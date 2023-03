Jarný výpredaj spoločnosti EcoFlow v Európe: podpora udržateľnosti s ekologickými energetickými riešeniami

Zapojte sa do procesu ekologizácie s časovo obmedzenými zľavami na výrobky udržateľnej energie pre vaše jarné dobrodružstvá

BERLÍN, 28. marca 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, spoločnosť zaoberajúca sa riešeniami prenosného napájania a ekologickými energetickými riešeniami, s potešením oznamuje jarný výpredaj v Európe od 27. marca do 10. apríla. Zákazníci môžu využiť zľavy na inovatívne a trvalo udržateľné produkty EcoFlow vrátane prenosných solárnych panelov DELTA Pro, solárneho sledovača, napájacích súprav a inteligentného domáceho panelu.

Tohtoročná kampaň jarného výpredaja s mottom „Zažite krásu jari s EcoFlow" má za cieľ povzbudiť zákazníkov, aby investovali do udržateľných energetických riešení a zároveň si užívali krásne ročné obdobie. Výpredaj bude prebiehať v internetovom obchode spoločnosti EcoFlow aj v Amazone.

„Tešíme sa, že môžeme spustiť náš jarný výpredaj, pretože dokonale zapadá do stratégie spoločnosti EcoFlow, ktorou je podpora zavádzania ekologických výrobkov a životného štýlu," povedal Ryan Xing, riaditeľ spoločnosti EcoFlow pre Európu. „Dúfame, že ponukou týchto exkluzívnych zliav inšpirujeme ľudí, aby sa vybrali do prírody, užívali si krásy tohto ročného obdobia a objavili potenciál udržateľných energetických riešení. Naším cieľom je poskytnúť jednotlivcom nástroje, ktoré potrebujú na to, aby ich život bol ekologickejší a plný dobrodružstiev."

Počas jarného výpredaja získajú zákazníci, ktorí nakúpia v internetovom obchode EcoFlow, dvojnásobok EcoCreditov v rámci programu odmien EcoCredit Rewards. Tento program umožňuje zákazníkom EcoFlow získavať kredity EcoCredit za každý nákup, ktoré si môžu vymeniť za exkluzívne zľavy na budúce objednávky.

Okrem toho môžu zákazníci od 27. marca do 31. marca využiť špeciálnu ponuku v internetovom obchode Amazon. Každý deň počas tohto obdobia dostane prvých 10 zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup, uhlovú vodiacu lištu pre solárny panel EcoFlow Solar Angle Guide. Toto praktické príslušenstvo zabezpečuje, aby povrch solárneho panelu zostal v optimálnom 90° uhle voči slnečnému žiareniu, čím sa maximalizuje účinnosť zachytávania slnečnej energie a zvyšuje sa výkon panelu.

Jarný výpredaj ponúka široký sortiment výrobkov určených na rôzne využitie:

EcoFlow DELTA Pro – univerzálna a výkonná prenosná elektráreň pre záložné napájanie a dobrodružstvá v prírode. Prenosné solárne panely – využite silu slnka na nabíjanie zariadení a napájacích staníc na cestách. Solárny sledovač EcoFlow Solar Tracker – nový revolučný spôsob využívania energie slnka prostredníctvom automatického sledovania jeho polohy. Napájacie súpravy EcoFlow – komplexné riešenia napájania pre rôzne aplikácie vrátane karavanov a malých domov. EcoFlow Smart Home Panel (Inteligentný domáci panel) – Inteligentný systém riadenia energie v domácnosti na optimalizáciu spotreby energie a zníženie nákladov na energie.

Nepremeškajte príležitosť ušetriť na riešeniach udržateľnej energie EcoFlow počas jarného výpredaja a vychutnajte si krásu jari, zároveň prispejte k ochrane životného prostredia.

Viac informácií nájdete na lokalite EcoFlow, kde si môžete pozrieť ponuku jarného výpredaja.

O spoločnosti EcoFlow

EcoFlow je popredná spoločnosť v oblasti ekologických energetických riešení s víziou napájať nový svet. Od svojho založenia v roku 2017 sa spoločnosť EcoFlow snaží stať spoľahlivým a dôveryhodným energetickým spoločníkom pre jednotlivcov a rodiny na celom svete, ktorý poskytuje cenovo dostupnú a obnoviteľnú energiu pre domácnosti, vonkajšie zariadenia a mobilné priestory. V súčasnosti má spoločnosť EcoFlow prevádzkové centrály v USA, Nemecku a Japonsku, ktoré poskytujú energiu viac ako 2 miliónom používateľov na viac ako 100 trhoch po celom svete.

