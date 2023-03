Wiosenna wyprzedaż EcoFlow: Wspieranie zrównoważonego rozwoju za pomocą ekologicznych rozwiązań energetycznych

Zapraszamy do skorzystania z ograniczonych czasowo rabatów na produkty związane ze zrównoważonym rozwojem energetycznym

BERLIN, 28 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, firma zajmująca się rozwiązaniami w zakresie przenośnego zasilania i ekologicznej energii, z przyjemnością ogłasza Wiosenną wyprzedaż w Europie w dniach od 27 marca do 10 kwietnia. Klienci mogą skorzystać z rabatów na innowacyjne i zrównoważone produkty EcoFlow, w tym DELTA Pro, przenośne panele słoneczne, urządzenia do śledzenia ruchu słońca, zestawy zasilające i inteligentne panele domowe.

Tegoroczna kampania Wiosennej wyprzedaży, której temat brzmi „Uchwyć piękno wiosny z EcoFlow", ma na celu zachęcenie klientów do inwestowania w zrównoważone rozwiązania energetyczne, jednocześnie ciesząc się piękną porą roku. Wyprzedaż będzie dostępna zarówno w sklepie internetowym EcoFlow, jak i na Amazon.

„Z wielką radością wprowadzamy naszą Wiosenną wyprzedaż, ponieważ doskonale wpisuje się ona w misję EcoFlow, jaką jest zachęcanie do wdrażania ekologicznych produktów i stylu życia – powiedział Ryan Xing, dyrektor EcoFlow na Europę. - Oferując te niepowtarzalne rabaty, mamy nadzieję zainspirować ludzi do wyjścia na zewnątrz, korzystania z piękna tej pory roku i odkrycia potencjału zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Naszym celem jest wyposażenie osób w narzędzia umożliwiające im prowadzenie bardziej ekologicznego i pełnego przygód życia".

Podczas Wiosennej wyprzedaży klienci, którzy dokonają zakupu w sklepie internetowym EcoFlow, otrzymają podwójne punkty EcoCredits w ramach Programu Nagród EcoCredits. Program ten pozwala członkom EcoFlow zdobywać punkty przy każdym zakupie, które można wymienić na specjalne upusty przy kolejnych zamówieniach.

Ponadto w dniach od 27 do 31 marca klienci mogą skorzystać z oferty specjalnej w sklepie Amazon. Każdego dnia w tym okresie pierwszych 10 nabywców, którzy dokonają zakupu, otrzyma EcoFlow Solar Angle Guide. To poręczne akcesorium zapewnia, że powierzchnia panelu słonecznego pozostaje pod optymalnym kątem 90° do światła słonecznego, maksymalnie zwiększając efektywność gromadzenia energii słonecznej i wydajność panelu.

Wiosenna wyprzedaż obejmuje zróżnicowany asortyment produktów dostosowanych do różnych potrzeb:

EcoFlow DELTA Pro – wszechstronna i wydajna przenośna jednostka zasilająca do zasilania awaryjnego i wypraw w teren. Przenośne panele słoneczne – wykorzystanie mocy słońca do ładowania urządzeń i zasilania elektrostacji w podróży. Urządzenie do śledzenia słońca EcoFlow – innowacyjne rozwiązanie pozwalające na maksymalne wykorzystanie produkcji energii słonecznej poprzez automatyczne śledzenie słońca. Zestawy energetyczne EcoFlow – kompleksowe rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym dla przyczep kempingowych i niewielkich domów. Inteligentny panel domowy EcoFlow – inteligentny system zarządzania energią w domu pozwalający na optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów użytkowania.

Zapraszamy do oszczędzania dzięki rozwiązaniom EcoFlow w zakresie zrównoważonej energii podczas Wiosennej wyprzedaży i cieszenia się pięknem wiosny, jednocześnie wywierając pozytywny wpływ na środowisko.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EcoFlow, gdzie dostępne są oferty Wiosennej wyprzedaży.

EcoFlow

EcoFlow to czołowy producent ekologicznych rozwiązań energetycznych tworzonych z myślą o wyzwaniach współczesności. Od momentu założenia w 2017 roku EcoFlow dąży do osiągnięcia statusu niezawodnego i zaufanego partnera w dziedzinie energii dla osób indywidualnych i rodzin na całym świecie, zapewniając dostępne i odnawialne rozwiązania energetyczne w domu, na zewnątrz i o zastosowaniach mobilnych. Obecnie Ecoflow posiada centrale operacyjne w USA, Niemczech i Japonii, dostarczając produkty dla przeszło 2 mln użytkowników na ponad 100 rynkach całego świata.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2039762/image_5016319_22827826.jpg

SOURCE EcoFlow Technology Inc.