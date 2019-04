Jolywood vence Prêmio All Quality Matters da TUV Rheinland

O Prêmio All Quality Matters, promovido pela líder mundial do setor, TUV Rheinland, é uma celebração anual das extraordinárias contribuições dos fabricantes de módulos FV, inversores, sistemas de armazenamento de energia e componentes na Grande China, e se tornou um famoso barômetro das tendências na indústria de FV. A cerimônia de premiação deste ano foi realizada em Suzhou, província de Jiangsu, leste da China, como parte do Congresso de Energia Solar All Quality Matters. Durante o evento de dois dias, o Dr. Liu Zhifeng, gerente-geral da Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd, falou sobre as técnicas de módulo bifacial de contato passivado do tipo N da Jolywood.

Depois de anos de pesquisa e desenvolvimento de suas células e módulos solares bifaciais de alta eficiência do tipo N, a Jolywood fez conquistas inéditas no aperfeiçoamento da eficiência da conversão e redução do custo nivelado de energia (LCOE, em inglês). Um de seus mais recentes produtos, células bifaciais de contato passivado do tipo N, aumentou a eficiência media de conversão para mais de 22,5%, com potência frontal de mais 330 W.

Devido às vantagens de matéria-prima e estrutura, a célula solar de contato passivado tem um espaço de melhora da alta eficiência comparada com a célula solar de perc, e possui vantagens como ausência de degradação induzida pelo potencial (PID, em inglês), degradação induzida pela luz (LID, em inglês) zero, melhor resposta de luz fraca, baixo risco de rachaduras, etc. Alto desempenho e alta confiabilidade permitem maiores benefícios de longo prazo e baixo LCOE.

Para garantir a alta qualidade, todos os produtos Jolywood precisam passar por diversos testes de área externa antes de serem aprovados. O comitê do Prêmio All Quality Matters chancelou a Jolywood depois de passar um ano inspecionando in loco o desempenho do módulo quanto à geração de energia em ambiente externo, uma vez mais demonstrando a persistência da Jolywood em excelência de qualidade.

Com firme posição no cenário internacional, a Jolywood também se associou com a mundialmente famosa Datong Panda PV, e na Holanda participou do projeto de 11.75 MW, Zonnepark Rilland, que é a maior usina de energia solar de escala de serviço público construída na Europa com módulos solares bifaciais do tipo N.

"Como uma pioneira dedicada do setor da energia verde, a Jolywood tem sempre se mantido fiel aos seus padrões de alta qualidade e rígidos princípios de pesquisa e desenvolvimento", disse o presidente da Jolywood, Lin Jianwei. "Por mais de uma década, nós priorizamos qualidade acima de tudo, incondicionalmente voltados ao desenvolvimento de células solares de alta eficiência, lâminas posteriores (backsheet) de FV de alta qualidade e técnicas de encapsulamento de alta confiabilidade. Esperamos ser uma força principal na busca da realização da paridade de rede".

Sobre a Jolywood

A Jolywood (SZ: 300393) é a líder mundial no desenvolvimento, produção e comercialização de lâminas posteriores (backsheet) de FV, células solares bifaciais monocristalinas de alta eficiência do tipo n e módulos bifaciais. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) é a maior fabricante mundial de lâminas posteriores (backsheet) de FV, com uma capacidade anual de produção de mais de 100 milhões de metros quadrados. A Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), uma subsidiária de inteira propriedade da Jolywood Suzhou, foi fundada em 2016, cobrindo a indústria mundial de energia solar com 2,4 GW em capacidade de fabricação de células solares bifaciais do tipo N desde 2017.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/844078/JOLYWOOD_award.jpg

FONTE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.

SOURCE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.