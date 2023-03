Top départ des ventes de printemps EcoFlow !

EcoFlow propose des discounts à durée limitée sur ses produits pour permettre aux consommateurs de s'équiper à prix réduits pour leurs activités de printemps

PARIS, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow , une société de solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, lance aujourd'hui ses ventes de printemps partout en Europe jusqu'au 10 avril. Les consommateurs peuvent bénéficier de remises allant jusqu'à 27% sur les produits innovants et durables EcoFlow, notamment la station DELTA Pro, les panneaux solaires portables, le Solar Tracker, les kits d'alimentation et le Smart Home Panel.

La campagne de soldes de printemps de cette année, intitulée "Embrace the Beauty of Spring with EcoFlow", vise à encourager les consommateurs à investir dans des solutions énergétiques durables tout en profitant de la belle saison. Les soldes seront effectives à la fois sur le site e-commerce d'EcoFlow et sur Amazon.

"Nous sommes ravis de lancer nos ventes de printemps car elles s'inscrivent parfaitement dans la mission d'EcoFlow qui est d'encourager le recours à des produits et de modes de vie respectueux de l'environnement", déclare Ryan Xing, Responsable Europe EcoFlow. "En proposant ces remises exclusives, nous espérons inciter les gens à profiter des grands espaces, à apprécier les plaisirs de la saison et à découvrir tout le potentiel des solutions énergétiques durables. Notre objectif est de donner aux individus les outils dont ils ont besoin pour vivre une vie plus responsable et intrépide."

A l'occasion de ces ventes, les clients qui effectuent un achat sur le site e-commerce EcoFlow gagneront le double d'EcoCredits dans le cadre du programme de récompenses du même nom. Ce programme permet aux membres d'EcoFlow de cumuler des EcoCredits à chaque achat qui peuvent être échangés contre des réductions exclusives lors de commandes futures.

Les vente de printemps incluent des réductions sur une gamme variée de produits conçus pour répondre à divers besoins :

La station EcoFlow DELTA Pro - Une centrale électrique portable polyvalente et puissante pour l'alimentation de secours et les activités en plein air.

- Une centrale électrique portable polyvalente et puissante pour l'alimentation de secours et les activités en plein air. Les panneaux solaires portables - Exploitez la puissance du soleil pour charger des appareils et des centrales électriques en déplacement.

- Exploitez la puissance du soleil pour charger des appareils et des centrales électriques en déplacement. Le tracker solaire EcoFlow - Une solution innovante pour maximiser la production d'énergie solaire en suivant automatiquement le soleil.

- pour maximiser la production d'énergie solaire en suivant automatiquement le soleil. Les kits d'alimentation EcoFlow - Des solutions d'alimentation complètes pour diverses applications, y compris les caravanes et les mobil-homes.

- Des solutions d'alimentation complètes pour diverses applications, y compris les caravanes et les mobil-homes. EcoFlow Smart Home Panel - Un système intelligent de gestion de l'énergie domestique pour optimiser l'utilisation de l'énergie et en réduire les coûts.

Pour plus d'informations sur ces ventes exceptionnelles, rendez-vous sur le site EcoFlow !

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques dont la vision est d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, la mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont les individus et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions d'énergie fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow a des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 44 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites Web d'EcoFlow : France : fr.ecoflow.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039762/image_5016319_22827826.jpg

SOURCE EcoFlow Technology Inc.