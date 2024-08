Le paradis parfait : Tortuga Bay Puntacana s'impose comme le meilleur complexe balnéaire de luxe de la République dominicaine

PUNTA CANA, République dominicaine, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Luxury Lifestyle Awards annonce fièrement que Tortuga Bay Puntacana Resort a été honoré du titre de Best Luxury Beach Resort, 2024, en République dominicaine. Cette reconnaissance prestigieuse témoigne de l'engagement de Tortuga Bay à offrir à ses hôtes une expérience unique, marquée par des équipements d'élite, des services personnalisés et un design de classe mondiale.

Situé au cœur de Punta Cana, le Tortuga Bay Puntacana Resort s'est toujours imposé comme l'incarnation du voyage de luxe. Cette magnifique oasis, réputée pour être la première en République dominicaine à obtenir la classification AAA Five Diamonds, a maintenu son statut de destination de premier plan pour les voyageurs sophistiqués et exigeants à la recherche d'intimité, d'exclusivité et d'expériences sur mesure.

Les clients du Tortuga Bay bénéficient de services VIP à leur arrivée à l'aéroport de Punta Cana, ce qui leur permet de commencer leur séjour en douceur et dans le luxe. Avec un transport de luxe, un ambassadeur dédié à la villa et l'accès à des équipements de première classe, dont trois kilomètres de plages de sable blanc immaculé, un parcours de golf de championnat de 45 trous et le Spa at Puntacana Resort, Tortuga Bay promet des vacances élégantes et l'expérience ultime de l'île, alors que les loisirs prennent un nouveau sens.

Blanca Alcantara, directrice générale du Tortuga Bay Puntacana Resort, a exprimé sa fierté quant à la récente reconnaissance de l'établissement : "Nous sommes incroyablement honorés d'avoir été nommés meilleur hôtel de plage de luxe de la République dominicaine par les Luxury Lifestyle Awards. Cette réussite reflète le dévouement de notre équipe à l'excellence et notre engagement à offrir à nos hôtes une expérience vraiment inoubliable. Nous continuerons à respecter les normes les plus élevées en matière de luxe et de service personnalisé que nos clients sont en droit d'attendre".

Les caractéristiques du Tortuga Bay vont au-delà de son service impeccable. Le complexe dispose de 13 villas privées en bord de mer, conçues par le légendaire Oscar de la Renta, qui offrent aux clients un mélange unique d'élégance et de confort. En outre, la boutique de la créatrice colombienne Silvia Tcherassi apporte une touche de "flair latin" au complexe, en proposant des articles de mode exclusifs qui célèbrent les vibrantes cultures latines.

Avec huit restaurants de classe mondiale, le Tortuga Bay Puntacana Resort vous garantit un voyage culinaire sans pareil. Les hôtes peuvent se laisser tenter par une sélection variée de cuisines gastronomiques, élaborées avec expertise par des chefs de haut niveau, pour satisfaire tous les palais et toutes les occasions.

Les voyageurs de luxe, les amateurs de golf, les adeptes du spa et du bien-être et ceux qui apprécient la beauté de la nature trouveront dans le Tortuga Bay Puntacana Resort la destination idéale. L'engagement de la station à offrir des expériences personnalisées, un hébergement luxueux et des équipements de premier ordre en fait l'exemple même d'une station balnéaire haut de gamme.

Pour plus d'informations sur le Tortuga Bay Puntacana Resort et pour réserver votre prochaine escapade, visitez le site https://www.tortugabayhotel.com/.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://luxurylifestyleawards.com/awards