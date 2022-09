JOHNNIE WALKER KÜNDIGT FÜNFTE VERÖFFENTLICHUNG DER JOHNNIE WALKER BLUE LABEL GHOST AND RARE-SERIE MIT EXKLUSIVEM NFT-DROP AN

Der neue Scotch feiert die berühmte Glasgower Destillerie Port Dundas mit der Veröffentlichung von 75 limitierten Johnnie Walker Blue Label Ghost und Rare, die auf BlockBar.com erhältlich sind

NEW YORK, 5. September 2022 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker , Johnnie Walker, die weltweite Nummer eins unter den Scotch Whiskys1, freut sich, Whisky-Liebhabern die Möglichkeit zu bieten, ein extrem limitiertes Johnnie Walker Blue Label Ghost und Rare Port Dundas Master Set zu besitzen. Um das Master Set allen Sammlern weltweit zugänglich zu machen, arbeitet Johnnie Walker mit BlockBar.com (dem weltweit ersten NFT-Marktplatz für Luxusweine und -spirituosen, der direkt an den Verbraucher geht) und Vayner3 (dem Web3-Beratungsunternehmen unter dem Dach von VaynerX, das vom Serienunternehmer Gary Vaynerchuk gegründet wurde) zusammen.

Für die limitierte Auflage der Johnnie Walker Ghost and Rare-Serie werden unersetzliche „Geister"-Whiskys und andere äußerst seltene Exemplare aus den einmaligen Johnnie Walker-Reserven verwendet, die zur Herstellung des preisgekrönten Johnnie Walker Blue Label dienen. Diese neueste Edition erforscht den Charakter außergewöhnlicher und seltener Whiskys aus einer der berühmtesten Grain-Whisky-Destillerien der Welt, der Glasgower „Geister"-Destillerie von Port Dundas.

Diese renommierte Brennerei am Ufer des Forth and Clyde Canal verschifft seit fast 200 Jahren ihren unverwechselbaren Scotch von Glasgow aus in alle Häfen der Welt. Port Dundas wurde 1811 erbaut und entwickelte sich bis zu seiner Schließung im Jahr 2010 zu einem bedeutenden Whisky-Mischbetrieb, der für seinen unverwechselbaren süßen und delikaten Getreidecharakter bekannt war.

Zur Feier der fünften Ausgabe und der ersten Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare-Edition von Master Blender Emma Walker können sich Sammler eines von 75 limitierten „Ghost and Rare Port Dundas Master Sets" sichern, die exklusiv auf BlockBar.com erhältlich sind. Die Master Sets enthalten eine physische 1-Liter-Flasche mit Signatur von Emma Walker, die NFT-Flasche (digitale Version der Flasche), ein einzigartiges digitales Kunstwerk der preisgekrönten Generative-AI-Künstlerin und Fotografin Ivona Tau, sowie Zugang zu einem exklusiven virtuellen Storytelling-Erlebnis mit Emma Walker und Ivona Tau, in der sie die Inspiration für ihre jeweiligen Meisterwerke vorstellen. Diejenigen, die ihre NFT „verbrennen", haben bevorzugten Zugriff auf den nächsten Diageo-Drop auf BlockBar.com.

Ivonas NFT-Kunst in diesem Master-Set ist inspiriert von dem lebenswichtigen Element und der Kraft der Natur, dem Wasser, und baut auf ihrem Projekt „Under the Waves" auf. Ihr Prozess bestand aus mehreren Stufen der künstlichen Intelligenz, wodurch 75 einzigartige NFTs entstanden, die die Gegenüberstellung zwischen dem konstanten Fluss des Wassers und dem gebändigten Wasser in jeder Flasche Ghost and Rare Port Dundas einfangen. Jedes der 75 NFTs ist anders und damit so selten wie der Whisky selbst.

Ivona Tau betont: „Es ist großartig zu sehen, dass internationale Marken wie Johnnie Walker in digital Kreativschaffende investieren, um unsere Arbeit sichtbar zu machen. Ich bin stolz darauf, die Gelegenheit gehabt zu haben, mit Johnnie Walker zusammenzuarbeiten und meine künstlerische Vision dieser limitierten Whisky-Veröffentlichung mit den Communities in Web3 zu teilen."

Die exklusiven Johnnie Walker Blue Label Ghost und Rare Master Sets sind eine Hommage an das Erbe von Port Dundas, an die unglaubliche Handwerkskunst von Johnnie Walker Master Blender Emma Walker und an die kulturelle Revolution des Web3.

Das Johnnie Walker Team von Whisky-Experten unter der Leitung von Johnnie Walker Master Blender Emma Walker hat für diese neue limitierte Edition die markantesten Ausdrücke von reifendem Whisky aus Port Dundas ausgewählt. Walker wählte eine kleine Anzahl markanter, gereifter Whiskys aus den Johnnie-Walker-Reserven aus, die alle in zwei verschiedenen Holzarten gereift sind, um der Mischung Tiefe und Vielschichtigkeit zu verleihen. Der Ghost and Rare Port Dundas zeichnet sich durch einen Hauch von cremigen Vanillenoten aus, die von Whiskys stammen, die in Fässern aus amerikanischer Eiche mit zweiter Füllung gereift sind, und durch eine subtile Holzwürze von Scotch, der in stark gerösteten Fässern aus amerikanischer Eiche der ersten Füllung gereift ist.

