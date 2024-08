Zdokonalený raj: Tortuga Bay Puntacana žiari ako najlepší luxusný plážový rezort Dominikánskej republiky

PUNTA CANA, Dominikánska republika, 2. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Ocenenia Luxury Lifestyle Awards s hrdosťou oznamujú, že rezort Tortuga Bay Puntacana bol poctený titulom Najlepší luxusný plážový rezort roku 2024 v Dominikánskej republike. Toto prestížne ocenenie potvrdzuje snahu rezortu Tortuga Bay poskytovať hosťom jedinečný zážitok, ktorý sa vyznačuje prvotriednym vybavením, personalizovanými službami a dizajnom na svetovej úrovni.

Rezort Tortuga Bay Puntacana, ktorý sa nachádza v srdci mesta Punta Cana, sa dlhodobo profiluje ako vrchol luxusného cestovania. Tomuto nádhernému rezortu, ktorý ako prvý v Dominikánskej republike získal hodnotenie AAA Five Diamonds, sa neustále darí udržiavať postavenie prvotriednej destinácie pre náročných cestovateľov hľadajúcich súkromie, exkluzivitu a jedinečné zážitky na mieru.

Rezort Tortuga Bay víta svojich hostí VIP službami už pri prílete na letisko v Punta Cane, aby bol ich pobyt bezproblémový a luxusný od samého začiatku. Rezort Tortuga Bay ponúka luxusnú dopravu, osobného ambasádora pre vily a prístup k prvotriednym vymoženostiam, vrátane troch kilometrov nedotknutých pláží s bielym pieskom, 45-jamkového majstrovského golfového ihriska a kúpeľov The Spa at Puntacana Resort. To všetko je prísľubom štýlovej dovolenky a dokonalého ostrovného zážitku, ktorý dáva oddychu úplne nový rozmer.

Blanca Alcantara, generálna riaditeľka rezortu Tortuga Bay Puntacana, s hrdosťou reagovala na nedávne ocenenie rezortu: „Je pre nás veľkou cťou, že nás Luxury Lifestyle Awards vyhlásili za Najlepší luxusný plážový rezort v Dominikánskej republike. Tento úspech odráža odhodlanie nášho tímu v snahe o dokonalosť a úsilie poskytovať našim hosťom skutočne nezabudnuteľný zážitok. Aj naďalej budeme zachovávať najvyššie štandardy luxusu a personalizovaných služieb, aké naši hostia očakávajú."

Výnimočnosť rezortu Tortuga Bay siaha nad rámec jeho bezchybných služieb. Rezort sa môže pochváliť 13 súkromnými vilami priamo na pláži, z dielne legendárneho architekta Oscara de la Rentu, ktoré hosťom ponúkajú jedinečnú kombináciu elegancie a pohodlia. Miestny butik kolumbijskej dizajnérky Silvie Tcherassi navyše prináša do rezortu nádych „latinského štýlu" s exkluzívnymi módnymi kúskami, ktoré oslavujú energické latinské kultúry.

Vďaka ôsmim reštauráciám svetovej úrovne zaručuje rezort Tortuga Bay Puntacana kulinársky zážitok ako nikde inde. Hostia si môžu vychutnať pestrý výber gurmánskych kuchýň, ktoré majstrovsky pripravujú špičkoví šéfkuchári, aby vyhoveli každému vkusu a príležitosti.

Nároční cestovatelia, golfoví nadšenci, milovníci kúpeľov a wellness, ako aj turisti, ktorí oceňujú krásu prírody, nájdu v rezorte Tortuga Bay Puntacana dokonalú destináciu. Vďaka záväzku poskytovať personalizované zážitky, luxusné ubytovanie a špičkové vybavenie sa z rezortu stal vrchol medzi luxusnými plážovými rezortmi.

Viac informácií o rezorte Tortuga Bay Puntacana nájdete na stránke https://www.tortugabayhotel.com/, kde si môžete svoju ďalšiu dokonalú dovolenku aj rezervovať.

Viac informácií nájdete na stránke: https://luxurylifestyleawards.com/awards