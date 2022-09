JOHNNIE WALKER ANUNCIA QUINTO LANÇAMENTO NA SÉRIE JOHNNIE WALKER BLUE LABEL GHOST AND RARE COM DROP DE NFTS EXCLUSIVOS

O novo Scotch homenageia a famosa destilaria Port Dundas de Glasgow, inaugurada com o lançamento de 75 garrafas de edição limitada do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare, disponíveis em BlockBar.com

NOVA YORK, 2º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Johnnie Walker, o uísque escocês número um do mundo1, tem o prazer de oferecer aos amantes do uísque a oportunidade de possuir uma edição extremamente limitada do Master Set do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Dundas. Para oferecer o Master Set a colecionadores do mundo todo, a Johnnie Walker é parceira da BlockBar.com (o primeiro marketplace de vendas diretas de NFTs do mundo para vinhos e destilados de luxo) e da Vayner3 (a consultoria Web3 sob a bandeira da VaynerX, fundada pelo empreendedor serial Gary Vaynerchuk).

A série Johnnie Walker Ghost and Rare de edições limitadas é elaborada por meio da utilização de uísques "fantasmas" insubstituíveis e outras expressões incrivelmente raras das incomparáveis reservas da Johnnie Walker usadas para criar o premiado Johnnie Walker Blue Label. Esse último lançamento explora o caráter dos uísques excepcionais e raros de uma das destilarias de uísque de grãos mais famosas do mundo, a destilaria "fantasma" Port Dundas de Glasgow.

Essa destilaria de renome, situada às margens do Canal Forth and Clyde, envia seu uísque diferenciado de Glasgow para portos do mundo todo há quase 200 anos. Construída em 1811, Port Dundas tornou-se uma potência da produção de uísques, conhecida por suas características diferenciadas de grãos doces e delicados, antes de ser fechada em 2010.

Em comemoração à quinta edição e ao primeiro lançamento do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare da master blender Emma Walker, os colecionadores podem garantir um dos 75 Master Sets do Ghost and Rare Port Dundas disponíveis exclusivamente no site BlockBar.com. Os Master Sets contêm uma garrafa física de um litro com assinatura de Emma Walker; a garrafa NFT (versão digital da garrafa); uma peça de arte digital única da premiada artista e fotógrafa de IA generativa Ivona Tau; e acesso a uma exclusiva experiência de narrativa virtual com Emma Walker e Ivona Tau, em que elas compartilharão sua inspiração por trás de suas respectivas obras-primas. As pessoas que queimarem seus NFTs terão acesso prioritário ao próximo drop da Diageo na BlockBar.com.

A arte em NFT de Ivona nesse Master Set tem sua inspiração no elemento vital e na força da natureza, a água, e se baseia em seu projeto "Under the Waves". Seu processo consistiu em vários estágios de IA para criar 75 NFTs únicos, que capturam a justaposição entre o fluxo constante de água e a água aprisionada em cada garrafa de Ghost and Rare Port Dundas. Cada um dos 75 NFTs será diferente, tornando-os tão raros quanto o próprio uísque.

Ivona Tau disse: "É incrível ver marcas globais como a Johnnie Walker investindo em criadores digitais para oferecer visibilidade a nosso trabalho. Tenho orgulho de ter tido a oportunidade de colaborar com a Johnnie Walker e compartilhar minha visão artística desse lançamento de uísque de edição limitada com as comunidades na Web3."

Os exclusivos Master Sets do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare são uma celebração do legado da Port Dundas, da incrível habilidade artesanal da master blender Emma Walker da Johnnie Walker e da revolução cultural da Web3.

A equipe de especialistas na fabricação de uísques da Johnnie Walker, comandada pela master blender Emma Walker Johnnie Walker, escolheu a dedo as expressões mais distintas dos uísques em maturação da Port Dundas para essa nova edição limitada. Walker escolheu um pequeno número de uísques distintos e envelhecidos das reservas da Johnnie Walker, todos envelhecidos em dois tipos diferentes de madeira para acrescentar profundidade e camadas à mistura. O Ghost and Rare Port Dundas apresenta um toque de notas cremosas de baunilha dos uísques envelhecidos em barris usados de carvalho americanos e especiarias amadeiradas sutis do scotch envelhecido em barris novos de carvalho norte-americanos altamente carbonizados.

