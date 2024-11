Joe Depa est nommé Global Chief Innovation Officer d'EY pour diriger la stratégie d'innovation mondiale de l'entreprise

Depa dirigera la découverte et le déploiement de technologies émergentes pour aider à relever les défis commerciaux et à façonner l'avenir en toute confiance

Il apporte une expérience approfondie dans l'identification de nouveaux moyens de contribuer concrètement à la transformation des entreprises par le biais d'un état d'esprit axé sur l'innovation et d'un changement de culture

LONDRES, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'organisation EY annonce aujourd'hui la nomination de Joe Depa en tant que nouveau Global Chief Innovation Officer d'EY, avec effet immédiat. À ce titre, il sera le fer de lance de l'innovation appliquée afin d'améliorer la prestation de services et d'aider les équipes d'EY à relever et à résoudre les défis commerciaux.

Depa rejoint l'organisation EY à un moment charnière, alors qu'une série de technologies émergentes remodèlent les entreprises et les industries, créant une multitude de nouveaux défis et d'opportunités. Pour suivre le rythme, l'organisation EY continue de réaliser des investissements importants dans des domaines tels que l'IA, l'informatique quantique et la blockchain, et a récemment créé le conseil consultatif mondial sur l'IA EY.ai.

Dans ses nouvelles fonctions, Depa dirigera la stratégie d'innovation mondiale de l'organisation. Il s'agira notamment de superviser les efforts visant à mettre en œuvre les technologies émergentes pour des applications commerciales tangibles, à la fois en interne et dans le cadre des travaux des cabinets membres d'EY avec les clients.

Raj Sharma, managing partner mondial d'EY pour la croissance et l'innovation, explique :

« En ces temps de disruption constante, la réussite exige une approche prospective et la volonté de prendre des décisions audacieuses, qui sont au cœur d'un état d'esprit novateur. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'expérience et les connaissances approfondies de Joe en matière d'IA et de données pour diriger notre approche stratégique de l'innovation afin que les équipes d'EY puissent aider les clients à façonner leur avenir avec plus de confiance. »

Au cours de la dernière décennie, Depa a travaillé en étroite collaboration avec des dirigeants et des conseils d'administration pour mettre sur le marché des produits et des services innovants, améliorer l'expérience des clients et des employés, et contribuer à accroître l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie. Plus récemment, il a occupé le poste inaugural de Chief Data and AI Officer au sein d'une université et d'une organisation de soins de santé de premier plan. À l'université, il a contribué à promouvoir la culture de l'IA, à lancer un programme de gouvernance responsable de l'IA et à mettre en place une base de données sécurisée. Auparavant, il a occupé les postes de Senior Managing Director et de Global Lead for Data and AI au sein d'une société multinationale de services professionnels, où il a dirigé une équipe de stratèges en IA et d'ingénieurs en données dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de nouveaux produits et services.

Joe Depa, Global Chief Innovation Officer chez EY, déclare :

« Je suis très enthousiaste à l'idée d'intégrer une organisation qui s'engage à fond dans le potentiel de transformation des technologies émergentes. Je me réjouis à la perspective de travailler avec les équipes et les clients d'EY pour les aider à se donner les moyens d'appliquer l'innovation de manière audacieuse et nouvelle, ce qui contribuera à créer de la valeur pour les clients grâce aux données, à l'IA et aux technologies émergentes, afin de rendre le monde meilleur ».

Leader d'opinion dans le domaine de l'IA, Depa a été reconnu au « Top 50 Global Leaders » par le World Summit AI et a reçu, entre autres, le prix « World Changing Idea » décerné par Fast Company.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ey.com.

À propos d'EY

EY construit un monde du travail meilleur en créant une nouvelle valeur pour les clients, les personnes, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés de capitaux.

Grâce aux données, à l'IA et aux technologies avancées, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et à élaborer des réponses aux problèmes les plus urgents d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY travaillent sur une gamme complète de services dans les domaines de l'assurance, du conseil, de la fiscalité, de la stratégie et des transactions. Les équipes d'EY fournissent des services dans plus de 150 pays et territoires grâce à leur connaissance du secteur, à un réseau pluridisciplinaire connecté au niveau mondial et à divers partenaires de l'écosystème.

Tout est réuni pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale et peut désigner un ou plusieurs cabinets membres d'Ernst & Young Global Limited, chacun d'eux étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une société britannique à responsabilité limitée, ne fournit pas de services aux clients. Des informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel et une description des droits dont disposent les individus en vertu de la législation sur la protection des données sont disponibles sur le site ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la législation locale l'interdit. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez consulter le site ey.com.

Ce communiqué de presse a été publié par EYGM Limited, un membre de l'organisation mondiale EY qui ne fournit pas non plus de services aux clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2567765/EY_Joe_Depa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/381362/EY_Logo.jpg