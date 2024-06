Jolywood na Intersolar 2024: Európska premiéra n-typu plne temperovaného riešenia na jednorazové zapuzdrenie

MNÍCHOV, 27. júna 2024 /PRNewswire/ -- Konferencia Intersolar Europe 2024, ktorá sa konala súčasne s majstrovstvami sveta vo futbale, upriamila pozornosť na Nemecko, krajinu známu svojou technologickou dokonalosťou a spoľahlivosťou. Spoločnosť Jolywood, líder v oblasti fotovoltaiky, predstavila na tomto prestížnom podujatí svoje inovatívne a spoľahlivé riešenia.

image

Spoločnosť Jolywood po prvýkrát v Európe predstavila svoje n-typové plne temperované riešenie One-stop Encapsulation Solution. Toto riešenie, ktoré je známe svojou „trojitou nízkou a štvoritou odolnosťou" – nízky teplotný koeficient, nízka prevádzková teplota, nízka teplota horúceho bodu, odolnosť voči hurikánom, snehovej búrke, krupobitiu a prasknutiu – prináša úsporu nákladov a 1,63 % nárast výroby energie, čím zabezpečuje bezpečnosť a stabilitu v zložitých prostrediach. Modul HT132N, ktorý bol vyvinutý s týmto riešením zapuzdrenia, získal významnú pozornosť pre svoju vysokú účinnosť a mimoriadnu spoľahlivosť.

Spoločnosť Jolywood si vďaka svojmu inovatívnemu duchu a snahe o dokonalosť vyslúžila viacero certifikátov od autoritatívnych inštitúcií. Spoločnosť Jolywood bola v hodnotení spoľahlivosti fotovoltaických modulov spoločnosti PVEL už tretíkrát po sebe ocenená ako najlepší výrobca. Spoločnosť TÜV SÜD udelila spoločnosti Jolywood ako prvá na svete „First IEC Certification of new standard for n-TOPCon Bifacial PV modules with Transparent Backsheet" (Prvú IEC certifikáciu nového štandardu pre dvojvrstvové fotovoltaické moduly n-TOPCon s priehľadnou zadnou vrstvou) za modul Windproof. Okrem toho spoločnosť TÜV NORD udelila spoločnosti Jolywood certifikát „Certification of n-TOPCon Single Glass Bifacial PV Module Enhanced Reliability" (Certifikácia zvýšenej spoľahlivosti FV modulu n-TOPCon s jedným sklom), čím ďalej upevnila svoju pozíciu lídra vo fotovoltaickom priemysle.

Na tejto výstave spoločnosť Jolywood predstavila rôzne moduly: HD132N pre projekty vo verejnom sektore a niekoľko modelov zo série NIWA pre distribuované projekty vrátane HD120N Black, HT120N Black, HD108N Black a HT108N Pro. Tieto moduly sú navrhnuté tak, aby optimalizovali využitie svetla na efektívnu výrobu energie a zároveň boli v súlade s európskymi estetickými preferenciami.

Pomocné fotovoltaické materiály spoločnosti Jolywood, ako napríklad zadná fólia FFC, zadná fólia z priehľadnej sieťoviny a zapuzdrovacie materiály ako EVA, EPE a POE, sa aj tentoraz tešia širokému uznaniu. Chrbtová fólia FFC, známa svojou hospodárnosťou a spoľahlivosťou, preukázala svoju hodnotu počas viac ako 15 rokov používania vo vonkajšom prostredí. Transparentná sieťová zadná doska, ktorá bola predstavená v roku 2018, je obzvlášť účinná pri bifaciálnych moduloch typu n TOPCon a poskytuje nové riešenia na výrobu fotovoltaickej energie.

Spoločnosť Jolywood ako svetový priekopník v technológii článkov typu n priniesla spoločnosti Intersolar niekoľko monokryštalických článkov s vysokou účinnosťou, vrátane štvorcových článkov 210*210-18BB; obdĺžnikových článkov 182,2*187,5-16BB, 182,2*183,75-16BB a 182*210-16BB. Vďaka diferencovanej technológii PVD a vlastnému vývoju výrobných zariadení ponúkajú články typu n spoločnosti Jolywood zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu, spoľahlivosť vo vlhkých podmienkach a elegantný celočierny estetický vzhľad. Tieto články dosahujú účinnosť hromadnej výroby minimálne 26 %, pričom laboratórna účinnosť dosahuje 26,7 %.

Na veľtrhu Intersolar Europe 2024 spoločnosť Jolywood demonštrovala svoje vedúce postavenie v oblasti fotovoltaických technológií a zaviazala sa plniť misiu „Same Sunshine, More Value" (Rovnaké slnečné žiarenie, väčšia hodnota). Cieľom spoločnosti Jolywood je prostredníctvom globálneho partnerstva podporiť prechod na čistú, nízkouhlíkovú a udržateľnú energiu v budúcnosti.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2449636/image.jpg