"A Port Dundas foi, em sua época, uma das melhores destilarias de uísque de grãos do mundo, e as raras expressões que escolhemos de nossas reservas são algumas das mais distintas já produzidas. Seu envelhecimento lento permite que as características doces e delicadas do grão desabrochem", disse Emma. "Esses uísques raros destacam o caráter da destilaria Port Dundas, mostrando perfeitamente a maravilhosa profundidade de sabor que esse uísque de grãos oferece ao Johnnie Walker Blue Label. Seu caráter incrível nos inspirou a criar algo verdadeiramente extraordinário, que faz uma homenagem adequada aos fabricantes de uísque desta destilaria de Glasgow."

Para complementar o toque perfumado das especiarias amadeiradas do Port Dundas, Emma e sua equipe escolheram a dedo dois outros uísques "fantasmas" das destilarias de Cambus e Brora[2] antes de combiná-los com outros uísques muito raros de cinco destilarias icônicas. As notas amadeiradas cremosas do Port Dundas envolvem a baunilha e a defumação suave dos uísques "fantasmas" da Cambus e os toques originais da Brora. Outros uísques muito raros de Cameronbridge e Glenkinchie revelam notas de maçãs picantes, juntamente com o Clynelish, o Dailuaine e o Auchroisk, trazendo aromas de pêssegos e frutas silvestres.

Essa oportunidade exclusiva de NFTs acompanha as campanhas bem-sucedidas na Web3 para o lançamento da colaboração entre o Johnnie Walker Masters of Flavour 48 anos e o Johnnie Walker VeeFriends Gift Goat, no início deste ano.

Em comemoração às conquistas pioneiras de Emma Walker e Ivona Tau, a Johnnie Walker está gerando mais oportunidades para as mulheres atingirem seus objetivos com um subsídio de negócios dedicado por meio da IFundWomen , o marketplace de financiamentos para empresas de propriedade de mulheres. A IFundWomen é uma parceira contínua na iniciativa "First Strides" da Johnnie Walker, que tem como objetivo celebrar e capacitar pessoas e empresas que promovem a cultura.

"Para nosso segundo lançamento de NFTs, optamos por criar o Master Set do Ghost and Rare Port Dundas porque ele nos permite inserir o consumidor no mundo Johnnie Walker, além da degustação do uísque, e explorar nossas reservas icônicas e raras", disse Sophie Kelly, vice-presidente sênior de uísques da DIAGEO North America. "Como líder em inovação de uísques e defensora do progresso coletivo, a Johnnie Walker continuará a promover relacionamentos significativos com os consumidores, apoiando os profissionais de criação e líderes comunitários na Web3. Fique ligado para conhecer mais colaborações interessantes que estão por vir."

"A BlockBar oferece acesso exclusivo a alguns dos líquidos mais raros do mundo, e temos orgulho de fazer parceria com uma das marcas de uísque mais icônicas para o lançamento de seu Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Dundas", disse Dov Falic, cofundador e CEO da BlockBar. "Uma de nossas missões na BlockBar é apoiar as mulheres dos setores de vinhos, destilados e Web3, portanto, também estamos muito satisfeitos em apoiar a IFundWomen por meio dessa colaboração."

"Estamos muito felizes com a parceria com a Johnnie Walker e com o portfólio mais amplo da Diageo, à medida que a empresa continua sua jornada na Web3, empenhada em capacitar os profissionais de criação e criar experiências comunitárias exclusivas que falam sobre seu patrimônio, habilidade artesanal e autenticidade", disse Avery Akkineni, presidente da Vayner3. "O mais recente lançamento colaborativo do Johnnie Walker Ghost and Rare x Ivona Tau na Blockbar.com será uma oportunidade de oferecer experiências novas e interessantes tanto para colecionadores de destilados quanto para a comunidade da Web3."

Os 75 Master Sets da edição limitada do Ghost and Rare Port Dundas serão lançados na BlockBar.com às 10h ET na sexta-feira, 9 de setembro. O NFT, com preço de USD 775 (aproximadamente 0,51 ETH) poderá ser adquirido na BlockBar.com com ETH ou cartão de crédito. Às 10h, os primeiros usuários a reservarem a garrafa terão dez minutos para finalizar a compra. Os usuários que finalizarem a compra com sucesso receberão um NFT (versão digital) representando uma prova de autenticidade e propriedade da garrafa física, que ficará armazenada na BlockBar até que o proprietário da garrafa esteja pronto para "queimar" o NFT e resgatá-la. Os proprietários das garrafas poderão presentear ou revender esse NFT no marketplace BlockBar.com.

