大会有望成为一次难忘的聚会,我们将庆祝我们的丰富历史,加强我们的联系,并为我们组织的未来规划方向。"

更多详情,请参阅第46届全国大会综合新闻稿。

关于 Jack and Jill of America, Inc.

Jack and Jill of America, Inc. 成立于 1938 年,旨在通过受母亲启发的教育、文化、公民、娱乐、健康和社会项目,刺激儿童的成长和发展,从而培育未来的非裔美国人领导人。Jack and Jill 在美国七个地区组织了262个分会,Jack and Jill 被认为是美国最大的非裔美国人家庭组织,拥有 70,000 名家庭成员,其中包括母亲、父亲以及2至19岁的儿童成员。有关 Jack and Jill of America, Inc. 的更多信息,请访问 jackandjillinc.org 或在 Facebook、Instagram、X、TikTok 上关注 @jackandjillinc,或通过 LinkedIn:Jack and Jill of America, Inc.

