JDEnergy stellt auf der KEY Energy 2026 Energiespeicherlösungen für alle Szenarien vor

RIMINI, Italien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- JDEnergy gab sein Debüt auf der KEY - The Energy Transition Expo 2026, die am 4. März im Rimini Expo Centre in Italien stattfand, präsentierte seine neuesten Energiespeicher-Innovationen und bekräftigte sein Engagement auf dem schnell wachsenden europäischen Markt. JDEnergy präsentierte eine Reihe von intelligenten Speicherlösungen für alle Szenarien, die auf die sich entwickelnden Anforderungen der europäischen Energiewende zugeschnitten sind.

Auf der Messe präsentierte JDEnergy die drei Vorzeigeprodukte eBlock-100C, eBlock-250 und eBlock-418A, die wichtige Anwendungen wie die Energiespeicherung für Industrie und Gewerbe abdecken. Das Portfolio stieß auf großes Interesse bei den Akteuren der Branche, die flexible und zuverlässige Lösungen für die sich entwickelnden europäischen Energiesysteme suchen.

Der eBlock-100C zeichnet sich durch sein integriertes Solar-plus-Speicher-Konzept aus. Es integriert Photovoltaik, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Diesel-Backup in einem einzigen System. Es unterstützt sowohl den netzgebundenen als auch den netzunabhängigen Betrieb und bietet mehrere EMS-Modi, wie z. B. Eigenverbrauchsoptimierung, wirtschaftliche Disposition und Notstromversorgung, und ermöglicht so hybride Solar-Speicher-Ladeprojekte, die die Stromkosten senken und gleichzeitig eine zuverlässige Energieversorgung gewährleisten.

Der eBlock-250 wurde für benutzerseitige Anwendungen entwickelt und unterstützt eine flexible AC-seitige Parallelerweiterung sowie eine Umschaltung im Millisekundenbereich zwischen Netz- und Inselbetrieb, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Lasten in Einrichtungen wie Fabriken und Rechenzentren zu gewährleisten. Die vereinfachte Installation trägt auch zur Senkung der Bereitstellungskosten bei.

Der eBlock-418A zielt auf Energiespeicheranwendungen im Netzbereich ab. Ausgestattet mit einer fortschrittlichen heterogenen Cluster-Steuerungsplattform kann das System Tausende von Einheiten mit einer Reaktionszeit von unter 100 Millisekunden koordinieren. Mit der AC-seitigen Kopplung und einer Entladetiefe von bis zu 100 % bietet das System eine hohe betriebliche Flexibilität und einen AC-Wandlungswirkungsgrad von über 90 %, was den wirtschaftlichen Gesamtwert des Projekts erhöht.

Die Präsentation auf der KEY Energy 2026 unterstrich auch die wachsende internationale Präsenz von JDEnergy. Inzwischen hat das Unternehmen weltweit mehr als 2.000 Energiespeicherprojekte ausgeliefert und wurde von BloombergNEF als Tier-1-Energiespeicherhersteller in mehreren aufeinanderfolgenden Quartalen ausgezeichnet.

Im Zuge seiner Internationalisierungsstrategie hat JDEnergy seine globale Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika und Südostasien rasch ausgebaut. Europa ist zu einem strategischen Schlüsselmarkt geworden, auf dem JDEnergy starke Wettbewerbsvorteile aufgebaut hat.

JDEnergy hat seine regionale Wettbewerbsfähigkeit durch die Zertifizierung der italienischen Netzkonformität und EU-Sicherheitszulassungen gestärkt und gleichzeitig seine lokalen Servicekapazitäten durch regionale Teams, Logistikpartnerschaften und technische Schulungsprogramme für Partner ausgebaut.

Mit seinem ersten europäischen Messeauftritt im Jahr 2026 möchte JDEnergy seine Präsenz in der Region weiter ausbauen und die Energiewende in Europa mit hochsicheren, effizienten und intelligenten Energiespeicherlösungen unterstützen.

Erfahren Sie mehr über JDEnergy: www.jdenergy.com