Notas aos editores:

Sobre o Johnnie Walker Blue Label

O Johnnie Walker Blue Label é um uísque escocês extraordinário, elaborado por nossa pequena equipe de blenders especialistas, que dedicaram suas vidas à busca da excelência. Comandados pela master blender Emma Walker, eles escolhem a dedo os uísques mais raros dos quatro cantos da Escócia, inclusive alguns uísques insubstituíveis de destilarias fechadas há muito tempo.

Apenas um em cada dez mil barris de nossas reservas incomparáveis de mais de dez milhões de uísques escoceses em maturação tem a riqueza e a personalidade necessários para produzir de forma elaborada o Johnnie Walker Blue Label. Dentro de cada garrafa de Johnnie Walker Blue Label encontra-se um uísque escocês aveludado, suave e vibrante com camadas de frutas, especiarias e defumação.

Sobre a Johnnie Walker

A Johnnie Walker é a marca de uísque escocês número um do mundo, apreciada por pessoas em mais de 180 países. Desde a época de seu fundador, John Walker, as pessoas que fazem o blend de seus uísques buscam sabor e qualidade acima de tudo.

Seis gerações de master blenders qualificados foram pioneiros e criaram novos sabores ousados que transformaram um pequeno negócio escocês de supermercados, fundado em 1820, em uma empresa internacional de uísques que vende blends estilosos, autênticos e icônicos.

A linha atual de uísques premiados inclui o Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Johnnie Walker High Rye Blended Scotch Whisky, Gold Label Reserve, Aged 18 Years e Blue Label. Juntos, eles representam mais de 19 milhões de caixas vendidas anualmente (IWSR, 2019), o que torna a Johnnie Walker a marca de uísque escocês mais popular do mundo.

Sobre a Diageo North America

A Diageo é líder global em bebidas alcoólicas com uma coleção excepcional de marcas como os uísques Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit e Buchanan's; as vodcas Smirnoff, Cîroc e Ketel One; as tequilas Casamigos, DeLeon e Don Julio; Capitain Morgan, Baileys, Tanqueray e Guinness.

A Diageo está listada na Bolsa de Valores de Nova York ( NYSE: DEO) e na Bolsa de Valores de Londres (LSE: DGE), e seus produtos são vendidos em mais de 180 países.

Para mais informações sobre a Diageo, nossos funcionários, nossas marcas e desempenho, acesse www.diageo.com. Acesse o recurso global de beber com responsabilidade da Diageo, www.DRINKiQ.com, para obter informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas. Siga a Diageo no Twitter e Instagram para obter notícias e informações sobre a Diageo North America: @Diageo_NA.

Sobre a BlockBar

www.BlockBar.com Fundada em outubro de 2021, a BlockBar vende NFTs diretamente de marcas de vinhos e destilados de luxo. Cada NFT corresponde a uma garrafa física real, exclusiva da BlockBar, disponível para compra com ETH, cartão de crédito ou transferência bancária. Os proprietários podem revender, coletar, presentear ou a qualquer momento "queimar" seus NFTs em troca da garrafa física, que será enviada da instalação segura da BlockBar em Singapura, que conta com segurança 24 horas por dia, sete dias por semana, sensores de movimento e controle de temperatura. A BlockBar só faz parcerias diretamente com os proprietários de marcas, incluindo LVMH, Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, Sazerac, William Grant & Sons e muitas outras, e não recebe coleções de terceiros ou de colecionadores. A BlockBar está democratizando o acesso a vinhos e destilados de luxo, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, participe, enquanto oferece aos proprietários de garrafas armazenamento, seguro e um mercado para revender suas garrafas compradas na plataforma da BlockBar. Os contratos inteligentes exclusivos da BlockBar verificam a autenticidade rastreando toda transação diretamente de volta à marca parceira, e sua parceria com empresas de segurança cibernética e de criptomoedas de primeira linha garante que as transações sejam totalmente protegidas e transparentes.

Sobre a Vayner3

A Vayner3 é uma consultoria de propriedade da VaynerX, exclusivamente dedicada a orientar as principais empresas e detentores de propriedade intelectual do mundo em relação à próxima iteração do comportamento do consumidor e ajudando-os a percorrer o mundo inovador e em constante evolução da Web3. Para mais informações, acesse: www.vayner3.com.

2 Embora uma nova e moderna destilaria tenha sido aberta recentemente no local da antiga destilaria Brora e tenha recebido o mesmo nome, os uísques que produzirá, quando o fizer, serão muito diferentes daqueles elaborados décadas atrás na Destilaria Brora original, que fechou suas portas em 1983.

