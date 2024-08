Jeszcze doskonalszy raj: Tortuga Bay Puntacana szczyci się mianem najlepszego luksusowego kurortu nadmorskiego w Republice Dominikańskiej

PUNTA CANA, Republika Dominikańska, 1 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Luxury Lifestyle Awards z dumą ogłasza, że obiektowi Tortuga Bay Puntacana Resort przyznano tytuł „Najlepszego luksusowego kurortu nadmorskiego" na Dominikanie za rok 2024. To prestiżowe wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla zaangażowania Tortuga Bay w zapewnianie gościom niezrównanych wrażeń dzięki wyjątkowej jakości udogodnieniom, spersonalizowanym usługom i światowej klasy designowi.

Położony w samym sercu Punta Cana obiekt Tortuga Bay Puntacana Resort nieustannie ugruntowuje swoją pozycję, stanowiąc uosobienie luksusowych podróży. Ta wyjątkowa oaza, która jako pierwsza na Dominikanie uzyskała ocenę AAA w rankingu Five Diamonds, utrzymała swój status jako miejsce oferujące najwyższy poziom usług dla wyrafinowanych i wymagających podróżnych, którzy poszukują prywatności, ekskluzywności i niestandardowych doświadczeń.

Goście Tortuga Bay otrzymują usługi VIP już po przybyciu na lotnisko Punta Cana, co zapewnia bezstresowy i luksusowy początek pobytu. Dzięki luksusowemu transportowi, poświęconemu ambasadorowi willi i dostępowi do najwyższej klasy udogodnień, w tym trzech kilometrów dziewiczych, białych, piaszczystych plaż, 45-dołkowego mistrzowskiego pola golfowego i obiektów spa w Puntacana Resort, Tortuga Bay stanowi obietnicę stylowych wakacji i najlepszych wrażeń na wyspie, sprawiając, że wypoczynek nabierze nowego znaczenia.

Blanca Alcantara, dyrektor generalny Tortuga Bay Puntacana Resort, wyraziła dumę z otrzymanego wyróżnienia: „Jesteśmy niesamowicie zaszczyceni, że zostaliśmy uznani przez Luxury Lifestyle Awards za najlepszy luksusowy kurort na Dominikanie. To wyróżnienie odzwierciedla dążenia naszego zespołu do doskonałości i zaangażowanie w zapewnienie gościom prawdziwie niezapomnianych wrażeń. Będziemy nadal utrzymywać najwyższe standardy luksusu i dostosowanej do potrzeb obsługi, jakiej oczekują nasi goście".

Charakterystyczne cechy Tortuga Bay wykraczają poza nienaganną obsługę. Ośrodek oferuje 13 prywatnych willi położonych przy plaży, zaprojektowanych przez legendarnego Oscara de la Rentę, które oferują gościom wyjątkowe połączenie elegancji i komfortu. Dodatkowo znajdujący się na miejscu butik kolumbijskiej projektantki Silvii Tcherassi wnosi do ośrodka odrobinę „latynoskiego stylu", oferując ekskluzywne elementy mody, które celebrują tętniące życiem kultury latynoskie.

Oferując osiem światowej klasy restauracji, Tortuga Bay Puntacana Resort gwarantuje niepowtarzalną kulinarną podróż. Goście mogą delektować się różnorodnymi daniami, fachowo przygotowanymi przez najlepszych szefów kuchni, które zaspokoją każdy gust i będą idealne na każdą okazję.

Luksusowi podróżnicy, entuzjaści golfa, miłośnicy obiektów spa i odnowy biologicznej oraz osoby ceniące piękno natury uznają Tortuga Bay Puntacana Resort za doskonały cel podróży. Zaangażowanie ośrodka w zapewnienie spersonalizowanych doświadczeń, luksusowego zakwaterowania i najwyższej klasy udogodnień sprawia, że jest on uosobieniem wysokiej klasy kurortu nadmorskiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Tortuga Bay Puntacana Resort i zarezerwować kolejny wyjątkowy wyjazd, należy wejść na stronę: https://www.tortugabayhotel.com/

Więcej informacji pod adresem: https://luxurylifestyleawards.com/awards