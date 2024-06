Jolywood se rend à l'Intersolar 2024 à l'occasion du lancement européen de sa solution d'encapsulation entièrement tempérée de type n

MUNICH, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Intersolar Europe 2024, organisé parallèlement à l'Euro 2024, a placé l'Allemagne, un pays renommé pour son excellence et sa fiabilité technologiques, sur le devant de la scène des solutions d'énergie solaire. Jolywood, chef de file de l'industrie photovoltaïque, a présenté ses solutions innovantes et éprouvées lors de cet événement prestigieux.

image

Pour la première fois en Europe, Jolywood a dévoilé sa solution d'encapsulation complète entièrement tempérée de type n. Connue pour son 3Fx4R (faible coefficient thermique, faible température de fonctionnement, faible température du point chaud ; résistance aux ouragans, aux tempêtes de neige, à la grêle et à l'éclatement), cette solution promet des économies et une augmentation de 1,63 % de la production d'électricité, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité dans des environnements complexes. Le module Windproof HT132N, développé avec cette solution d'encapsulation, a fait l'objet d'une attention particulière en raison de son efficacité élevée et de sa fiabilité extraordinaire.

L'esprit d'innovation et la recherche de l'excellence de Jolywood lui ont valu de nombreuses certifications de la part d'institutions faisant autorité. Jolywood a notamment été reconnu comme Top Performer dans le classement de fiabilité des modules PV de PVEL pour la troisième fois consécutive. TÜV SÜD a décerné à Jolywood la première certification IEC au monde en vertu de la nouvelle norme relative aux modules PV biface n-TOPCon avec plaque arrière transparente pour son module Windproof. De plus, TÜV NORD a accordé à Jolywood la certification de fiabilité renforcée pour les modules PV biface à panneau simple n-TOPCon, ce qui conforte sa position de chef de file dans l'industrie photovoltaïque.

Lors de l'expo, Jolywood a présenté plusieurs modules : le HD132N pour les projets à grande échelle et plusieurs modèles de la série NIWA pour les projets distribués, notamment le HD120N Black, le HT120N Black, le HD108N Black et le HT108N Pro. Ces modules sont conçus pour optimiser l'utilisation de la lumière en vue d'une production énergétique efficiente, tout en répondant aux préférences esthétiques européennes.

Les matériaux auxiliaires photovoltaïques de Jolywood, tels que les plaques arrière FFC, les plaques arrières à mailles transparentes et les encapsulants tels que l'EVA, l'EPE et le POE, continuent d'être largement plébiscités. Reconnue pour sa rentabilité et sa fiabilité, la plaque arrière FFC a prouvé sa valeur au cours de plus de 15 ans d'utilisation en extérieur. Lancée en 2018, la plaque arrière transparente est particulièrement efficace avec les modules biface TOPCon de type n, offrant de nouvelles solutions pour la production d'énergie photovoltaïque.

En tant que pionnier mondial de la technologie des cellules de type n, Jolywood a présenté à l'Intersolar plusieurs cellules monocristallines à haute efficience, notamment des cellules à plaquettes carrées 210*210-18BB, des cellules à plaquettes rectangulaires 182,2*187,5-16BB, 182,2*183,75-16BB et 182*210-16BB. Grâce à une technologie PVD différenciée et à un équipement de production développé en interne, les cellules de type n de Jolywood offrent une résistance accrue aux UV, une fiabilité dans des conditions humides et une esthétique noire épurée. Ces cellules atteignent un rendement de production de masse d'au moins 26 %, et un rendement de laboratoire de 26,7 %.

Lors du salon Intersolar Europe 2024, Jolywood a démontré son leadership en matière de technologie photovoltaïque, en s'engageant à respecter sa vision « Même soleil, plus d'énergie ». En établissant des partenariats à l'échelle mondiale, Jolywood vise à favoriser la transition vers une énergie propre, faiblement carbonée et durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449636/image.jpg