JDEnergy présente ses solutions de stockage d'énergie dans tous les scénarios à KEY Energy 2026

RIMINI, Italie, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy a fait ses débuts à KEY - The Energy Transition Expo 2026, qui s'est tenu au Centre d'exposition de Rimini en Italie le 4 mars, en présentant ses dernières innovations en matière de stockage d'énergie et en renforçant son engagement sur le marché européen en pleine croissance. JDEnergy a présenté une gamme de solutions de stockage intelligentes, adaptées à tous les scénarios et conçues pour répondre aux besoins évolutifs de la transition énergétique en Europe.

Lors de l'exposition, JDEnergy a présenté trois produits phares - eBlock-100C, eBlock-250 et eBlock-418A - couvrant des applications clés telles que le stockage d'énergie à l'échelle C&I et à l'échelle des services publics. Le portefeuille a suscité un vif intérêt de la part des acteurs de l'industrie à la recherche de solutions flexibles et fiables pour les systèmes électriques européens en pleine évolution.

L'eBlock-100C se distingue par sa conception intégrée solaire plus stockage. Il intègre l'énergie photovoltaïque, l'infrastructure de recharge des VE et le système de secours diesel en un seul système. Prenant en charge le fonctionnement en réseau et hors réseau, il offre de multiples modes EMS tels que l'optimisation de l'autoconsommation, la répartition économique et l'alimentation de secours, permettant des projets hybrides solaire-stockage-chargement qui réduisent les coûts d'électricité tout en garantissant un approvisionnement énergétique fiable.

Conçu pour les applications côté utilisateur, l'eBlock-250 prend en charge une expansion parallèle flexible côté AC et une commutation au niveau de la milliseconde entre les modes connecté au réseau et îloté, garantissant une alimentation ininterrompue pour les charges critiques dans des installations telles que les usines et les centres de données. Son installation simplifiée permet également de réduire les coûts de déploiement.

Quant à l'eBlock-418A , il vise les applications de stockage d'énergie à l'échelle du réseau. Équipé d'une plateforme de contrôle hétérogène avancée, le système peut coordonner des milliers d'unités avec un temps de réponse inférieur à 100 millisecondes. Avec un couplage côté AC et une profondeur de décharge pouvant atteindre 100 %, le système offre une grande flexibilité opérationnelle et un rendement de conversion AC supérieur à 90 %, ce qui améliore les valeurs économiques globales du projet.

L'exposition à KEY Energy 2026 a également mis en évidence la présence internationale croissante de JDEnergy. Elle a maintenant réalisé plus de 2 000 projets de stockage d'énergie dans le monde et a été reconnue par BloombergNEF comme un fabricant de stockage d'énergie de niveau 1 pendant plusieurs trimestres consécutifs.

Dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation, JDEnergy a rapidement étendu sa présence en Europe, aux Amériques et en Asie du Sud-Est. L'Europe est devenue un marché stratégique clé où JDEnergy a acquis de solides avantages concurrentiels.

JDEnergy a renforcé sa compétitivité régionale grâce à la certification de conformité au réseau italien et aux agréments de sécurité de l'UE, tout en renforçant ses capacités de service locales grâce à des équipes régionales, des partenariats logistiques et des programmes de formation technique pour les partenaires.

Avec sa première participation à l'exposition européenne de 2026, JDEnergy vise à renforcer sa présence dans la région et à soutenir la transition énergétique de l'Europe grâce à des solutions de stockage d'énergie intelligentes, efficaces et hautement sécurisées.

En savoir plus sur JDEnergy : www.jdenergy.com