Jack and Jill of America, Inc. presenta la 46.ª Convención Nacional del 23 al 28 de julio de 2024 en Minneapolis

WASHINGTON, 29 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Jack and Jill of America, Incorporated, la organización familiar afroamericana más prominente, se complace en anunciar su 46.a Convención Nacional, del 23 al 28 de julio, en Minneapolis, Minnesota. El tema es "Celebrando una obra maestra de vida, amor, liderazgo y legado".

Jack and Jill of America, Inc. celebra convenciones nacionales bienales. La Convención Nacional 2024 presentará eventos emblemáticos, rendirá homenaje a los exalumnos más destacados de Jack and Jill y ofrecerá oportunidades de participación con los socios de la organización. Entre los actos principales figuran una cumbre de liderazgo adolescente, una feria de salud comunitaria, un almuerzo legislativo nacional, un almuerzo de programación, una noche familiar con temática deportiva, una gala especial de clausura, y un almuerzo conmemorativo previo a la convención nacional: "Abogar por la justicia, inspirar el cambio: Recordando el legado de George Floyd". El activista de los derechos civiles y abogado Benjamin Crump será el orador principal del almuerzo conmemorativo. "Su salud, su legado: Una feria de la salud que le empodera para marcar la diferencia" está abierta al público y se celebrará en el Centro de Convenciones de Minneapolis el martes 23 de julio, de 12:30 a 15:00 CDT.

Entre los artistas e invitados especiales de la 46.a Convención Nacional figuran la emblemática baterista y percusionista Shelia E., el DJ Vince Adams, el grupo musical pionero Bell Biv DeVoe, los músicos Gritz y Jelly Butter, la cantante de góspel Tramaine Hawkins y el actor Jay Ellis.

"Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de reunir a nuestras Familias Jack y Jill en nuestra 46.a Convención Nacional en Minneapolis, Minnesota", declaró la Presidenta Nacional Kornisha McGill Brown. "Esta convención promete ser una reunión memorable en la que celebraremos nuestra rica historia, reforzaremos nuestros lazos y trazaremos el rumbo para el futuro de nuestra organización".

ACERCA DE JACK AND JILL OF AMERICA, INC.

Jack and Jill of America, Inc. se fundó en 1938 para formar a los futuros líderes afroamericanos estimulando el crecimiento y el desarrollo de los niños mediante programas educativos, culturales, cívicos, recreativos, sanitarios y sociales inspirados en las madres. A través de sus 262 delegaciones organizadas en siete regiones de Estados Unidos, Jack and Jill está considerada la mayor organización familiar afroamericana del país y representa a 70,000 miembros de familias que incluyen a madres, padres e hijos de entre dos y 19 años. Para más información sobre Jack and Jill of America, Inc. visite jackandjillinc.org o @jackandjillinc en Facebook, Instagram, X, TikTok o LinkedIn: Jack and Jill of America, Inc.