„Port Dundas war zu ihrer Zeit eine der besten Grain-Whisky-Destillerien der Welt, und die seltenen Abfüllungen, die wir aus unseren Reserven ausgewählt haben, gehören zu den unverwechselbarsten, die sie je hervorgebracht hat. Ihre langsame Reifung lässt den süßen und delikaten Grain-Charakter aufblühen", so Emma Walker. „Diese seltenen Whiskys unterstreichen den Destillerie-Charakter von Port Dundas und zeigen perfekt die wunderbare Geschmackstiefe, die dieser Grain Whisky dem Johnnie Walker Blue Label verleiht. Sein unglaublicher Charakter hat uns dazu inspiriert, etwas wirklich Außergewöhnliches zu kreieren, das den Whiskyherstellern dieser geschichtsträchtigen Brennerei in Glasgow gebührend Ehre erweist."

Zur Ergänzung des duftenden, holzigen Charakters von Port Dundas wählten Emma und ihr Team von Hand zwei weitere „Ghost"-Whiskys aus den Brennereien Cambus und Brora[2] aus, bevor sie diese mit anderen sehr seltenen Scotchs aus fünf legendären Brennereien kombinierten. Die cremigen Holznoten von Port Dundas umhüllen die Vanille und die sanfte Rauchnote der „Geister"-Whiskys von Cambus und der Originalbestände von Brora. Andere sehr seltene Whiskys von Cameronbridge und Glenkinchie offenbaren Noten von Gewürzäpfeln, während Clynelish, Dailuaine und Auchroisk Aromen von Pfirsichen und Beeren verbreiten.

Diese exklusive Gelegenheit für NFT folgt auf die erfolgreichen Web3-Kampagnen für die Einführung von Johnnie Walker Masters of Flavour 48-Year-Old und die Johnnie Walker VeeFriends Gift Goat-Kooperation Anfang dieses Jahres.

Um die Pionierleistungen von Emma Walker und Ivona Tau zu würdigen, fördert Johnnie Walker Frauen bei der Verwirklichung ihrer Ziele mit einem speziellen Unternehmenszuschuss über IFundWomen – den führenden Marktplatz für die Finanzierung von Unternehmen in Frauenhand. IFundWomen ist ein ständiger Partner der Johnnie-Walker-Initiative „First Strides", die darauf abzielt, Menschen und Organisationen, die die Kultur voranbringen, zu feiern und zu unterstützen.

„Für unsere zweite NFT-Veröffentlichung haben wir uns für das Ghost and Rare Port Dundas Master Set entschieden, weil es uns die Möglichkeit gibt, den Verbraucher über die Verkostung von Whisky hinaus in die Welt von Johnnie Walker zu entführen und unsere kultigen, seltenen Reserven zu erkunden", so Sophie Kelly, Senior Vice President of Whiskies bei DIAGEO North America. „Als führendes Unternehmen im Bereich der Whisky-Innovation und als Verfechter des kollektiven Fortschritts wird Johnnie Walker auch weiterhin sinnvolle Beziehungen zu den Verbrauchern pflegen, indem es sich für die Kreativen und Community-Leader im Web3 einsetzt. Halten Sie sich auf dem Laufenden über weitere spannende Kooperationen."

„BlockBar ermöglicht den exklusiven Zugang zu einigen der seltensten Spirituosen der Welt, und wir sind stolz darauf, mit einer der kultigsten Whiskymarken bei der Einführung von Johnnie Walker Blue Label Ghost und Rare Port Dundas zusammenzuarbeiten", erklärt Dov Falic, Mitbegründer und CEO von BlockBar. „Eine unserer Missionen bei BlockBar ist es, Frauen in den Bereichen Wein, Spirituosen und web3 zu unterstützen, daher freuen wir uns auch, IFundWomen durch diese Zusammenarbeit zu unterstützen."

„Wir freuen uns sehr, mit Johnnie Walker und dem gesamten Diageo-Portfolio zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen setzt seine Entwicklung im Web3 fort und konzentriert sich dabei auf die Förderung von Kreativen und den Aufbau exklusiver Community-Erlebnisse, die das Erbe, die Handwerkskunst und die Authentizität des Unternehmens zum Ausdruck bringen", so Avery Akkineni, Präsidentin von Vayner3. „Die jüngste Zusammenarbeit von Johnnie Walker Ghost und Rare mit Ivona Tau auf Blockbar.com wird eine Gelegenheit sein, neue und aufregende Erfahrungen sowohl für Spirituosensammler als auch für die Web3-Community zu bieten."

Die 75 limitierten Ghost und Rare Port Dundas Master Sets werden am Freitag, den 9. September um 10 Uhr ET auf BlockBar.com veröffentlicht. Das NFT zum Preis von 775 USD (ca. 0,51 ETH) kann bei BlockBar.com mit ETH oder Kreditkarte erworben werden. Um 10 Uhr haben die ersten Nutzer, die die Flasche reservieren, 10 Minuten Zeit zum Bezahlen. War dies erfolgreich, erhalten die Benutzer ein NFT (digitale Version), das einen Echtheits- und Eigentumsnachweis für die physische Flasche darstellt, die bei BlockBar gespeichert wird, bis der Flaschenbesitzer bereit ist, das NFT „zu verbrennen" und einzulösen. Flaschenbesitzer können dieses NFT auf dem BlockBar.com-Marktplatz verschenken oder verkaufen.

